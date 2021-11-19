Юристы: Перезахоронение Сталина невозможно без его завещания

Прошение об эксгумации тела Иосифа Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, которое подал адвокат правнука генсека, возможно, рассмотят, однако удовлетворено оно не будет, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные юристы. По их мнению, у родственников вождя нет прав на его тело.

Адвокат, который представляет интересы правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, направил в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина. Пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин пояснил, что Бенсаада просит исторической справедливости в исполнении посмертной воли генсека, который желал быть погребен на Новодевичьем кладбище.

«Здесь затрагивается сразу несколько моментов. Одно направление – оформление последней воли умершего, второе – некие желания родственников. Само перезахоронение, возможно, допустимо по заявлению родственников, правда здесь ситуация не очень стандартная. Но даже если брать обычного человека, неизвестного, то здесь тоже не все так просто», – говорит судебный юрист Натан Будовниц.

Та или иная воля наследодателя оформляется надлежащим образом, то есть в завещании, продолжает специалист. Соответственно, если таковое было указано, то при захоронении это желательно исполнять.

«У нас сейчас завещания могут содержать даже такие условия, которые возлагают на наследника определенные юридически значимые действия. И если речь идет о предстоящем захоронении, то это указать можно. Однако заниматься этим постфактум – вопрос серьезный, сложный, и я не уверен, что реальный. Но главное здесь то, что если у правнука нет никакой надлежаще оформленной воли умершего. Поскольку подкреплена она только словами, то это попросту может оказаться неправдой. А поэтому вряд ли это может быть принято во внимание», – считает собеседник.

Он уточняет, что данное заявление, возможно, будет рассмотрено, однако удовлетворено, скорее всего, не будет.

Юрист и нотариус Илья Радченко также полагает, что правнуку не удовлетворят заявление об эксгумации останков Сталина. «Сейчас, если человек оставит в определенном законом порядке свою волю относительно своего захоронения, то она будет, конечно, исполнена. Но это только, если он оставит ее в определенном порядке, а не просто будет скажет кому-то об этом или напишет в письме. Существуют определенные формы распоряжения на случаи смерти, например, если человек об этом напишет в завещании», – рассказывает специалист.

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Он подчеркивает, что никаких юридических оснований в данном деле нет, а значит вряд ли кто-то на сегодняшний день решится вскрывать могилу Сталина. «Право на тело Сталина родственники, безусловно, не имеют. Более того, не сам Сталин, но его захоронение имеет большое культурное значение для страны, причем уже историческое», – заключил Радченко.

Председатель Социалистической партии трудящихся Грузии, основатель Фонда изучения феномена Сталина Тамаз Джапошвили в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что большинство жителей Гори (родины Сталина) поддержали бы идею перезахоронения генсека в его родном городе, но лучше оставить его прах там, где он есть – около Кремля.