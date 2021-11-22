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Жители Дзержинска осуждены за сожжение женщины заживо
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Мужчина и женщина, обвиняемые в убийстве жительницы города Дзержинска, которую они облили бензином и подожгли заживо, осуждены на 18 и 14 лет лишения свободы, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
По данным следствия, 24 ноября в гаражах промзоны мужчина и женщина распивали спиртное вместе со своей знакомой. Знакомая, по их словам, неоднократно оказывала знаки внимания мужчине, из-за чего у его сожительницы возникла ревность. Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил знакомую бензином из канистры, а его возлюбленная подожгла женщину, передает РИА «Новости».
Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений. По факту насильственной смерти 43-летней женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).
«Вину по предъявленному обвинению фигуранты признали частично. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, а женщине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.
Ранее жительница Курской области заживо сожгла восьмилетнего сына. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 40 тыс. рублей.
Песков назвал учения НАТО в Черном море «душераздирающим зрелищем»
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Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Украинские войска применили «Джавелин» в Донбассе
Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», сообщают СМИ.
Главный редактор Military Times Говард Олтмен сообщил, что по словам Буданова, Javenlin «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой».
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов
Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина.
«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» – написала она на странице в соцсети «ВКонтакте».
Причина смерти артиста не уточняется.
Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Лихач», «Капкан для монстра», «Ищейка», «Спасская».
Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
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Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично».
Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе.
«Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков.
Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ.
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.
«Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».
Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Захарова отказалась представлять «нетрадиционные методы доставки» войск США
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НАТО называет маневры российских войск на территории самой России «непрозрачными» и «агрессивными», при этом США устраивают свои учения вблизи российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила в Telegram, что НАТО «регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении», причем речь идет о «маневрах российских вооруженных сил» на территории самой России. Однако, когда Россия «предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ, НАТО молчит и продолжает».
Так, американское посольство в Эстонии объявило о «проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США». Как заявили в посольстве, на учениях отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «Даже представлять себе не хочу, о чем это они», – заявила Захарова.
По ее словам, в «военных играх» Пентагона «эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», иных «целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут». Также Захарова указала, что «учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом». Она заявила, что это лишь «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России».
«А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» – говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
На Западе Москву обвиняют в якобы наращивании войск у украинских границ. Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, сама же Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
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Украинская разведка назвала срок вторжения России
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Россия готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, Россия сосредоточила 92 тыс. военных у границ Украины. «Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – приводит слова Буданова Military Times.
По мнению Буданова, нападение будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Белоруссию.
При этом он отметил, что Россия якобы уже сейчас проводит операции, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее способности к борьбе.
«Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые покажут, что люди выступают против правительства», – заявил он. Буданов заявил, что нападение России на Украину состоится в конце января – начале февраля 2022 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Умерла актриса Нина Русланова
На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова, сообщили в Союзе кинематографистов.
Русланова умерла «после продолжительной болезни», передает РИА «Новости».
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик».
Русланова – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Накануне умер народный артист России Валерий Гаркалин. За день до этого умерла советская и российская актриса Нина Агапова.
Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире RTL, что Россия бывает «порой невыносимым соседом», но с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов.
«Россия – прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов... Поэтому в любом случае надо продолжать разговаривать с этим соседом», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».
Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2+2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска»
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
«Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска».
По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал.
«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов.
По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии.
«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов.
Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.
«А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал.
Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Выяснилось назначение секретной кнопки на столе Путина
Секретная кнопка, расположенная на столе в приемной президента России Владимира Путина, необходима для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1».
«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», – отметили во время эфира, передает Lenta.ru.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин. Он пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки.
Грузия резко увеличила закупки российского газа
Грузия в этом году закупила российский газ на 55 млн долларов, это на 158% больше чем за 10 месяцев 2020 года, сообщили местные СМИ.
За этот же период Грузия закупила азербайджанский газ на 21% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. За него Грузия заплатила в этом году более 160 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Если в прошлом году доля российского газа на рынке Грузии составила 9,3%, то сейчас уже 25,4%.
Эксперты говорят, что закупки растут за счет удовлетворения потребностей крупных компаний Грузии.
Ранее сообщалось, что США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива.
Задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом оказался людоедом
Мужчина, задержанный после ДТП, в результате которого из багажника машины выпал труп, признался еще в одном убийстве и людоедстве.
Как пишет 47news, 23-летний петербуржец признался, что несет ответственность за известное убийство в парке «Сосновка» в Выборгском районе в сентябре 2020 года. Тогда нашли тело 38-летнего биржевого брокера с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и рук.
Задержанный заявил, что давно хотел убить человека и попробовать на вкус человеческое мясо. В «Сосновке» он подкараулил и зарезал незнакомого человека, отрезал от него часть тела, сварил у себя дома и съел.
Издание сообщает, что мужчина зарегистрирован с отцом в однокомнатной квартире в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Его задержали на чердаке дома на улице Большой Зелениной в Петербурге, где он обитал последнее время. Прежде он не был судим.
Напомним, 20 ноября произошло ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника машины выпал труп. Трое мужчин скрылись с места ДТП, но позднее были задержаны. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян. По предварительным данным, двое подозреваемых убили его, а затем позвали третьего, чтобы вывезти тело, так как сами были пьяными. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.
Выяснились подробности убийства мужчины, чей труп выпал из багажника после ДТП в Ленобласти
Задержанные по делу об убийстве петербуржца, тело которого вылетело из багажника после ДТП на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили, что убили мужчину из мести, одного из них якобы побили несколькими днями ранее.
«Двоих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника на «Сортавале», задержали около десяти вечера 20 ноября в доме по улице Большая Зеленина в Петербурге. Один из них, 23-летний, жил на чердаке этого дома, второй – 26-летний уроженец Луганской области – составлял ему компанию. Оба безработные», – сообщает 47news.
Отмечается, что по данным следствия, 20 ноября в гараже на улице Лабораторной они напали на 50-летнего уроженца Еревана Аркади Казиняна. По предварительным данным, оба напавших были в состоянии алкогольного опьянения и для того, чтобы вывезти тело, позвали знакомого. Перед тем, как уехать, подозреваемые подожгли гараж.
Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Петербург – Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.