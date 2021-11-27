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27 ноября, суббота | Последнее обновление — 05:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Началось серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Началось серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил близкий к военному ведомству источник.
«Серийное изготовление «Цирконов» уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, 3 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи сообщил, что с 2022 года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Гоиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.
Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.
На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – заявил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда».
«Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он.
Ранее в интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.
Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.
«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – заявил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.
Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».
Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.
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МИД назвал цель маневров кораблей США в Черном море
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Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», – передает ТАСС слова Гаврилова в эфире канала «Россия-24».
Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и Министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию». «Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», – резюмировал Гаврилов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Напомним, во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщила, что США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев».
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Главком ВМФ анонсировал спуск на воду корабля ПМО «Анатолий Шлемов»
26 ноября в Санкт-Петербурге на Средне-Невском Судостроительном заводе на воду будет спущен очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов», сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.
По словам Главкома, корабль, пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота в 2022 году, после плановых достроечных работ и всех этапов испытаний, сообщает официальный сайт Минобороны России.
«В 2022 году серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 на Средне-Невском судостроительном заводе будет продолжено в интересах оснащения ими минно-тральной составляющей всех флотов ВМФ России. Эти корабли уже на практике подтвердили свою эффективность по целому ряду характеристик. Уникальность корпуса этих кораблей и соответствующего вооружения позволяет им достойно выполнять, возложенные на них задачи по своему предназначению», – сказал Евменов
В июле 2019 года состоялась торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны «Анатолий Шлемов» проекта 12700 для ВМФ России. Корабль стал седьмым представителем проекта, заложенным на предприятии. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российские корабли противоминной обороны проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги.
Напомним, 20 августа в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле ПМО «Георгий Курбатов» проекта 12700.
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Минобороны подсчитало ущерб от сбитого на учениях в Тверской области Су-30
Ущерб Министерства обороны в результате крушения на учениях в Тверской области истребителя Су-30 в 2020 году составил 1,143 млрд рублей, сообщил представитель военной прокуратуры на заседании Тверского гарнизонного военного суда по уголовному делу в отношении военного пилота Василия Савельева, сбившего истребитель.
«Тверским гарнизонным военным судом рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего войсковой части майора Савельева в совершении преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ. Савельева обвиняют в том, что, выполняя полет на самолете Су-35, совершил действие, противоречащее правилам полета и иным правилам эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения Минобороны России имущественного вреда на общую сумму 1,143 млрд рублей», – передает ТАСС слова представителя прокуратуры.
Истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях. В Сети распространились утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщалось, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.
Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области.
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом.
Напомним, 1 ноября уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним поступило в Тверской гарнизонный военный суд.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заставил Су-35 стрелять по своим.
В Британии назвали причину крушения F-35 в Средиземном море
Истребитель F-35 ВВС Великобритании 17 ноября потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth из-за того, что с двигателя не были должным образом убраны заглушки, одну из них могло при влете засосать в него, сообщила Daily Mail.
О ситуации стало известно «практически сразу», сказал один из них. «Крышки и заглушки двигателей предполагается снимать перед полетом, этим занимаются [сотрудники] наземной бригады, и они невероятно строги», – цитирует сообщение источника Daily Mail ТАСС.
Однако в данном случае, вероятно, была допущена небрежность. Члены экипажа корабля увидели в море бардовую заглушку после падения истребителя. Летчик катапультировался и был благополучно доставлен на борт авианосца.
Министерство обороны Великобритании, которое проводит расследование, настаивало на том, что авиакатастрофа не стала следствием «каких-либо враждебных действий», заявив в воскресенье вечером, что выявление причин падения самолета сосредоточено на технических и человеческих ошибках, информирует издание.
Сейчас военнослужащие британских ВМС совместно с американцами пытаются найти и поднять с глубины более 1,5 тыс. метров F-35 Lightning II стоимостью около 134 млн долларов. Малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения разработан американской фирмой Lockheed Martin, производят три варианта самолета: для ВМС, ВВС, а также с коротким взлетом и вертикальной посадкой.
В секретной поисковой операции, по данным газеты, предполагается задействовать глубоководные аппараты и мини-субмарины.
Напомним, 17 ноября британский F-35 упал в Средиземном море, пилот катапультировался.
Россия решила нарастить потенциал сил сдерживания из-за активности НАТО у границ
Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал «повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания».
«Сегодня заслушаем, как решаются эти задачи в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой», – добавил министр.
Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют.
В Японии на учениях потеряли беспилотник стоимостью 2 млн долларов
Во время учений в Японии потеряна связь с разведывательным беспилотником ScanEagle стоимостью около 250 млн иен (2,1 млн долларов).
Связь пропала над морем в 25 километрах от острова Танэгасима на юге Японии. Военные сухопутных сил самообороны, которые проводили учения, допускают, что аппарат мог упасть в море, передает РИА «Новости».
Беспилотный летательный аппарат размером около 3 метров и весом 13 килограммов предназначен для разведки, сбора информации и наведения на цели.
Информации об ущербе, причиненном морским судам, пока не поступало.
Ранее армейский беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021 в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) республики попросили жителей помочь его найти.
Военпред анонсировал начало госиспытаний БТР и БМП на базе платформы «Бумеранг»
Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы «Бумеранг» планируется начать весной 2022 года, сообщил начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин.
«Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте – апреле 2022 года», – передает официальный сайт Минобороны слова Чикина в ходе визита замминистра обороны Алексея Криворучко на Арзамасский машиностроительный завод.
Он уточнил, что «завершение государственных испытаний планируется в ноябре – декабре следующего года».
Колесная боевая платформа «Бумеранг» предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.
Напомним, в феврале Россия начала переговоры об экспорте новейшего БТР «Бумеранг». В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что сообщил, что Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ «Бумеранг».
Способный нести «Томагавки» американский эсминец направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО, сообщил Шестой флота ВМС США.
«Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Отметим, что американский эсминец имеет на борту 2 ПУ системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружатся: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Ростех назвал сроки начала госиспытаний нового парашюта для ВДВ
Государственные испытания новой парашютной системы «Кадет-100» для подразделений ВДВ должны начаться до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
«Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» завершил летно-конструкторские испытания парашютной системы «Кадет-100». До конца 2021 года мы передадим опытные образцы системы на государственные испытания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Парашютная система «Кадет-100» обладает круглым куполом и предназначена как для боевого десантирования подразделений ВДВ, так и для учебно-тренировочных прыжков. Благодаря новому парашюту десантники смогут выполнять прыжки в полном снаряжении из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч.
Минимальная безопасная высота применения «Кадета-100» – 150 м, максимальная полетная масса – 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с. «Кадет» позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола.
Ранее гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков сообщил, что в России начались испытания новых квадратных парашютов.
Напомним, в августе в Ростехе сообщили, что парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут ее испытания.
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Россия решила вывести на зарубежные рынки тяжелые ударные беспилотники и «камикадзе»
Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж 50 разведывательных БЛА «Орлан-10Е», сообщил в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021 гендиректор компании Александр Михеев.
Мероприятие пройдет в период с 29 ноября по 2 декабря в Каире (Египет).
«Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный «Орион-Э» и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников «Орлан-10Е». Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
Ожидается, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».
Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей «Тайфун» и «Торнадо», Концерн «Калашников» продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, самые современные образцы калашниковской линейки АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.
Крупнейший мировой производитель бронетехники – концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ «Терминатор», а завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.
Ранее Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия.
Шойгу заявил об обострении ситуации с сохранением памяти о Второй мировой войне
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется.
«Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом – это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», – передает ТАСС слова Шойгу на Седьмой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны России».
Он отметил, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях.
«Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной», – подчеркнул министр.
Ранее Шойгу заявил, что Министерство обороны окажет помощь поисковикам в создании экспедиционных центров с необходимым оборудованием для поиска погибших бойцов Великой Отечественной войны.
Тральщик «Анатолий Шлемов» спустили на воду в Петербурге
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Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для ВМФ спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
«Сегодня мы спускаем на воду седьмой серийный морской тральщик проекта 12700. Корабль назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова, внёсшего огромнейший вклад в развитие военного кораблестроения Военно-морского флота... Данные корабли уникальные, доказали свою эффективность», – передает РИА «Новости» слова начальника управления кораблестроения ВМФ России Ильяса Шигапова.
«Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем линейки проекта 12700, строительство которого завод ведет по заказу ВМФ проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж – 44 человека.
Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов заявил, что «Анатолий Шлемов» войдет в состав Тихоокеанского флота России в 2022 году.
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