Сенатор: В законах о QR-кодах власти максимально учтут все конструктивные предложения

«Власти пропустят законопроекты по QR-кодам через все шестеренки системы правоприменения, чтобы гарантировать соблюдение всех прав граждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдуме указали, что нюансы закона о QR-кодах будут выработаны с участием регионов.

«Тема законопроектов по QR-кодам крайне важная в первую очередь потому, что продиктована исключительно заботой о здоровье граждан. Такая практика уже внедрена в целом ряде стран. Нам же важно проработать эти законы с правовых позиций и с точки зрения их имплементации. Власти пропустят законопроекты по QR-кодам через все шестеренки системы правоприменения, чтобы гарантировать соблюдение всех прав граждан», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

По его словам, когда процесс рассмотрения и обсуждения документов в парламенте завершится, важно, чтобы в практическом поле все соответствующие структуры и в регионах, и на федеральном уровне были к этому готовы.

«Что касается QR-кодов для тех, у кого есть медицинские отводы или высокий титр антител, то такие предложения высказываются как в регионах, так и в Федеральном собрании», – подчеркнул парламентарий.

«Поэтому при работе с законопроектами власти будут максимально учитывать все конструктивные предложения. В ряде регионов уже введены похожие меры. Их также следует изучить, а затем собрать все организационные и правовые конструктивные аргументы для того, чтобы окончательно определиться с законами по QR-кодам», – резюмировал собеседник.

Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. Проект закона отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.

Если он будет принят в первом чтении 16 декабря, он уйдет еще как минимум на месяц для обсуждения поправок, с учетом январских праздников этот период может растянуться, сообщал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.

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