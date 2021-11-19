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Глава Севастополя сообщил о намерении разрешить работу общепита ночью
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Севастопольские власти намерены разрешить работу заведений общественного питания ночью со следующей недели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По поводу общепита со следующей пятницы. <...> Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели – это позволит нам убедиться, что динамика положительная сохраняется. Но самым важным останется соблюдение режима QR-кодов в заведениях общепита, и контроль будет достаточно серьезным», – цитирует главу города ТАСС.
По его словам, работа заведения может быть приостановлена, если там не соблюдаются санитарные меры.
На тех же условиях смогут продолжить работу до 70% залов театров и кинотеатров. С 22 ноября разрешат работу организациям дополнительного образования.
В Севастополе ситуация с коронавирусом осложнилась к середине сентября, число инфицированных превышало 300 в сутки. В ноябре же благодаря нерабочим дням ситуация начала стабилизироваться.
Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере
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«Нам нужно изменить законодательство, чтобы пресекать мракобесие противников QR-кодов. Те, кто пропагандирует такие идеи – будь то диванные эксперты или федеральные политики – должны нести ответственность», – сказал политолог Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения».
«В некоторых кругах ходят дурацкие мнения, что «QR-код – это торговое ярмо», а люди, его получившие, становятся «товаром». Кроме того, некоторые наши известные политические деятели в ходе предвыборной кампании не гнушались поднимать антиваксерские идеи «на флаг». Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнивал QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. Такое неприемлемо слышать, тем более из уст таких известных политиков», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в четверг круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
По оценке Мартынова, в России есть возможность вакцинировать всех жителей страны, а также проводить мониторинг и профилактику тех, кто переболел коронавирусом. Но этому противостоит часть населения, которая полагает – принимаемые меры якобы противоречат понятию личной свободы. «То есть эти люди, которые утверждают, что их «унижают» ковид-паспорта, входят в противостояние с государством, которое несет ответственность за здоровье населения», – подчеркнул Мартынов.
Введение QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, уверен эксперт. Наоборот, такая мера подчеркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье своих граждан, подчеркнул политолог.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против введения QR-кодов в России. «Что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям – звезду», – цитировал лидера Компартии URA.ru.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты
, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как законодатели анализируют проект введения QR-кодов – соответствует ли он базовым конституционным правам.
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Вирусолог объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов
Введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своем здоровье, считает врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолет, такой гражданин будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет, сообщает «Life.ru».
«Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», – пояснил вирусолог.
Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.
Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID
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Если человек болел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то ему не стоит принимать антикоагулянты, а для профилактики тромбоза следует употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать высокий уровень физической активности, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий коронавирусной инфекции врачи отмечают нарушение свертываемости крови, причем не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме. Такое осложнение, по ее словам, даже спустя несколько месяцев, после выздоровления, может привести к тромбозу или инсульту.
«Коронавирус способствует повышению свертываемости крови, поэтому при нем бывают осложнения в виде тромбозов. Однако в постковидном синдроме тромбозы встречаются редко. Поэтому здоровым людям, если они находятся дома и постоянно передвигаются, у которых ковид протекает в легкой форме, разжижать кровь и профилактировать тромбоз с помощью лекарств не нужно», – говорит Ашихмин.
Однако он заметил в России растущую негативную тенденцию назначать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертываемости крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) людям, которые находятся дома и пребывают все время в движении. Он предупреждает, что антикоагулянты при неправильном назначении могут вызвать кровотечение и смерть пациента.
«Понятно, что если у человека состояние средней тяжести, и он госпитализирован, а также есть какие-то дополнительные факторы риска (ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, обездвиженность), либо человек пожилой или ранее у него были тромбозы, инсульты, инфаркты, то ему положены антикоагулянты для профилактики тромбозов. В остальных случаях просто следует не забывать об обычных мерах: достаточное потребление жидкости, использование при длительных поездках компрессионного трикотажа, поддержание высокого уровня физической активности», – рекомендует врач.
Кроме того, после того, как человека выписали из больницы и он выздоровел, ему также не нужны антикоагулянты, продолжает собеседник. Исключением являются те, у кого был тромбоз либо сложное течение болезни.
«Если человек себя хорошо чувствует, не ощущает никаких проблем, его спасли в госпитале и все хорошо, то все рекомендации гласят, что не нужно принимать антикоагулянты», – заключил Ашихмин.
Ранее вице-президент Российского кардиологического общества, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова академик Юрий Беленков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы избежать инсульта, необходимо тщательно следить за своим здоровьем, обращая внимание на заболевания, которые ему предшествуют.
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Учитель: Страх перед прививками нужно искоренять еще в школе
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«Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? В нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически, дети воспринимают это опосредованно», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель из Татарстана Наиль Мирсаитов, комментируя ход прививочной кампании в стране. По его мнению, недостаток таких знаний порождает страх перед прививками.
«Чтобы избавиться от страхов перед прививкой, нужно разобраться в этом предмете. И тогда страх исчезнет. Необходимо объяснять и детям, и взрослым, что входит в состав вакцины, как вообще происходит иммунная реакция на укол, что такое иммунитет, в том числе – что такое приобретенный иммунитет после вакцинации», – рассказал учитель биологии, призер конкурса «Учитель года России» 2019 года Наиль Мирсаитов.
«Как представитель системы образования, я должен с сожалением отметить – в нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически. Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? Никаких моделей нет, никаких визуализаций, видеозаписей. Дети воспринимают это опосредованно, как очень скучный материал. Это все очень серьезная проблема, проблема образования. Нужно более глубоко преподавать этот материал. Тогда и подростки, и взрослые будут владеть информацией и смогут отфильтровывать недостоверную», – предложил Мирсаитов.
«Весной прошлого года, когда коронавирус еще только развивался, мы думали, и я в том числе, что это несерьезное заболевание. Но очень скоро стало понятно, что это не шутки, это смертельная болезнь и против нее нужно бороться. Поэтому я сам прошел вакцинацию. Для меня было вдвойне важно, потому что я работаю с детьми, с родителями, то есть общаюсь с большим количеством людей», – пояснил он.
«Иммунитет – сложная система, и для него очень важно быть натренированным к борьбе с вирусами, инфекциями. Именно вакцинация помогает достигать этого эффекта. Если у вас нет такой «натренированности» и в ваш организм попал вирус, последствия болезни могут быть очень тяжелыми для организма», – пояснил педагог.
«Есть еще такое понятие, как коллективный, популяционный иммунитет. Нужно, чтобы больше половины жителей страны были привиты. И тогда коллективный иммунитет позволяет уберечь от болезни остальные – незащищенные – слои населения, например маленьких детей. В случае с коронавирусом самая уязвимая часть общества – это пожилые люди, наши родители, бабушки, дедушки. Из-за пандемии они оказались в наименее защищенной зоне, потому что многие из них страдают от хронических заболеваний, в том числе связанных с легкими. Они находятся в отдельной категории зоны риска», – сказал собеседник.
«Мы не можем заставить человека вакцинироваться, но мы можем и должны максимально доступно объяснить, почему это необходимо. Я хочу напомнить, что каждый из нас должен подумать, позаботиться и о других людях», – считает Мирсаитов. «Конечно, каждый сам для себя решает, делать ли прививку. Но этот мой личный выбор влияет и на других людей. Здесь граница между личным и общественным стирается. Нужно брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые рядом с нами», – подытожил учитель.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов о вакцинации – и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.
Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
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«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.
«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».
Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.
«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.
«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.
«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.
Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.
На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.
В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднюю елку
Детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки, но праздничная сказка будет показана по телевидению, а новогоднюю ель установят на Соборной площади Кремля, сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.
«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет. Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале «Карусель». Запись спектакля будет также проходить без зрителей», – приводит РИА «Новости» слова Крыловой.
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«Формат аналогичный прошлому году. На сегодняшний день у нас уже... утвержден... сам сценарий. Будет он называться «Волшебная сказка стеклодува». Во-вторых, сейчас подобрана труппа артистов, написана музыка, утверждены полностью все картинки... то есть презентация спектакля», – рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Сообщается, что главная новогодняя ель все же будет установлена на Соборной площади Кремля. Это будет 90-летнее дерево из Щелковского района высотой около 28 метров. Доставка ели на Соборную площадь планируется в середине декабря.
Напомним, в прошлом году в Кремле также не проводилась традиционная новогодняя елка, концерт показывали по телевизору.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
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В Минцифры заявили о планах ограничить проверку QR-кодов одним приложением
Минцифры России рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за большого количества сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время мероприятия, посвященного старту заявочной кампании по выбору города – организатора «Игр будущего 2023».
«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», – сказал он, отметив, что теперь просто посмотреть с камеры данные о привившемся будет нельзя, передает ТАСС.
Напомним, ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.
Жители ЕАО начали замерзать на остановках из-за отказа водителей автобусов вакцинироваться
Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители часами мерзнут на остановках, пожаловался один из перевозчиков Евгений Алексеев.
Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллективов необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Предприниматель Евгений Алексеев заведует тремя маршрутами: № 18, 101 и 1. Из пяти автобусов на линию с 15 ноября выходят только два № 101 и 1 – особенно социально значимые, рассказал перевозчик, они направляются в пригород и отдаленные микрорайоны Биробиджана. По данным синоптиков, в регионе установились минусовые температуры – до шести градусов ниже нуля.
«Водители и кондукторы, всего более 10 человек, отстранены от работы ввиду вступившего в силу постановления. Их никто не замещает. Вакцинацию прошли всего человек пять. Одна кондуктор сделала прививку и не вышла на работу, заболела после вакцины. Ситуация острая. Люди жалуются, что мерзнут на остановках, в том числе с маленькими детьми. У нас вообще с водителями напряженно. Их просто нет. Зарплаты невысокие, до 30 тыс. рублей. Сегодня тариф – 20 рублей за проезд, а бензин в цене постоянно растет», – цитирует РИА «Новости» Алексеева.
По его словам, дублирует маршрут № 1 автобус № 20, он идет чуть дальше на полкилометра, заезжая в еще один поселок. Но этого не достаточно. «Сейчас этот маршрут переполнен, не вмещает всех желающих уехать, как рассказал перевозчик, «лопается» просто транспорт. Он выпускает водителей на свой страх и риск без прививок. А если бы еще и он не выпускал, тогда был бы коллапс вообще», – отметил Алексеев.
Перевозчик сообщил, что их собирали в мэрии Биробиджана в связи со сложившейся ситуацией. «Спросили, почему не выходим на рейсы, я ответил, что люди не хотят вакцинироваться. В мэрии нам сказали, что все равно всех заставят привиться. Говорят: «кончатся у людей деньги, пойдут и привьются». Персонал мой не собирается вакцинироваться. Не знаю, как быть. Страдают пассажиры, страдает бизнес», – заключил Алексеев. К слову, сам предприниматель также не собирается делать прививку от ковида.
Также не захотели прививаться от коронавируса в ЕАО 22 педагога из начальной школы № 14 в Биробиджане, сообщали местные СМИ. Сегодня там обучаются 1086 детей с первого по четвертый класс. Как рассказали РИА «Новости» в приемной директора учреждения, сейчас от работы отстранены менее 10 человек. Остальные либо сделали прививки, либо предоставили медотвод. «Процесс образовательный не остановлен, идет. Нагрузку распределили. Отсутствующих заменяют учителя, которые работают – ведут по два класса. В среднем в каждом классе по 30 детей», – уточнила представитель школы.
Кроме того, обеспокоены родители дошкольников детсада № 29 в Биробиджане, где по той же причине отстранили воспитателей, писали местные СМИ. Учреждение посещают 455 детей, работают 17 групп. Как пояснила РИА «Новости» заведующая Анна Емельянова, в детсаду действительно закрывали 15 ноября одну среднюю группу № 6, но по причине болезней персонала. «Люди на больничном, работать некому. Упросили женщин, которым за 60 лет, чтобы они встали на 12 часов работать на свои группы, а молодых отправили работать на другие группы. Надеюсь, продержимся так. Из-за коронавируса отстранен только один работник – воспитатель из группы № 3. Сейчас она проходит медосмотр», – разъяснила Емельянова.
С начала пандемии в ЕАО выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 526 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 занят на 86,1%. Привито порядка 39 тыс. жителей, в регионе проживает 156,5 тыс. человек.
Ранее в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
Напомним, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Сергей Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.
В ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для студентов
Обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах прививка понадобится учащимся только для прохождения практики вне стен учебного заведения.
Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы, передает РИА «Новости».
Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка нужна будет учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.
Архангельская и Волгоградская области, Марий Эл, Бурятия и Тува ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов летом. При этом большинство регионов – Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан – приняли такое решение именно в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.
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В Архангельской области полный курс вакцинации этой категории жителей региона должен был закончиться до 30 августа, в Марий Эл – до 25 сентября, в Волгоградской области – до 30 сентября. В Бурятии и Туве требований по срокам не называли.
В Амурской области студентам предписано пройти полный курс иммунизации до 15 декабря. С 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционное обучение. Такой же срок установлен в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.
В Пермском крае завершить вакцинацию учащихся необходимо до 1 декабря, во Владимирской области – до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях – до 25 декабря, в Томской области – до 31 декабря.
В Адыгее крайним сроком указано 1 ноября, в Курской области – 15 января.
Ранее в Москве решили заблокировать соцкарты студентов с хроническими заболеваниями на фоне ситуации с коронавирусом.
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Голикова назвала регионы с улучшением эпидобстановки по коронавирусу
В трех российских регионах ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась, в одном субъекте фиксируется улучшение эпидемиологической обстановки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости», – цитирует Голикову ТАСС.
Она уточнила, что в ряде регионов заболеваемость также снизилась, но пока там не преодолены пороговые значения, чтобы можно было бы говорить о существенном улучшении. В числе таких субъектов – Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
В России выявили 37,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3371, Санкт-Петербурге – 2714, Московской области – 1777.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране выявлено 9 257 068 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 261 589 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 956 254 человек.
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Накануне, 18 ноября, в России выявили 37 374 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 218.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стал известен процент ревакцинировавшихся от COVID через полгода москвичей
Только 50% москвичей, сделавших прививку от коронавируса более полугода назад, прошли ревакцинацию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова заявила в интервью на телеканале «Россия 24», что вызывает тревогу сложившаяся ситуация, когда «мы не только должны стимулировать людей вакцинироваться первый раз», но и мотивировать на ревакцинацию, передает РИА «Новости».
«Доля людей, которые вакцинировались достаточно давно, и им обязательно необходимо проходить повторную вакцинацию или ревакцинацию, тоже растет. На сегодняшний день 1,5 млн человек в Москве получили прививки более полугода назад и пока повторную прививку получили только 50%», – сообщила она.
Ракова добавила, что «с момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций – на 45%».
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции отмечается в России последние три недели.
Напомним, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.
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В Красноярске ученые-гуманитарии прививаются хуже изучающих точные науки
Несколько институтов Сибирского федерального университета (СФУ) могут вернуться из удаленного процесса обучения к обычному, так как в них охват вакцинацией достиг 70%, сообщили в университете.
Эти институты относятся к точным и естественным наукам: Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, Институт математики и фундаментальной информатики, Институт нефти и газа, Хакасский технический институт – филиал СФУ.
При этом красноярские институты СФУ с гуманитарными специальностями пока не попали в этот список, пишет NGS24.ru.
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Ранее в вузе объявляли, что все студенты будут учиться на удаленке с 8 ноября, там уточнили, что при достижении 70% привитых институт может вернуться к обычному процессу обучения.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
Эпидемиолог рассказал, какие антитела защищают от COVID
Вируснейтрализующие антитела в тест-системах показывают защищенность организма от коронавируса. Чтобы выявить заражение, необходим количественный тест по системе измерения Bau на миллилитр, рассказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.
«Если говорим о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела. Определяет их количественный тест. Правда, до сих пор нет четкого мнения, сколько их должно быть - 300, 500 или выше», – передает URA.RU слова медика.
Эпидемиолог отмечает, что международная система измерения Bau определяет вируснейтрализующих антител.
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков отметил, что в России пока не все компании могут выдавать результаты в Bau на миллилитр. Тесты сейчас пользуются стандартами ВОЗ. Если лаборатория показывает уровень антител только в собственных единицах, то тест лучше там не делать, советует Крючков.
«Вы узнаете, положительный тест или отрицательный, но не сможете правильно определить количество антител», – заявил он.
Ранее обсуждался вопрос о выдаче QR-кодов людям с высоким титром антител, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.