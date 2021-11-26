В Госдуме озвучили первые выводы по трагедии в «Листвяжной» Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск 26 ноября 2021, 12:59 Текст: Елизавета Булкина

Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и отмывании денег, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, Сопчук «незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства». В доме бывшего депутата проведен обыск и изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск, возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции «Единой России». С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии. По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». При этом депутат не предоставлял полные сведения об источниках своего дохода. Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования Генпрокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в ООО «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд рублей.

В Госдуме оценили предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ 23 ноября 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В вопросе об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) истина находится «где-то посередине», проверку знаний школьников необходимо проводить в нормальной форме, заявили член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Они отреагировали на заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости отменить ЕГЭ. Бессараб отметила, что «ЕГЭ – это испытание и для нервов молодежи, и для нервов их родителей», передает RT. «Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности», – пояснила депутат. В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что родительская общественность «давно говорит о том, что проверку знаний, экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ следует изменить как минимум». «Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться», – сказала она. По ее мнению, «никто не против принятия экзаменов в школе», но, как заявила общественница, они должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребенок не заучивал только правильные ответы». Напомним, Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить, поскольку этот экзамен для школьников – словно пытка. Депутата Рашкина лишили неприкосновенности 25 ноября 2021, 15:41

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин лишен депутатской неприкосновенности после инцидента с незаконной охотой на лося. Решение об этом было принято на заседании Госдумы, передает ТАСС. Генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на Рашкина. Он обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой. Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы. Рашкин сравнил дело об охоте на лося с убийством Кеннеди 25 ноября 2021, 15:39 Текст: Елизавета Булкина

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, выступая в Госдуме, где решается вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности, сравнил дело о нелегальной охоте против себя с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. «На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди», – заявил он. На вопрос о том, кто оплачивал «охотничьи развлечения» Рашкина 22 года, депутат заявил, что на себя не оформлял путевки. Генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на Рашкина. Он обвинил депутата во лжи и завил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путанные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой. Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы. Генпрокурор обвинил депутата Рашкина во лжи в попытке уйти от ответственности 25 ноября 2021, 14:30

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин лгал об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося и пытался уйти от ответственности, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая на заседании Госдумы с представлением о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. «Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного. Благодаря СМИ, этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным», – передает его слова ТАСС. «Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича», – подчеркнул Краснов Генпрокурор подчеркнул, что Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, но сознательно пошел на незаконную охоту. «Являясь охотником с более чем 20-летним стажем (состоит членом Саратовского областного общества охотников и рыболовов с 1999 года), Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты», – передает его слова «Являясь охотником с более чем 20-летним стажем (состоит членом Саратовского областного общества охотников и рыболовов с 1999 года), Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты», – передает его слова РИА «Новости» Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. «Хотя и не оставил надежду избежать ответственности», – отметил глава ведомства. «В связи с наличием у Рашкина, управлявшего после незаконной охоты автомобилем (в багажнике которого находилась разделанная туша животного), признаков алкогольного опьянения, на место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Зафиксировав исходящий от него резкий запах спиртного и нарушение речи, они предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование», – сказал Краснов, уточнив, что депутат отказался от прохождения теста. «На фоне непрекращающихся трагедий с участием пьяных водителей, с учетом принимаемых государством мер, в том числе нормативного характера, по наведению порядка в этой сфере, такое поведение депутата Рашкина, как представителя законодательного органа власти, выглядит по меньшей мере цинично и аморально», – подчеркнул он. Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой. Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы. Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест 25 ноября 2021, 00:07 Текст: Наталья Ануфриева

Военный суд отправил под домашний арест начальника полигона Капустин Яр Олега Кислова, он подозревается во взяточничестве. В 235-м гарнизонном военном суде сообщили, что удовлетворено ходатайство следствия «об избрании в отношении Кислова Олега Васильевича меры пресечения в виде домашнего ареста», передает РИА «Новости». По данным газеты «Коммерсант», Кислову предъявлено обвинение во взяточничестве по делу о пропаже 300 тонн принадлежавшего Минобороны топлива. Ранее суд приговорил бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны Федора Дюльгера к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Проект бюджета России на 2022-2024 годы принят во втором чтении Госдумой 23 ноября 2021, 17:17 Текст: Кристина Цыцура

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтении состоится 24 ноября. По инициативе «Единой России» дополнительно выделили 107 млрд рублей на поддержку семей с инвалидами и на приобретение для них жилья. «Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство – по 20 миллиардов рублей ежегодно», – цитирует первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова РИА «Новости». Отмечается, что были приняты поправки президента России Владимира Путина, касающиеся увеличения в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей и МРОТ до 13 890 рублей. Также одобрили поправки правительства о перераспределении 641,4 млрд рублей в 2022 году, 665,2 млрд – в 2023 году, 815,4 млрд – в 2024 году и поправки «Единой России» об увеличении расходов бюджета по нескольким направлениям. Допсредства выделят на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов. «Все расходы бюджета объединены в главном - решении вопросов, связанных с национальными целями, поставленными президентом», – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. На здравоохранение в 2022 году расходы увеличат на 22,8 млрд рублей, на образование – 92,5 млрд. Макаров отметил, что в 2022 году увеличат поддержку регионов, общая сумма составит 3 трлн 228 млрд. рублей. «Это беспрецедентно, такой поддержки регионы из федерального бюджета не получали никогда», – заявил он. Согласно тексту проекта федерального бюджета, расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 трлн рублей, в 2023 году – 989,5 млрд, в 2024 году – около 1,007 трлн рублей и 499,7 млрд соответственно. На соцподдержку россиян в 2022 году потратят 2,217 трлн рублей, в 2023 году – 2,416 трлн, в 2014 году – 2,583 трлн. Первые два года бюджет в России будет профицитным. В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей. Госдума утвердила бюджет России на 2022-2024 годы 24 ноября 2021, 18:20 Текст: Александра Юдина

Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период. За принятие бюджета проголосовало 306 депутатов, против – 70, один воздержался. В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в следующем году вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ – до 13 890 рублей, передает РИА «Новости». При формировании и утверждении бюджета правительство и Госдума исходили из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента Владимира Путина и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это касается адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 трлн рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 трлн (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 трлн (17% ВВП); расходы – 23,69 трлн (17,8% ВВП), 25,24 трлн (17,8% ВВП) и 26,35 трлн (17,4% ВВП). Так, первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. При этом верхний предел внутреннего госдолга России на начало 2023 года законом определен в 20,8 трлн рублей, 2024 года – 23,5 трлн, 2025 года – 26,3 трлн, внешнего – 70,7 млрд долларов (58,5 млрд евро), 71,7 млрд долларов (58,8 млрд евро), 75,7 млрд долларов (61,5 млрд евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 трлн (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 трлн (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 трлн рублей. Также уточняется, что бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, на 2023 год – 141,881 трлн, на 2024 год – 151,513 трлн рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Поправки внесены в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону» 24 ноября 2021, 13:45 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом, и поблагодарил врачей за приглашение посетить «красную зону». «Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке – многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку», – написал он в своем Telegram-канале. Толстой поблагодарил медиков, которые подписали открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить «красную зону». «Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», – отметил он. При этом вице-спикер объяснил свою позицию по вопросу вакцинации. Он добавил, что тема борьбы с вирусом – не только медицинская. «Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», – пояснил Толстой. «Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм», – продолжил вице-спикер. Он добавил, что необходимо обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов. «Тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», – заключил Толстой. Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса. В Госдуме озвучили первые выводы по трагедии в «Листвяжной» 26 ноября 2021, 11:30

Фото: Пресс-служба правительства

Кемеровской области/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Работа под землей сопряжена с высокими рисками, что накладывает на руководство шахты повышенные требования. Важно наказать виновных и не допустить повторения таких ситуаций», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее на шахте «Листвяжной» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погибли более 50 человек. «Когда случаются такие трагедии, самое главное – сделать все, чтобы такое не повторялось вновь. Поэтому сейчас необходимо извлечь максимум уроков из случившегося, чтобы спасти жизни других людей», – уверен депутат Госдумы Олег Морозов. Он обратил внимание на задержание руководителя шахты и его заместителей. «Следствие уже выявляет нарушения техники безопасности, повлекшие гибель людей. То есть мы снова видим, что причиной трагедии стал пресловутый человеческий фактор», – отметил депутат. «Понятно, что работа под землей всегда сопряжена с опасностью и высокими рисками, что накладывает повышенные требования на руководство шахты. Но здесь снова кто-то что-то не досмотрел, не нажал нужную кнопку, в итоге не обеспечил должный уровень безопасности шахтеров. Как итог – ужасная трагедия», – пояснил собеседник. «Это как в самолете – если соблюдены все требования безопасности и в ситуацию не вмешивается человеческий фактор, то техника отказывает крайне редко. Так и в работе на шахте. Теперь важно наказать виновных в назидание другим руководителям производств, чтобы не допустить повторения трагедии», – резюмировал Морозов. Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже на шахте нашли живого шахтера. Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь . Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. В частности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Примечательно, что директор «Листвяжной» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. После трагедии также завели дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора. А прокуратура Кузбасса нашла нарушения на шести объектах. Жена погибшего на шахте «Листвяжная» рассказала о том, что за десять дней до трагедии на шахте произошел пожар. Шахтер рассказал, как горняки спасали друг друга после взрыва. В пресс-службе МЧС сообщили, что погибшие горноспасатели будут награждены орденам Мужества. Кузнецова рассказала о планах увеличения расходов на социальную политику 23 ноября 2021, 18:46 Статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России». На социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, каждый год эта сумма будет увеличиваться, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России»). «Ежегодно расходы будут увеличиваться. Если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%», – приводятся ее слова на сайте ЕР. В документе заложено увеличение размера прожиточного минимума (в 2022 году он составит 13 793 рублей для трудоспособного населения), материнского капитала при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей (выплата вырастет до 665 тыс. руб.). «Приняты поправки, которые мы предлагали ранее – об увеличении расходов на жилье для людей с инвалидностью, вставших на очередь до 2005 года, о расширении финансирования проекта по долговременному уходу за инвалидами, людьми пожилого возраста», – отметила Кузнецова. По ее словам, еще остались направления, по которым нужно работать и дальше. «Социальный блок – это фундамент будущих решений, в самой чувствительной сфере: поддержка семей с детьми, пенсионеров, ветеранов, нуждающихся граждан. Поэтому нужно внимательно следить не только за тем, чтобы расширялась поддержка, но и как эти средства реализуются, как они помогают людям», – резюмировала парламентарий. Напомним, 23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения Президента, данные на Съезде партии. Также в документе учтены поправки, инициированные Владимиром Путиным об увеличении размера МРОТ и прожиточного минимума. Ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Депутат: Рашкину не нужно выставлять себя жертвой обстоятельств или заговора 25 ноября 2021, 21:15 Текст: Елена Мирошниченко

«Снятие с депутата Валерия Рашкина «иммунитета» и возможность судить по всей строгости закона – не просто справедливое решение, но и важный посыл обществу. Крайне важно донести до каждого мысль, что депутаты Госдумы – не особая каста, которая живет по своим законам», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. «Сегодня генпрокурор России произнес с думской трибуны, что депутат Рашкин пошел на незаконную охоту сознательно. Но это понимание сформировалось у телезрителей и интернет-пользователей задолго до выноса окончательного вердикта. Многим хватило просмотра одного ролика о пойманном с поличным (тушей лося) депутате, поэтому у него почти не осталось защитников», – говорит Нифантьев. Он полагает, «что любой человек, который задумает совершить противозаконное действие, связанное с охотой или браконьерством, взяточничеством или подделкой документов, должен понимать, что в эпоху расцвета интернета и блогерства легко может попасть под прицел простого смартфона». А если человек медийный, отмечает депутат, то дурная слава о нем распространится по сети еще быстрее. «А после уже не нужно выставлять себя жертвой обстоятельств или заговора, не нужно высчитывать часы и минуты эфирного времени на обсуждение тебя в СМИ», – заключил Нифантьев. В четверг депутат от КПРФ Валерий Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности после инцидента с незаконной охотой на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на Рашкина. Он обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном. В Госдуму внесли проект о защите попавших под санкции компаний 25 ноября 2021, 19:29 Текст: Вера Басилая

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение санкций. Авторы инициативы вице-спикер и депутаты от ЛДПР – Борис Чернышов, Василий Власов и Андрей Луговой в пояснительной записке сообщают, что законопроект позволит обеспечить возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и компании получают в результате действия санкций, передает РИА «Новости». Компании также могут получить компенсации, в том числе после реального исполнения решения суда в Российской Федерации через взыскание имущества ответчиков, отмечается в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы. На данный момент арбитражный процессуальный кодекс не позволяет инициировать подобные действия, отмечается в пояснительной записке. Напомним, в среду Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. МФТИ удивлен решением официальных властей Соединенных Штатов о внесении его в санкционные списки. Комитет Госдумы поддержал поправку Путина об увеличении МРОТ 23 ноября 2021, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Думский комитет по социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку президента России Владимира Путина об увеличении МРОТ с 1 января до 13 890 рублей. С 1 января 2022 года, согласно поправке, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в размере 13 тыс. 890 рублей, в первом чтении проект закона предлагал увеличение до 13 тыс. 617 рублей, передает РИА «Новости». Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей. Напомним, президент вносил в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. ЕР внесла в бюджет инициативы 1.5 млн граждан из «народной программы» партии 24 ноября 2021, 19:18 В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он отметил, что Госдума поддержала поправку «Единой России» о выделении ежегодно 3 млрд рублей на ремонт общежитий вузов. Это решение позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов каждый год. Также не менее 100 вузов в субъектах РФ получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы «Приоритет 2030». «Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на 3 млрд рублей, более 7 млрд рублей выделено на обеспечение связью населенных пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ», – приводятся слова депутата на сайте партии. В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, подчеркнул он. «Приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, модернизацию системы здравоохранения, развитие науки и образования», – сказал Мажуга. Ранее Госдума в третьем чтении приняла проект федерального бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии. Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Госдума одобрила во втором чтении законопроект об уточнении формы полиса ОМС 24 ноября 2021, 15:29 Текст: Елизавета Булкина

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном носителе или записан на иной материальный носитель. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект уточняет форму полиса ОМС, представляющую собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости». Также полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.



Предусматривается возможность повсеместного перехода на «реестровую модель» при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, пишут авторы законопроекта.



Таким образом, изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства. На физическом носителе он будет предоставляться по желанию застрахованного лица. Профильный комитет ГД по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. Россияне, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.



Также поправками уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС. Ранее Минфин предложил дополнительно выделить 50 млрд руб. на поддержку системы ОМС.