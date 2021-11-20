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Радикальные сторонники семейных ценностей обвинили рекламу корма для кошек на ТВ в зоофилии
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Организация «Родительское всероссийское сопротивление» заподозрила в рекламе корма для кошек Sheba пропаганду зоофилии.
«Это такая реклама зоофилии и просто обесценивание отношений между мужчиной и женщиной? Обратите внимание, с каким вожделением мужчина смотрит на кошку», – говорится в сообщении РВС в Telegram.
Подчеркивается, что «реклама – это очень серьезный инструмент пропаганды». Как заявляет РВС, в различных европейских и международных «гендерных конвенциях и прочих документах», которые «регулируют отношения полов», напрямую указывается что «создателям рекламы спускаются инструкции о том, как надо показывать отношения между мужчиной и женщиной».
«Рекламу фирмы SHEBA крутят по центральным каналам. Эту мерзость граждане наблюдают каждый день много раз?» – сказано в сообщении.
Напомним, РВС – организация, появившаяся в результате общественного движения против внедрения в России ювенальных технологий. Учредительный съезд РВС состоялся 9 февраля 2013 года в Колонном зале Дома союзов в Москве.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Франции предложили выйти из НАТО и заключить союз с Россией
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Читатели электронной версии издания Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
Читатели издания возмутились позицией автора статьи о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Пользователь с ником Voîna Krasnaîa отметил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США. «Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» – поинтересовался читатель, мнение которого приводит РИА «Новости».
«Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией», – сыронизировал другой посетитель сайта издания. Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море.
Пользователь с ником PNL призвал власти Франции не равняться на «так называемых американских друзей». «Украина – яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!» – заявил Lugdunum. Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы. «Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», – предложил читатель электронной версии издания.
«В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ», – подытожил Giovani Grimaldi.
Напомним, во вторник французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
В понедельник генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Президент Болгарии Радев объяснил свою позицию по Крыму
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Болгарский лидер Румен Радев вновь заявил, что Крымский полуостров является российским, сообщают болгарские СМИ.
Радев в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление по этому полуострову сообщил, что «аннексия» Крыма является нарушением, но все же территория принадлежит России, передает «Страна.ua» со ссылкой на болгарские СМИ.
«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – заявил он.
Ранее Радаев в ходе дебатов со своим оппонентом, претендующим на пост президента страны Анастасом Герджиковым, назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – заявили в украинском ведомстве.
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Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским
В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.
В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Ургант высмеял признавшегося в убийстве лося Рашкина
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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу в юмористической манере проанализировали признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося на охоте.
Видео выпуска передачи «Вечерний Ургант» опубликовано на YouTube.
Ведущий вспомнил, как сначала Рашкин объяснял, что просто нашел тушу лося, однако позже он заявил, что якобы «перепутал лося с кабаном».
«Потому что лось сам виноват, не надо было стоять и петь «Акуна матата». Любой бы спутал. Ты знаешь, как смотрят «Короля Льва» в КПРФ», – пошутил шоумен.
Урганта также впечатлил стиль изложения запутанной истории. Он сравнил повествование парламентария с произведениями Ивана Тургенева и Константина Паустовского, отметив, что Рашкин достоин получить Нобелевскую премию по литературе.
Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.
Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана. При этом он не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного.
Украина и Канада начали строить космопорт
Украина и Канада начали совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии, сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Тафтай сообщил в Facebook, что «Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии».
По его словам, торжественная церемония и презентация прошли в Галифаксе 19 ноября.
Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод», передает RT.
Ранее сообщалось, что Украина собралась установить на Луне свой флаг.
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Разведка США предупредила союзников о возможном скором «вторжении» России на Украину
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Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы, пишет газета New York Times.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
По данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых «краткосрочных угроз».
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы «еще не решила», что собирается делать с войсками, которые она «собрала» у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
Ранее обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
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Захарова ответила на вопрос о возможности непризнания выборов в США
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У Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос о возможности непризнания выборов в США в будущем в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем – это не наш подход», – приводит РИА «Новости» ответ дипломата на вопрос о том, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что Россия направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными.
Накануне в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В МИД раскритиковали идею конгрессменов США о «непризнании» Путина президентом России в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году.
Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, проект резолюции Конгресса США является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова
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Шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю, агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что США «только и остается геройствовать на страницах газет», так как «все шансы равны нулю», передает РИА «Новости».
«Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия – это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», – подчеркнул он.
По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии.
«Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу», – добавил Гемпель.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.
В частности, он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), где указывается, что современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них – поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
Напомним, Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского породило всплеск небылиц о России.
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Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии
Люди, назвавшие себя «друзьями» блогера Саида Губденского на месте происшествия помешали очевидцам происшествия рассказать прессе подробности случившегося.
На место аварии на Кутузовском проспекте в Москве приехали «друзья Саида», которые принялись мешать журналистам расспрашивать очевидцев, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Один из очевидцев все же успел сообщить, что слышал громкий звук.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
В США нашли мертвым одного из самых разыскиваемых беглых преступников
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Тело 70-летнего Фредерика Сесила Маклина обнаружили в доме в Южной Каролине, он был одним из самых разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах, его обвиняли в насилии над детьми.
Маклин умер естественной смертью еще в июле, однако его тело обнаружили лишь в ноябре, когда позвонивший в службу спасения попросил проверить дом соседа, которого давно не видели. Маклин был опознан после проведения судебно-медицинской экспертизы, передает «Российская газета».
Выяснилось, что он жил в этом доме 15 лет под именем Джеймса Фитцджеральда, передает Fox News.
Отмечается, что он имел «многочисленные псевдонимы», а также некоторое время жил в других штатах, где теперь могут быть обнаружены новые его жертвы. Следователи выясняют, были ли у подозреваемого сообщники и кто помог ему получить фальшивые документы.
«Обнаружение тела знаменует конец розыску, но расследование продолжается», – заявил директор Службы маршалов США Рональд Дэвис.
«Мы надеемся, что смерть Маклина принесет некоторое облегчение жертвам и их семьям, особенно зная, что он никогда не сможет причинить вред другому ребенку», – сказал маршал США Стив Стаффорд из Южного округа Калифорнии.
Мужчину впервые объявили в розыск в Сан-Диего 16 лет назад по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над ребенком. С 2006 года он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц Службы приставов США.
Напомним, в марте в Барселоне задержали одного из самых разыскиваемых боссов мафии «Ндрангета».