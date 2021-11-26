В театре им. Вахтангова предложили разрешить полную посещаемость при наличии QR-кодов

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26 ноября, пятница | Последнее обновление — 19:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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В дружественной России республике действуют прозападные структуры, которые занимаются откровенно враждебной не только России, но и русскоязычным, да и всем остальным гражданам Казахстана пропагандой.
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Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года».
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Если кто-то думал, что расовый вопрос в США самоликвидировался после ухода с поста президента Дональда Трампа, то он ошибался. Расовые проблемы в стране только усугубляются – и отравляют американскую систему.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В театре им. Вахтангова предложили разрешить полную посещаемость при наличии QR-кодов
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Если в учреждении культуры свыше 80% вакцинированы и имеют QR-коды, то можно разрешить им посещаемость не 70%, а 100%, заявил директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок в обращении к Общественной палате.
«Я представляю культурную отрасль в Москве. Есть две вещи, которые очень волнуют все театральное сообщество Москвы и России. Мы за безусловную вакцинацию. В театре Вахтангова порядка 95% сотрудников театра привиты и имеют QR-коды. Мы также требуем от наших зрителей при посещении театра QR-коды. Я обращаюсь к Общественной палате с просьбой при рассмотрении данного законопроекта учесть несколько фактов и рекомендовать законодателю включить это в закон. Если в учреждении культуры свыше 80% вакцинированы и имеют QR-коды (либо они переболели или имеют медотвод), то разрешить нам посещаемость не 70%, а 100%. Мы создаем в залах зону, свободную от ковида», – приводятся слова Крока в Telegram ОП.
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Он также призвал открыть оффлайн-кассы учреждений культуры.
«Кассир продает билеты через стекло, личного контакта между покупателем и кассиром нет. Огромная аудитория наших зрителей – люди пенсионного возраста и те, кто не доверяет покупке билетов онлайн. От этого страдает целая отрасль, наши зрители. Мне кажется, это избыточное административное регулирование, которое сегодня существует на территории города, – заявил Крок.
Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
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Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19
Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится «на грани чрезвычайного положения», заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
«Мы находимся на грани чрезвычайного положения», – передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан» слова Беннета.
По сообщению радиостанции, Беннет проведет в пятницу совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов израильского Минздрава в связи с выявлением ранее в тот же день первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.
Ранее в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах», и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».
Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем
В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище.
Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA.
По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться.
«Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница.
На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта.
Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»
Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.
Родзянко пояснил, что для поездки из России в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.
Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.
Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».
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Переболевшим коронавирусом решили продлить сертификаты на год
Сертификат автоматически будет продлен на год для всех, кто переболел коронавирусом в течение последних 12 месяцев, сейчас готовятся соответствующие документы. Сертификат будет продлен на год, а не на шесть месяцев, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Сейчас переболевшие получают на едином портале государственных услуг сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действует шесть месяцев.
Ранее сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.
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В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.
Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.
За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.
Лекарство от коронавируса из ягеля и березовой коры передали в больницы Якутии
Препарат из ягеля и коры березы для лечения коронавирусных больных начали передавать в медицинские учреждения Якутии, заявила заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова.
«Сейчас идет передача большой партии «Бетукладина» в республиканские медучреждения для врачей и пациентов с коронавирусом. Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона», – цитирует Салову РИА «Новости».
В ноябре эта разработка якутских ученых прошла государственную регистрацию.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели.
Британия и Израиль внесли ЮАР в «красный список» из-за нового штамма COVID
Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что «агентство по безопасности в области здравоохранения (...) изучает новый вариант (коронавируса), необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», передает ТАСС.
Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.
Вместе с тем канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что «принято решение внести в категорию «красных стран» (посещение которых для израильтян запрещено) ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини».
Указывается, что «иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль».
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Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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Президент Чехии Земан возвращается в госпиталь
У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, врачи решили его вернуть в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщило Чешское ТВ.
«У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге и решил вернуться к работе. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.
Жителям Орловской области с достаточным титром антител решено выдавать QR-код
Власти Орловской области к 1 декабря 2021 года утвердят систему, согласно которой жители региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу будут получать QR-код, сообщает пресс-служба правительства региона.
«До 1 декабря в Орловской области будет утвержден порядок получения QR-кодов гражданами, имеющими достаточный титр антител к COVID-19», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Поручение глава региона Андрей Клычков дал департаменту здравоохранения области 25 ноября в ходе заседания регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что проект введения QR-код в общественном транспорте и общественных местах поддержали депутаты нескольких регионов. Среди них Оренбургская и Ростовская области, а также Мособлдума.
Проект закона ранее отправили в регионы для получения откликов и предложений.
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В Чили одобрили применение вакцины от COVID для детей
Власти Чили одобрили применение вакцины от коронавируса для детей в возрасте от трех лет, им будет вводиться китайский препарат Coronavac, сообщил институт здравоохранения страны.
В заявлении института указывается, что вакцину разрешили применять для детей трех-шести лет, Coronavac «показала безопасность и эффективность во время исследований в Китае и не показала серьезных побочных эффектов», передает РИА «Новости».
Отмечается, что при испытаниях вакцины в КНР 97,61% выявленных побочных реакций были несерьезными.
В начале сентября в Чили разрешили применение вакцин для детей старше шести лет.
Ранее Уругвай решил вакцинировать детей от COVID. Также в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.
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Между тем в России вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко призвал родителей подростков прививать их от COVID. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил возможную схему ревакцинации подростков.
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В России анонсировали первый виртуальный тур по «Красной зоне» в НИИ Склифосовского
В Английском клубе Государственного центрального Музея современной истории России состоится первый в стране виртуальный тур по «Красной зоне» и фотовыставка, рассказывающая о работе врачей в непростых условиях пандемии.
Мероприятие пройдет 30 ноября в 13.00 мск. Задача проекта – рассказать о работе медицинских работников в условиях пандемии, акцентируя внимание на том, насколько быстро московская система здравоохранения адаптировалась к непривычным условиям труда, обеспечив стационары всем необходимым для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В мероприятии примут участие генеральный директор Музея Ирина Великанова, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков и заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.
Виртуальный тур станет первым и пока единственным проектом в России, который позволит каждому желающему посетить «Красную зону» института Склифосовского благодаря современным 3D-технологиям.
Технология съемки в формате 360 градусов позволит осмотреть кадры рабочих будней, работу реанимации и отделений, в каждом из которых экскурсоводами станут работающие в НИИ имени Н.В. Склифосовского врачи. Медики не только расскажут о борьбе с COVID-19, но и поделятся своими личными эмоциями. Достаточно просто выбрать точку на плане «красной зоны», чтобы попасть внутрь переоборудованного корпуса для лечения пациентов с COVID-19.
Помимо онлайн-тура, в рамках взаимодействия НИИ Склифосовского с Музеем современной истории России состоится выставка экспонатов, связанных с коронавирусной эпохой.
Ссылка на виртуальный тур будет опубликована на сайте и в социальных сетях Музея, а также на сайте Минкультуры России и портале культура.рф.
В России выявили 34,6 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 34 690 случаев COVID-19, за все время в стране зафиксировано 9 502 879 случаев заболевания, сообщил официальный штаб по борьбе с инфекцией.
Выписано после выздоровления за сутки 36 145 человек, скончались за это же время 1235 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 3929 случаев заболевания, в Московской области – 1812, в Санкт-Петербурге – 1704.
Накануне в России было выявлено 33 796 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев увеличилось на 894.
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В ВОЗ предположили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом в этой волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, рост сейчас есть в Германии, Австрии, Дании и Ирландии. В Израиле число случаев сокращается после точечной вакцинации.
«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», – сказал он интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», - передает РИА «Новости».
Клюге подчеркнул, что успех сейчас не гарантирует успеха в будущем. Россиян он попросил и дальше соблюдать меры, введенные правительством для борьбы с коронавирусом, отмечая, что они работают.
Собянин оценил состояние экономики Москвы
Большая часть отраслей экономики столицы чувствует себя нормально, несмотря на коронавирус, заявил глава города Сергей Собянин.
«Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально», – сказал Собянин в беседе с РИА «Новости».
Градоначальник отметил, что экономика города уже превысила по большинству направлений уровень 2019 года.
В октябре мэр отмечал, что ограничительные меры в виде QR-кодов необходимо вводить дозированно, поскольку в длительной перспективе они могут стать сильным ударом по экономике.
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