Муфтий Крганов выступил за переименование «черной пятницы»

Зампредседателя комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поддержал предложение муфтия Казахстана переименовать «черную пятницу», так как у многих мусульман ее текущее название вызывает вопросы.

Ранее председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в республике заменить название распродажи «черная пятница» на «щедрая пятница». Он пояснил, что слово «пятница» в исламской традиции – это священное и почитаемое понятие. Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование «черной пятницы» в «щедрую пятницу» было бы данью уважения казахскому народу, большинство которого придерживаются исламских традиций, заключил он.

«Я поддерживаю мнение нашего дорогого брата муфтия Казахстана по этому поводу. Много задаются вопросом мусульмане, и наша молодежь в первую очередь, почему такое сочетание каким-то образом вводится в обиход. Действительно, можно же его поменять на «щедрую пятницу» или «добрую пятницу», – передает РИА «Новости» слова Крганова.

Три дня недели, напомнил он, известны всему человечеству как особенные в традициях авраамических религий: «пятница – праздничный день у мусульман, суббота – у наших братьев иудеев, воскресенье – праздничный день, в который принято ходить в церковь у христиан». «Уважительное отношение к традициям будет показывать культуру общества. И люди, которые называют этот день «черной пятницей» оттого, что будут называть его «доброй пятницей» или «щедрой пятницей», от этого, думаю, только получат понимание и поддержку», – заключил он.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года – День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос название «черная пятница», и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году «черная пятница» приходится на 26 ноября. В России «черная пятница» проводится с 2013 года.

Ранее эксперт раскрыл популярные мошеннические схемы в «черную пятницу».