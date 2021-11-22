Жители Дзержинска осуждены за сожжение женщины заживо

Мужчина и женщина, обвиняемые в убийстве жительницы города Дзержинска, которую они облили бензином и подожгли заживо, осуждены на 18 и 14 лет лишения свободы, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

По данным следствия, 24 ноября в гаражах промзоны мужчина и женщина распивали спиртное вместе со своей знакомой. Знакомая, по их словам, неоднократно оказывала знаки внимания мужчине, из-за чего у его сожительницы возникла ревность. Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил знакомую бензином из канистры, а его возлюбленная подожгла женщину, передает РИА «Новости».

Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений. По факту насильственной смерти 43-летней женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).

«Вину по предъявленному обвинению фигуранты признали частично. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, а женщине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Ранее жительница Курской области заживо сожгла восьмилетнего сына. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 40 тыс. рублей.