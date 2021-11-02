Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500 Видеообращение Путина в Глазго приурочили к принятию декларации о защите лесов 2 ноября 2021, 01:53 Текст: Антон Антонов

Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов, сообщил источник в российской делегации. Как рассказали организаторы, декларацию примут главы государств и правительств стран – участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании в рамках одного из ключевых мероприятий климатического саммита. Более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании, передает ТАСС. Напомним, Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Путин на G20 заявил о профицитном бюджете у России 30 октября 2021, 14:18 Текст: Алексей Дегтярев

Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил президент Владимир Путин, выступая на G20. В 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда, заявил президент страны, передает РИА «Новости». «А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», – добавил Путин. Также Путин затронул тему кризисных явлений на региональных энергетических рынках. По его словам, эти события показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора экономики. По словам российского президента, устойчивость глобальных энергетических рынков прямо зависит от ответственности производителя и потребителя. Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение пройдет 23 ноября. В 2022 году на цели развития предусмотрено 3,7 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн, в 2024 году – 4,1 трлн рублей. Путин назвал долю безуглеродных источников энергии в России 31 октября 2021, 15:15 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. «Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников, а это, как вы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%», – сказал он, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». По словам президента, это один из лучших показателей в мире. По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации, добавил Путин. «Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели – обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года», – подчеркнул глава государства. Ранее Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Кроме того, участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса 30 октября 2021, 14:27 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин от COVID. «С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин», – заявил Путин на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20. «Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати» доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств «Двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», – заявил Путин. По его словам, ситуация с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медпомощи во всем мире. «Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки взаимное признание национальных вакцинных сертификатов», – заявил Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Средняя температура в России растет быстрее общемировой 31 октября 2021, 15:05

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. «Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса», – сказал он, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, при этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления еще выше, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение. Он отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. «Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», – отметил он. Путин отметил, что Россия выполняет все международные обязательства по климату. «Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению. Последовательно реализуем политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимаем шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти», – рассказал президент. Он подчеркнул, что российская сторона активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Также, по словам российского лидера, Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации, в стране хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. «По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах «Семерки», – сказал он. Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар. «Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на наиболее результативных экологических проектах. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», – заявил президент. Путин подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение, и у России здесь большой потенциал. Ранее участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Путин оценил заход эсминца США в Черное море 1 ноября 2021, 16:09 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны. Об этом он сказал на военном совещании в Сочи. Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер». Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией. Путин предупредил о рисках глобальной инфляции 30 октября 2021, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

В мире существуют риски глобальной инфляции, и важно не допустить раскручивание спирали, а также нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин, выступая на G20. Избыточное стимулирование перешло в общую нестабильность, рост цен на финансовые активы и на товары в отдельных рынках, включая энергетический и продовольственный, сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Главной причиной таких явлений стали серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, считает он. «Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», – подчеркнул Путин. Он призвал не допустить «раскручивание стагфляционной спирали» и заниматься нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики, «повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан». Также в субботу глава государства на G20 заявил, что Россия нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным. Путин призвал страны мира вести сотрудничество без дискриминации 30 октября 2021, 15:05 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона выступает за недискриминационное сотрудничество между странами мира во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин, выступая на G20. «Залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача G20 как форума ведущих экономик мира», – цитирует Путина РИА «Новости». Также в субботу глава российского государства на G20 заявил, что Россия нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным. Путин предупредил, что в мире возник риск глобальной инфляции. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире 31 октября 2021, 15:32 Текст: Евгения Шестак

Нужно наращивать поглощение парниковых газов в мире, Россия для этого собирается внедрять новые агротехнологии и новые механизмы использования лесов, заявил президент Владимир Путин на саммите G20. «Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии», – цитирует РИА «Новости» Путина. Путин отметил, что это поглощающий потенциал лесов, тундры, сельхозземель, морей и болот. Также президент подчеркнул, что усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах. Он добавил, что эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар. Ранее Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Кроме того, участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Также Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500 1 ноября 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. «В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина. Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе. «Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он. Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500. С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Путин поздравил работников пассажирского автотранспорта с праздником 31 октября 2021, 11:18 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их труду развивается промышленность и повышается качество жизни людей, сообщила пресс-служба Кремля. «Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации – настоящие, преданные делу профессионалы», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что автомобильный и городской пассажирский транспорт играет важную роль в укреплении межрегиональных и международных связей, эффективном развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, а также напрямую влияет на качество жизни миллионов людей. Он добавил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная и удобная техника, воплощаются в жизнь программы, направленные на внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений и расширение рынка предоставляемых услуг. Путин выразил убежденность в том, что работники отрасли и впредь будут с уважением относиться к традициям предшественников и достойно решать поставленные задачи. День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в России в последнее воскресенье октября. Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в запуск масштабных программ. В Кремле рассказали о результатах работы России на саммите G20 1 ноября 2021, 12:15 Текст: Елизавета Булкина

Россия весьма активно участвовала в работе саммита «большой двадцатки» (G20), который проходил в Риме в выходные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля оценил заявление президента США Джо Байдена, который выразил разочарование по итогам саммита из-за позиций России и Китая по обязательствам по борьбе с климатическими изменениями. «Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе «двадцатки», – цитирует Пескова ТАСС. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго, однако предусмотрено видеообращение. «Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции. Тем не менее, в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», – сказал Песков. При этом он пояснил, что Путин ранее уже изложил позицию РФ на саммите G20 по климату, передает РИА «Новости». «Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на «двадцатке», поэтому выступая на «двадцатке», президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны», – заключил Песков. Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире. Путин назвал сложной ситуацию с COVID в России 1 ноября 2021, 16:25 Текст: Валентина Григоренко

В России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда, заявил президент России Владимир Путин. «У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», – пояснил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА «Новости». Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом. «Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется – может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», – добавил он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу. Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания. Кроме того, в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда». Кремль анонсировал совещание Путина на тему развития ВКС и ВМФ России 1 ноября 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в понедельник в Сочи начнет серию совещаний по вопросам развития российской армии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «[Сейчас] нерабочие дни, но президент продолжает свой рабочий график, он работает в Сочи. В Сочи сегодня начинается традиционная серия совещаний по вопросам развития российской армии, вооруженных сил, технологического и иного развития», – передает ТАСС слова Пескова. «Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ. Будут доклады участников, в основном это руководители и главы компаний, корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе. Разумеется, в открытой части вы услышите и увидите выступление президента», – отметил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что, как обычно бывает на полях таких серий совещаний, «президент использует эти дни для того, чтобы один на один продолжить общение с участниками, с главами этих компаний и корпораций, которые производят высокотехнологичную продукцию». Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны 1 ноября 2021, 16:32 Текст: Евгения Шестак

Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин. «Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса. Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. В Кремле рассказали о шагах по переходу к углеродной нейтральности 1 ноября 2021, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия прилагает и будет прилагать огромные усилия для снижения антропогенной нагрузки на климат, но переход к углеродной нейтральности требует адекватных мер со стороны всех стран, необходимо учитывать потребности и развивающихся стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия как страна прилагает огромные усилия и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны. Но, конечно, это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств», – передает РИА «Новости» слова Пескова. «И, конечно же, все обязаны еще учитывать потребности развивающихся стран, которые в свое время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями», – добавил он. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями, разработана стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития России, призванная добиться углеродной нейтральности к 2060 году. «По поручению президента [России Владимира Путина] правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития. Она рассчитана на длительный период», – передает ТАСС слова главы кабмина. Он уточнил, что цель документа – «адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году». Напомним, в воскресенье, выступая на саммите G20 по видеосвязи, президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.