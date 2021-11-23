Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани отправлен на психиатрическую экспертизу

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23 ноября, вторник | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Молдавия решила попросить у Газпрома несколько дней для расчетов за газ
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Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно.
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Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя.
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Немцев рубили не под самый корешок. Два ударных кулака прорывали фланги и сходились в семи десятках километрах от города. Так далеко, чтобы немцы не успели быстро понять опасность происходящего и среагировать в самом начале.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани отправлен на психиатрическую экспертизу
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Подростка, задержанного 23 ноября в Казани по подозрению в подготовке к нападению на школу, направили на психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что в отношении 14-летнего парня возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. В СК сообщили, что несовершеннолетний хотел напасть на одну из школ в Татарстане, где ранее сам же учился.
По указанию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что по месту жительства подогреваемого изъяли пневматическую винтовку и материалы с историей других вооруженных нападений на школы. В ФСБ сообщили о склонении подростка к насилию выходцем из Украины, который общался с парнем в Telegram.
Эксперт: Молдавия не способна оплатить даже месяц поставок газа
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«До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки Молдавии. У Кишинева есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Так он прокомментировал заявление Газпрома о возможном прекращении поставок газа Молдавии из-за задержки платежа.
«Если речь идет о текущем платеже Молдавии Газпрому, возникает вопрос – Кишинев не может заплатить даже за один месяц? Тогда сложно считать Молдавию страной, которая самостоятельна хоть в каких-то действиях. Как вообще можно заключать какой-то контракт с государством, если в любой момент оно может заявить: «Мы платить не будем, так как считаем соглашение неправильным»?», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Надо признать, что для небогатой Молдавии с ее уровнем платежеспособности, указанная в договоре с Газпромом стоимость – 450 долларов за 1 тысячу кубометров достаточно высока, отметил Митрахович. «Но во-первых, у них всегда денег не очень много. Во-вторых, они привыкли в последнее время, что можно накапливать долг, а поставки все равно продолжаются. И, по всей видимости, решили поставить на вооружение, на поток подобный подход. Зачем платить, если можно не платить? Если работает такой механизм», – отметил собеседник.
До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки молдавской стороне, и вполне возможно, пойдет и в будущем, полагает Митрахович. «Сейчас все-таки отопительный сезон. Кроме того, у Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами, – указал эксперт. – Для России это проблема, но у нее есть контраргумент. Приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу».
Собеседник прогнозирует, что в этот раз молдавская сторона заплатит за поставленный Россией газ. «Но это не избавит нас от необходимости в очередной раз выяснять: 450 долларов за 1 тысячу «кубов» для Молдавии – это приемлемая или неприемлемая цена? Я думаю, нас ждет еще несколько переговоров с Молдавией, они будут говорить, что цена за газ для них все равно высокая», – полагает Митрахович. При этом указанная цена существенно ниже, чем стоимость тысячи «кубов» природного газа на европейской бирже, подчеркнул эксперт. Он также отметил – если бы Молдавия покупала газ у Польши, Румынии или Украины, то он обошелся бы ей существенно дороже 450 долларов.
В понедельник вечером представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что через 48 часов компания прекратит поставлять в Молдавию газ, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. «Платежа нет», – констатировал Куприянов и добавил, что российская сторона уведомила молдавских партнеров о последствиях. Чуть позже глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что молдавская сторона уже получила уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок газа, и работает над проблемой погашения задолженности. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
Президент Молдавии Майя Санду ранее благодарила США за помощь в газовой истории, а премьер республики Наталья Гаврилица обвиняла Газпром в «жестокой игре» - за то, что компания «заключила контракт с Кишиневом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму», напомнил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Учитывая поведение Кишинева, вполне закономерен ответ Газпрома – у компании есть не только юридическое, но и полное моральное право на такую реакцию, подчеркнул российский парламентарий.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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ФСБ установила украинского заказчика готовившегося массового убийства в школе Казани
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Обвиненного в подготовке массового убийства в Казани подростка к этому склонял некий житель Украины Ярослав Овсюк, сообщила ФСБ.
«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram – некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Подросток планировал осуществить вооруженное нападение на образовательное учреждение в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.
По адресу проживания молодого человека изъяты пневматическая винтовка, средства связи, «содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое», и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Подростку всего 14 лет, пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Мальчик состоит на учете в ПДН, он подписчик одного из каналов с мемами* о расстрелах. Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.
Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть – англ.) с окровавленной белой розой.
Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
В Китае предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией
Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» в ответ на публикацию о дипломатических противоречиях между официальными Пекином и Вильнюсом предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией.
«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», – выразил мнение Хэгуан Тунчэн, сообщает РИА «Новости».
«Литва – это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством – правопреемником Советского Союза», – считает Ki3ZNs3l.
Предыдущего комментатора поддержал пользователь nAYlKCtT, написав, что «Литва – это неотъемлемая часть России».
«Литва такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?» – написал jiangjihua.
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
На Украине начались веерные отключения электричества
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Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.
«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – передает ТАСС слова депутата со ссылкой на пресс-службу партии.
Устинов отметил, что из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. Зампред призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. «Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте», – добавил он.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины
Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 млрд долларов. <...> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», – передает РИА «Новости» слова Степанюка.
Эксперт также отметил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что официальный Киев увеличил проценты по облигациям.
«Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», – резюмировал Степанюк.
Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов.
В Стокгольме оценили иронию Москвы по поводу военных Швеции на Украине
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за заявления об отправке военных на Украину, рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.
«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», – говорится в заявлении диппредставительства. Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что напоминая о Полтаве «Россия поднимает Швецию на смех», передает РИА «Новости».
В прошлую среду министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках миссии ЕС. Сенатор Владимир Джабаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «шведы просто забыли о Полтавской битве». Он предложил Швеции разместить своих военнослужащих под Полтавой, «чтобы вспомнить это историческое событие».
Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.
Эксперт сказал, кто финансирует антипрививочные кампании по всему миру
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«В каждом государстве может действовать отдельный «подрядчик», получающий из-за рубежа деньги в обмен на борьбу против вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Николай Стариков, комментируя гипотезу о том, что мировые элиты втайне поддерживают всемирное движение антиваксеров, стремясь добиться сокращения населения Земли.
«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия».
Подозрение вызывает то, насколько синхронно разворачиваются антипрививочные протесты в самых разных странах мира, включая Россию. «При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – отметил Стариков. Как напомнил эксперт, в Западной Европе и на Украине массовые протесты против прививок объясняют вмешательством Москвы. «Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться, – рассказал собеседник. – В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил эксперт.
На самом же деле координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи силы. «Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – заключил Стариков. Так эксперт прокомментировал версию, которая набирает популярность в американской блогосфере. Согласно ей, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне финансирует всемирное движение антиваксеров. Напомним, что теория «золотого миллиарда» подразумевает, что наша планета уже сильно перенаселена, и требуется освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.
Сторонники новой версии предполагают, что деятели «мирового правительства» вроде членов Бильдербергского клуба, втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых вакцин от COVID-19. По их мнению, пандемия помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию народов, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории считают, что «мировое правительство» стремится сократить численность жителей Земли до одного-двух миллиардов или даже 500 млн человек.
Между тем сам Гейтс на прошлой неделе допустил, что пандемия может пойти на спад уже к лету. По его мнению, это произойдет, если не появятся новые штаммы ковида.
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Минобороны Норвегии отреагировало на новую версию гибели «Курска»
Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила, что причины ЧП установлены российской комиссией.
«Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, где добавивили, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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Тбилиси заявил о невозможности использования Сухумского аэропорта
В Тбилиси во вторник заявили о невозможности возвращения в эксплуатацию неработающего с 1993 года Сухумского международного аэропорта, к разминированию которого приступили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подтверждаем прежнюю позицию – сертификат на выполнение международных полетов Сухумскому аэропорту нами выдан не будет», – заявили газете ВЗГЛЯД в Главном управлении гражданской авиации Грузии.
Там также отметили, что «Сухумскому аэропорту не будет выдан код Международной организацией гражданской авиации, что обязательно для выполнения полетов».
В Грузии уверены, что авиакомпании будут воздерживаться от полетов в этот аэропорт, если он заработает, так как в этом случае они нарушат международное право, а также грузинский Закон об оккупации, дозволяющий контакты с Абхазией и Южной Осетией только с согласия Тбилиси. В ином случае эти авиакомпании не смогут оперировать на международном авиационном рынке и выполнять полеты в Грузию.
Расположенный в 18 км от города Сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Он не работает после грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 млн рублей.
Во вторник стало известно, что российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума.
Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»
Страны Запада во главе с США применяют санкции по поводу и без, особенно это касается газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости».
По словам министра, страны понимают нарастающие капризы Запада. «Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», – передает слова Лаврова ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры»
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», сообщили источники CNN.
«Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Власти Молдавии рассказали о поиске решения проблемы долга Газпрому
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«Молдовагаз» пока не нашла коммерческого решения, чтобы погасить долг Газпрому, заявил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов. Пока «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для погашения этого долга», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что Молдавия, скорее всего, не станет рисковать текущими договоренностями по газу с Газпромом и погасит текущую задолженность.
«Вероятно, что Молдавия не станет рисковать и предоставит средства «Молдовагазу» для оплаты задолженности – это позволит сохранить в силе те договоренности, которые были достигнуты в октябре, и избежать перебоя с поставками», – приводит его слова ТАСС.
Накануне компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
Ранее представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
В США предсказали скорый запуск «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» может начать работать через пару месяцев, пишет Bloomberg.
Прогноз по срокам запуска дала администрация президента страны Джо Байдена в ежеквартальном докладе по «Северному потоку – 2». Документ направлен в Конгресс, сообщает Bloomberg.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
База США в Сирии подверглась ракетной атаке
Американскую базу Харраб-эль-Джейр в сирийской провинции Хасеке обстреляли, по объекту выстрелили минимум пятью ракетами.
Снаряды выпустили по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, передает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство САНА.
Информации о пострадавших или о материальном ущербе не поступало.
После обстрела над базой начали кружить вертолеты, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибли четверо сирийских военнослужащих.
Бастрыкин потребовал отменить ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи»
Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить, поскольку этот экзамен для школьников – словно пытка.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – передает РИА «Новости» слова Бастрыкина на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.
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