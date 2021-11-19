Глава Севастополя сообщил о намерении разрешить работу общепита ночью

Жители ЕАО начали замерзать на остановках из-за отказа водителей автобусов вакцинироваться

Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители часами мерзнут на остановках, пожаловался один из перевозчиков Евгений Алексеев.

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллективов необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Предприниматель Евгений Алексеев заведует тремя маршрутами: № 18, 101 и 1. Из пяти автобусов на линию с 15 ноября выходят только два № 101 и 1 – особенно социально значимые, рассказал перевозчик, они направляются в пригород и отдаленные микрорайоны Биробиджана. По данным синоптиков, в регионе установились минусовые температуры – до шести градусов ниже нуля.

«Водители и кондукторы, всего более 10 человек, отстранены от работы ввиду вступившего в силу постановления. Их никто не замещает. Вакцинацию прошли всего человек пять. Одна кондуктор сделала прививку и не вышла на работу, заболела после вакцины. Ситуация острая. Люди жалуются, что мерзнут на остановках, в том числе с маленькими детьми. У нас вообще с водителями напряженно. Их просто нет. Зарплаты невысокие, до 30 тыс. рублей. Сегодня тариф – 20 рублей за проезд, а бензин в цене постоянно растет», – цитирует РИА «Новости» Алексеева.

По его словам, дублирует маршрут № 1 автобус № 20, он идет чуть дальше на полкилометра, заезжая в еще один поселок. Но этого не достаточно. «Сейчас этот маршрут переполнен, не вмещает всех желающих уехать, как рассказал перевозчик, «лопается» просто транспорт. Он выпускает водителей на свой страх и риск без прививок. А если бы еще и он не выпускал, тогда был бы коллапс вообще», – отметил Алексеев.

Перевозчик сообщил, что их собирали в мэрии Биробиджана в связи со сложившейся ситуацией. «Спросили, почему не выходим на рейсы, я ответил, что люди не хотят вакцинироваться. В мэрии нам сказали, что все равно всех заставят привиться. Говорят: «кончатся у людей деньги, пойдут и привьются». Персонал мой не собирается вакцинироваться. Не знаю, как быть. Страдают пассажиры, страдает бизнес», – заключил Алексеев. К слову, сам предприниматель также не собирается делать прививку от ковида.

Также не захотели прививаться от коронавируса в ЕАО 22 педагога из начальной школы № 14 в Биробиджане, сообщали местные СМИ. Сегодня там обучаются 1086 детей с первого по четвертый класс. Как рассказали РИА «Новости» в приемной директора учреждения, сейчас от работы отстранены менее 10 человек. Остальные либо сделали прививки, либо предоставили медотвод. «Процесс образовательный не остановлен, идет. Нагрузку распределили. Отсутствующих заменяют учителя, которые работают – ведут по два класса. В среднем в каждом классе по 30 детей», – уточнила представитель школы.

Кроме того, обеспокоены родители дошкольников детсада № 29 в Биробиджане, где по той же причине отстранили воспитателей, писали местные СМИ. Учреждение посещают 455 детей, работают 17 групп. Как пояснила РИА «Новости» заведующая Анна Емельянова, в детсаду действительно закрывали 15 ноября одну среднюю группу № 6, но по причине болезней персонала. «Люди на больничном, работать некому. Упросили женщин, которым за 60 лет, чтобы они встали на 12 часов работать на свои группы, а молодых отправили работать на другие группы. Надеюсь, продержимся так. Из-за коронавируса отстранен только один работник – воспитатель из группы № 3. Сейчас она проходит медосмотр», – разъяснила Емельянова.

С начала пандемии в ЕАО выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 526 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 занят на 86,1%. Привито порядка 39 тыс. жителей, в регионе проживает 156,5 тыс. человек.

Ранее в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Напомним, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Сергей Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.