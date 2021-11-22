Путин поздравил с открытием завода по производству ПАН-прекурсора

Президент Владимир Путин поздравил строителей завода по производству ПАН-прекурсора – стратегического сырья для углеводородного волокна – в особой экономической зоне «Алабуга».

«Поздравляю вас со знаменательным событием – открытием на площадке особой экономической зоны «Алабуга» завода по производству ПАН-прекурсора – стратегического сырья для углеводородного волокна», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России.

«Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, других отраслей отечественной промышленности. И конечно, ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем», – добавил Путин.

Церемония запуска завода состоялась 22 ноября 2021 года в ОЭЗ «Алабуга». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин и другие.

«Компания UMATEX реализовала инвестиционный проект по созданию завода всего за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Строительство завода было профинансировано Госкорпорацией «Росатом» (5,2 млрд руб.), АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (3 млрд руб.) и Минпромторгом РФ (0,3 млрд руб.)», – говорится в сообщении на сайте Росатома.

Мощность завода составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест. На заводе используется технологическое оборудование итальянского производства.

«Новое производство позволяет сформировать полную технологическую цепочку по углекомпозитным материалам. Уже получены первые промышленные образцы углеволокна из отечественного ПАН-прекурсора. Их качество – на уровне лучших мировых производителей», – отметил генеральный директор Росатома.

«ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. (…) Еще пять лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% – российское, производится на этой площадке», – отметил генеральный директор UMATEX Тюнин.

Производство отечественного современного углеродного волокна было налажено на заводе «Алабуга-Волокно» (входит в АО «Юматекс») в ОЭЗ «Алабуга» в 2015 году. В настоящее время завод выпускает углеродные волокна широкой линейки номиналов.

Углеродное волокно состоит из тонких нитей, образованных преимущественно атомами углерода. Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании спортивного инвентаря.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам строительства завода по производству ПАН-прекурсора в Татарстане назвал применение произведенного в Елабуге углеродного волокна.