Дерипаска оценил «иконоборчество» Ходорковского

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, мечтающий управлять Россией «после Путина», считает, что сейчас нет смысла работать над решением проблем страны, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

Дерипаска напомнил в Telegram, что «скромно называющий себя «общественным деятелем» бывший банкир (а на «Эхе» часто представляемый и как бывший олигарх)» Ходорковский заявлял о «готовности руководить процессом перехода в России от «после Путина» к «пост Путину» в течение двух-трех лет».

По мнению Дерипаски, «вся мыслительная активность одного из «лондонских сидельцев» сводится к максимально частому произнесению слова «транзит», хотя «Конституция дает право Путину идти на выборы еще на пару сроков».

Дерипаска заявил, что «самоподорвавшаяся московская оппозиция» – это «жалкое собрание пенсионеров духа», которые «не имеет ни воли, ни сил бороться». Однако Ходорковский, «как настоящий комсомолец, электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен, немедленных и неизбежных, «с кровью и висящими на фонарях чиновниками». «Образно, конечно, но очень маловероятно», – считает Дерипаска.

По его мнению, Ходорковский «сейчас относится к тому типу людей, которых называют иконоборцами», а «прекрасная Россия будущего» Ходорковского-Навального «будет воздвигнута» на «свержении, наказании, повешенье, конфискации, крови».

Дерипаска заявил, что «особенность мышления «общественного деятеля» и его главный месседж немногочисленным сторонникам звучит как заклинание: все хорошее в жизни начнётся потом, в будущем, после Путина», а «сегодняшние проблемы страны – ерунда, как-нибудь переживем, ну даже если переживут их не все».

«Сегодня, мол, усилия по изменению жизни к лучшему в стране – бессмысленны и бесполезны. Давайте ничего не делать, давайте троллить власть и хейтить тех, кто хоть что-то делает! – говорится в сообщении. – То ли дело 90-е! Это то благословенное время, когда наш «общественный деятель» сказочно разбогател! Во времена были! Не чета нынешним!».