Путин рекомендовал губернаторам взять вакцинацию под личный контроль

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства утвердил перечень поручений, в числе которых содержится рекомендация губернаторам взять под личный контроль введение ограничений из-за COVID-19 и наращивание темпов вакцинации населения.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно.

Также президент поручил до 30 ноября доложить, как контролируется в регионах соблюдение ограничительных мер против COVID и наращиваются темпы вакцинации. Ответственными за исполнение поручения назначаются высшие должностные лица субъектов России.

Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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