Депутат: Меры для нарушителей закона о QR-кодах будут выработаны с участием регионов

«Если законопроект о QR-кодах будет принят в первом чтении, скорее всего, в него будут включены поправки, в том числе, и по мерам против нарушителей этого закона», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя подготовку к введению системы QR-кодов.

«Законопроект о QR-кодах придет в Госдуму в декабре с замечаниями, дополнениями и поправками регионов. Только тогда и можно будет говорить о том, что создано само тело закона», – сказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. По мнению парламентария, говорить о точных сроках принятия документа рано. «Сейчас законопроект ушел в рассылку на месяц. Если он будет принят в первом чтении 16 декабря, он уйдет еще как минимум на месяц для обсуждения поправок. С учетом январских праздников этот период может растянуться», – добавил депутат.

Ранее Морозов отмечал, что для России неприемлем путь Австрии, где вакцинация «стала фактически обязательной и почти насильственной». «Поэтому QR-коды на этом фоне выглядят очень либерально. Через месяц, после всенародного обсуждения, закон вернется в Думу. Что-то мне подсказывает, что в первом чтении он будет точно проголосован», – признавался депутат в своем Telegram-канале.

По его мнению, введение QR-кодов нужно не для того, чтобы разделить общество на привитых и не привитых, а чтобы спасти Россию от разрушения. По его мнению, если не остановить новую волну пандемии с помощью вакцинации, к лету в стране возможен «гуманитарный, экономический, финансовый и медицинский коллапс», избежать которого можно с помощью системы QR-кодов. «Долго, мучительно, болезненно, но единственно эффективно. Путь не лучший, но, может так случиться, единственно возможный», – указал депутат.

В понедельник «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по охране здоровья сообщили, что второе и третье чтения законопроекты могут пройти уже после Нового года, а принять их хотят до 1 февраля. «В настоящее время есть только точная дата рассмотрения законопроектов о введении QR-кодов в первом чтении – это 16 декабря. Дат для дальнейших решений пока нет», – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель упомянутого комитета Дмитрий Хубезов.

Комментируя сообщения о том, что депутаты обсуждают замену термина «QR-код» из-за негативного отношения к нему части общественности, глава комитета напомнил: «QR-коды в законопроектах и сейчас уже фигурируют под названием «сертификаты». Парламентарий подчеркнул, что оба документа не предполагают никаких нарушений конституционных прав граждан. «У общественности не должно быть никаких опасений по поводу этих потенциальных нововведений», – заключил Хубезов.

Как сообщил в понедельник РБК, обсуждается новое название документа для тех, кто переболел COVID-19, вакцинировался или получил медотвод от прививки. Как рассказали изданию источники, власти хотели бы свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве, так как, согласно социсследованиям, более половины граждан относятся к нему негативно. Среди названий, которые обсуждаются, – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике. Как отметил чиновник, QR-код – это «инструмент передачи информации, как, например, флешка».

Президент Владимир Путин в понедельник рекомендовал главам регионов не снижать темпы вакцинации, лично контролируя введение ограничительных мер в связи с пандемией. Об этом сообщается в поручении главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября. Срок доклада по исполнению поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно, сообщает ТАСС.

Ранее Путин неоднократно обращался к губернаторам с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением ковида и вовремя принимать необходимые меры.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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