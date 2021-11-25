Профессор о санкциях против МФТИ: Политика не должна затрагивать науку и образование

«США вводит санкции против ведущего университета нашей страны. Сам подход – не является дружественным», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор РАН, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя введенные Вашингтоном экспортные ограничения против Московского физико-технического института.

«Для системы высшего образования санкции – явление не новое, еще в 1999 году РХТУ имени Д.И. Менделеева и МАИ попали под односторонние американские санкции. США применили к университетам действие документа, выпущенного ими же в 1994 году, согласно которому односторонним санкциям со стороны США могут подвергаться организации, способствующие разработке оружия массового уничтожения в других странах», – напомнил эксперт.

Он отметил, что политическое решение об отмене санкций было принято администрацией Барака Обамы в 2010 году.

«В отношении менделеевского университета и МАИ санкции прекращены в связи с тем, что их деятельность «теперь отвечает интересам внешней политики и безопасности США». В июне 2020 года американские власти еще больше ужесточили ограничения для экспорта, расширив трактовку понятия «военное использование». Теперь под это определение подпадают все товары и технологии, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции. Из-за данного ограничения МГТУ им. Н.Э. Баумана – ведущий инженерный университет может лишиться ПО производства компании Майкрософт», – рассказал Мажуга.

«Понятно, что заподозрить гражданские университеты, основной задачей которого является подготовка кадров, в разработке и производстве оружия массового поражения вряд ли возможно, и санкционная политика в отношении вузов носит скорее политический характер», – продолжил профессор.

Он отметил, что решение Минторга США в отношении МФТИ основывается на заключении, что вуз «занимался, занимается или будет заниматься деятельностью, вредящий безопасности или политике Вашингтона».

«Новая повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сформулированная ООН, представляет собой значительный шаг вперед в отношении признания вклада науки, технологий и инноваций в обеспечение устойчивого развития международного сотрудничества. И именно сейчас, когда во всем мире идет борьба с коронавирусной инфекцией, когда, казалось бы, должен налаживаться обмен знаниями и опытом между учеными во всех странах, США вводит санкции против ведущего университета нашей страны. Сам подход – не является дружественным, он точно не направлен на сохранение и развитие академических коллабораций с университетами и научными организациями в США», – подчеркнул Мажуга.

Он отметил, что «у сферы образования, исследований и разработок в Российской Федерации есть ресурсы и интеллектуальные возможности, наше высшее образование и наука устойчиво развиваются».

Напомним, в среду Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института.

МФТИ удивлен решением официальных властей Соединенных Штатов о внесении его в санкционные списки.