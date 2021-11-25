В ВОЗ предположили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 22:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о задержаниях по делу об аварии на шахте «Листвяжная»
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Для России все происходящее – еще одна иллюстрация того, насколько связано все в окружающем нас мире. Китай является стратегическим партнером России и солидарно выступает с ней по наиболее важным международным вопросам. Он тщательно дозирует свое присутствие в чувствительных для России регионах, особенно в Центральной Азии.
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В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания?
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Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ВОЗ предположили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
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Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом в этой волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, рост сейчас есть в Германии, Австрии, Дании и Ирландии. В Израиле число случаев сокращается после точечной вакцинации.
«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», – сказал он интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», - передает РИА «Новости».
Клюге подчеркнул, что успех сейчас не гарантирует успеха в будущем. Россиян он попросил и дальше соблюдать меры, введенные правительством для борьбы с коронавирусом, отмечая, что они работают.
Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»
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Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.
«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.
Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.
«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.
Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
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Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах
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В России есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – приводят «Известия» слова Нилова порталу Lenta.ru.
По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.
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Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Онищенко: Привитым иностранной вакциной нужно автоматически выдавать QR-коды
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Международного сертификата о вакцинации иностранной вакциной, которая ранее была официально зарегистрирована, должно быть достаточно для получения QR-кода в России, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму.
«Не знаю, почему эта инициатива исходит от непрофильного органа, это давно должен был сделать Минздрав. Во-первых, каких-то специальных разрешений на то, чтобы давать QR-коды привитым иностранной вакциной, не должно требоваться. Если на нашем фармацевтическом рынке официально циркулируют эти вакцины, то специального разрешения не требуется. Мы же не должны идти на поводу у тех, кто занимается не здоровьем, а политикой», – считает Онищенко.
Он объясняет, что после вакцинации официально зарегистрированным препаратом каждому человеку выдается соответствующий сертификат, просто за границей он международный, на английском языке. Именно этого документа, вне зависимости от того, признана ли вакцина в стране, должно быть достаточно, чтобы признать наличие иммунитета. Соответственно, привитому иностранной вакциной необходимо выдавать и QR-код, убежден собеседник.
«Тем более деловым людям, да и чиновникам, для того чтобы экономика работала, нужно ездить за рубеж в деловые поездки, кому-то по семейным делам это необходимо. Поэтому, пока эта бадяга с признанием или непризнанием вакцин тянется, нужно двигаться дальше. Тем более, что иностранные вакцины ставятся не за счет бюджета, а за счет обычных граждан, поэтому здесь я абсолютно никакой проблемы не вижу», – говорит Онищенко.
Оснований отказывать таким гражданам в выдаче QR-кода собеседник не видит, поскольку в противном случае у данной категории людей просто не будет никакого выхода: прививаться российской вакциной раньше срока не рекомендовано, а значит, человек не сможет выходить из дома, например, на работу, поскольку имеет международный сертификат, а не российский.
«Что касается наличия антител, то мы неоднократно говорили, что у 40-60% граждан болезнь протекает либо в легкой форме, либо в бессимптомной. Поэтому, если есть должный уровень антител, то прививаться и не нужно. Не нужно ждать каких-то политических заявлений, а просто нашему Минздраву и другим ведомствам, которые этим занимаются, нужно уже давно было решить этот вопрос», – заключил Онищенко.
Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека защищен от коронавирусной инфекции.
Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, объяснив, что антитела бывают разные: защитные и просто антитела, которые обычные тесты не различают. Кроме того, выдавать QR-коды по результатам антител, по его мнению, опасно еще и потому, что есть большой риск появления фальшивых справок.
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Власти Таганрога объяснили критическую ситуацию с хранением тел умерших от COVID-19
Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, заявил представитель администрации города.
«В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Таганрога.
По его словам, для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили, данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Кроме того, для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.
Городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
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Штурмовавших Роспотребнадзор в Волгограде женщин наказали
Участниц штурма волгоградского управления Роспотребнадзора, недовольных введением QR-кодов, оштрафовал суд, сообщают СМИ.
Центральный районный и мировой суды города признали Оксану Барабанову виновной в правонарушении по составленным четырем административным делам, ее приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей, передает V1.ru.
Еще одну нарушительницу Наталью Арапину оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Напомним, возмущенные местные жители в Волгограде ворвались в кабинет руководителя Роспотребнадзора по региону, они начали без спроса ходить по кабинетам ведомства и требовать QR-коды. После этого охранник вызвал полицию, но нарушители скрылись.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям, а также о том, кто их направляет.
Задержанный в аэропорту тренер Ильин отказался надеть маску в суде
Московский районный суд Санкт-Петербурга повторно отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за его отказа использовать средства индивидуальной защиты в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Сотрудники полиции, вызванные в суд, увезли Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Судебное заседание по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции) КоАП РФ отложено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там пояснили, что Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвали сотрудников полиции.
Изначально протокол должны были рассмотреть 23 ноября, но заседание отложили на 25-е.
Напомним, в понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера – 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина.
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ЕК заявила о новых правилах въезда в Евросоюз
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Еврокомиссия (ЕК) предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.
«Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», – цитирует ее РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о «разрешенных Еврокомиссией» вакцинах для централизованного применения в Евросоюзе. Прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста. Кроме того, для тех, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет разрешен при наличии ПЦР-теста.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
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Полиция в Казани предупредила о недопустимости проведения митинга против QR-кодов
Управление МВД по Казани предупредило активистов о недопустимости проведения несогласованных с властями публичных мероприятий, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», такой документ за подписью начальника отдела охраны общественного порядка Александра Царского, в частности, получил глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин. Об этом изданию сообщил сам партиец. Он связал активность полиции с появившимися в соцсетях сообщениями о митинге против QR-кодов возле казанской мэрии.
Как пишет издание, в предупреждении говорится о том, что при проведении публичных мероприятий необходимо подать уведомление за 10-15 дней до акции.
Вместе с тем из-за пандемии COVID-19 правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому с 30 октября «запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан». Ограничения вводились на фоне объявления нерабочих дней в республике. Они завершились 7 ноября, но пикеты, митинги и шествия в Татарстане проводить по-прежнему нельзя.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
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Уругвай решил вакцинировать детей от COVID
Вакцинация детей от пяти до 11 лет от коронавируса начнется в Уругвае, соответствующие рекомендации дала национальная комиссия по вакцинам, сообщает минздрав страны.
В ведомстве сообщили, что комиссия «рекомендовала распространить вакцинацию против COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет», передает РИА «Новости».
Для иммунизации детей рекомендована вакцина Pfizer. Вакцинация не будет обязательной.
Ранее в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.
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В России первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса. Напомним, вакцина «Спутник» для детей получила регистрационное удостоверение.
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В России выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 796 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2340 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3349, Санкт-Петербурге – 1538, Московской области – 1483.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
Накануне, 24 ноября, в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 238.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Финансирование лоббирующего антиваксеров сайта выросло вдвое с начала пандемии
С начала пандемии финансирование основной в России лоббистской платформы против вакцинации – русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo – увеличилось в два раза.
«Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн», – сообщил телеканал RT.
В материале отмечается, что 74% донатов – разовые значительные пожертвования спонсоров, имена которых скрыты от широкой публики.
Согласно опубликованной финансовой отчетности, из полученных организацией в 2020 году 341 млн рублей 142 млн было потрачено «на проведение кампаний», что составило свыше 86% расходов. Что это были за кампании, не уточняется.
Ранее эксперты заявили, что онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.
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Гинцбург назвал число выпущенных в гражданский оборот в России доз «Спутника V»
В гражданский оборот в стране поступило 70 млн комплектов вакцины «Спутник V», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В России выпущено 70 млн комплектов «Спутника V» и 15 млн «Спутника Лайт», – сообщил Гинцбург РИА «Новости».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Гинцбург предложил возможную схему ревакцинации подростков
Ревакцинацию для людей подросткового возраста пока еще изучают, но, вероятнее всего, их повторно привьют так же, как и взрослых, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Это надо будет смотреть, сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть», – сказал Гинцбург ТАСС.
Ранее первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.
Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.
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