Посол РФ рассказал о прогрессе в отношениях России и США

Россия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс».

«Устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», – приводит ТАСС слова Антонова.

По словам посла, возобновлен диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

«Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис», – добавил Антонов.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США.