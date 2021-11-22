В Киеве оценили возможность привлечения иностранных войск на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные войска в случае вторжения России использоваться Украиной не будут, об этом речи не идет.

«Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины – это российские войска», – цитирует Кулебу агентство УНН, передает РИА «Новости».

Ранее газета Mirror со ссылкой на источники писала, что Великобритания готова предоставить до 600 бойцов Украине из-за готовящегося вторжения России.

Кулеба заявил, что сейчас Украина прилагает все усилия для того, что предотвратить сценарий вторжения России в Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что разведка США узнала о планах России вторгнуться на Украину с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.

В Кремле заявили об использовании американскими СМИ целенаправленной информационной кампании против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что это «камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни на кого не собирается нападать, а «российскую угрозу» он назвал выдумкой тех, кто хочет нажиться на своей роли бойца с Россией, получая за это бонусы.