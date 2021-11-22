Задавившего брата на съемках трюка тиктокера приговорили в Подмосковье

Суд приговорил жителя Серпухова к 1,5 годам исправительных работ за непреднамеренное убийство брата, которого он сбил на машине во время съемки трюка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

Она сообщила, что мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что 25 апреля в Балашихе 24-летний подсудимый и его 21-летний двоюродный брат ставили трюк на машине «ВАЗ». Все происходящее они снимали на видео и транслировали в прямом эфире в соцсети. При выполнении трюка подсудимый сбил своего брата, юноша скончался на месте.

«Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

В СМИ сообщалось, что братья снимали ролик для TikTok. Один из них должен был проехать сквозь гору рулонов туалетной бумаги, на которую забрался другой.

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