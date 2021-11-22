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Тренера пловчихи Симоновой задержали в Пулкове за отказ надеть маску
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В аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.
«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели «заломать». Прошу максимально распространить», – написала Симонова в Instagram.
На опубликованной видеозаписи 63-летнего Ильина заковали в наручники, уложив на пол. В это время сама спортсменка в нецензурной форме требовала от сотрудников полиции освободить Ильина, упоминая, что он является заслуженным тренером России.
Ранее в июле в Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело. Председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Остина попросила Генпрокуратуру отменить уголовное дело против москвички.
Позже стало известно, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против отказавшейся надеть маску женщины.
Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции
Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.
При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.
Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.
Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».
Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.
В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
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В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».
По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода.
«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
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В Кремле отреагировали на проблемы с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане
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Начало проверки у пассажиров QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он выразил надежду на то, что ситуация нормализуется.
«В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также ответил на вопрос о том, стоит ли вопрос о внесении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок.
«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», – сказал представитель Кремля. Однако он добавил, что «имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», передает ТАСС.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Кроме того, в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов. Так, в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
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В медучреждениях Казани скопились огромные очереди за медотводом
В Казани желающие получить QR-код по медотводу выстроились в огромные очереди в поликлиниках, сообщают в местных пабликах.
«В медучреждениях ажиотаж – в них набиваются люди, желающие получить QR-код по медотводу. На этом кадре огромная очередь в 20-й казанской поликлинике. Стимул для этого уж очень большой», – говорится в сообщении Telegram-канала «ВТатарстанеПоймут».
Ранее в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов, нескольких кондукторов госпитализировали. В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов и опасаются, что повторные инциденты приведут к сокращению числа сотрудников автотранспортных предприятий, что грозит коллапсом.
Сообщается, что из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов.
В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека – с двумя прививками, но в отсутствие QR-кода.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей
Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей трех городов и нескольких поселений, следует из опубликованного 22 ноября постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе...», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Режим самоизоляции разрешено не соблюдать гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, а также тем, кто уже переболел вирусом.
Ранее сообщалось, что россиянам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, разрешили в течение полугода не уходить на самоизоляцию после контакта с больными, но, если нет симптомов вируса.
Человек без прививки должен быть на изоляции не менее двух недель со дня контакта с зараженным. Также сообщалось, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.
В Саратове возмутились готовностью ТЦ впускать посетителей по QR-коду от чипсов
Посетители торговых центров в Саратове рассказали, что в некоторые ТЦ можно пройти с любым QR-кодом или вовсе без него.
Так, в ТЦ «Мир» «охранники на входах не просят показать QR-код», в связи с чем «можно попасть абсолютно в любой магазин», хотя на большую часть магазинов внутри ТЦ распространяются ограничительные меры, передает «Регион 64» со ссылкой на местных жителей.
В комплексе на проспекте Кирова, где располагается «Детский мир» и другие торговые точки с мебелью и одеждой, сотруднику «можно показать любой QR-код, который есть, даже от шоколада или чипсов, так как он его не сканирует», рассказали возмущенные горожане.
В Саратовской области доступ в фитнес-клубы, заведения общественного питания, непродовольственные магазины и другие объекты осуществляется по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации или уже перенесенной коронавирусной инфекции.
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Напомним, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.
В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Распространение дельта-штамма коронавируса в Японии могло прекратиться вследствие его самоликвидации, сообщили исследователи из Университета Ниигаты в центральной части страны.
По мнению ученых, из-за постоянных мутаций в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, произошли изменения, передает ТАСС.
В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.
Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии
В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.
В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости».
Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди без прививки «не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».
Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от COVID-19.
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Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.
Проезд в общественном транспорте без QR-кода запретили в Татарстане
В Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщают информационные агентства.
С 22 ноября также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Проверки будут проводить сами перевозчики, они получат субсидии в случае сокращения выручки. Запрет распространяется и на метрополитен, но не касается легковых такси и межрегиональных перевозок. Кроме того, в Татарстане разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, передает РИА «Новости».
Напомним, в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
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Названо новое последствие коронавируса
Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщил невролог Ойбек Тургунхужаев.
По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, передает радио Sputnik.
«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», – предупредил невролог.
Медик отметил, что человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.
«Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли», – заключил Тургунхужаев.
Ранее ученые заявили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.
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Цены на такси в Казани резко выросли после введения QR-кодов в транспорте
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани, сообщают СМИ.
Житель Казани в соцсети пожаловался на возрастание цен на услуги такси. За восьмиминутную поездку один из агрегаторов такси просил 372 рубля по самому дешевому тарифу, что в несколько раз дороже, чем было до введения QR-кодов. «Откуда такие цены в шесть утра? Всегда в это время было намного дешевле!» – написал горожанин, передает «Вечерняя Казань».
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Казани подтвердил, что цены на такси действительно резко выросли. Добраться из одного из спальных районов в центр города можно теперь минимум за 400 рублей, тогда как ранее за аналогичную поездку пришлось бы заплатить 130-150 рублей.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс» в официальном аккаунте в Telegram, за утро понедельника из подвижного состава высадили уже более 500 человек.
«На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», – передает ТАСС сообщение предприятия.
Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.
В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
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Умершей от COVID жительнице Перми выдали QR-код
В Пермском крае жительница Лысьвы, которая умерла от коронавируса, получила QR-код через портал «Госуслуги», сообщила ее родственница в группе «Подслушано Пермь» в
«ВКонтакте».
«У моего мужа заболела бабушка, 08.11 пришел положительный результат на ковид, позже бабушки не стало. Потом ей присвоили QR-код», – приводит ее слова Ura.ru. На скрине с «Госуслуг», который приложила родственница умершей, указана дата выздоровления 20 ноября.
Женщина рассказала, что ее родственница из Лысьвы заболела и сначала долго не могла вызвать врача. Врач пришел к пациентке через два дня и назначил лечение, а через несколько часов после того, как у женщины подтвердился коронавирус, она умерла. Еще через 12 дней, 20 ноября, умершей женщине пришел QR-код о перенесенном заболевании в личном кабинете «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг требуют от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.
Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя
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«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов.
«Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
«Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать».
В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник.
«Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет».
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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В России выявили 35,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2786, Санкт-Петербурге – 2215, Московской области – 1784.
Всего в стране выявлено 9 366 839 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1241 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 265 336 человек.
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За последние сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 053 643 человек.
Накануне, 21 ноября, в России выявили 36 970 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1289.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россиянка умерла от инсульта во время ошибочного лечения от COVID
В Новокузнецке от инсульта умерла женщина, которую начали по ошибке лечить от коронавируса. У пациентки были симптомы мозгового кровоизлияния. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили.
«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19», – передает издание LIFE.
Через восемь дней состояние женщины ухудшилось, позже она скончалась в реанимации. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за инсульта.
Дочь женщины подала в суд на медицинское учреждение. Суд признал вину медработников, взыскав с них 500 тыс. в пользу дочери погибшей. Расследование уголовного дела приостановили, так как совершившее преступление, установить не удалось.
Ранее сообщалось, что жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса. Районная больница должна выплатить ей 1 млн рублей. Женщина потребовала деньги за отказ оказать своевременную помощь ее 60-летнему мужу.