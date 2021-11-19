ВС вступился за пытавшегося вернуть долг с прошлого века жителя Новороссийска

Верховный суд (ВС) России вступился за жителя Новороссийска, который пытается отсудить у знакомого деньги, данные ему в долг еще в 1999 году.

Когда истец не дождался добровольного возвращения долга, он обратился в суд. Тот в декабре 1999 года постановил взыскать с должника почти 300 тыс. рублей. Но пока это решение так и не исполнено, передает РИА «Новости».

В результате в 2020 году он снова обратился в суд, на этот раз с заявлением об индексации долга из-за инфляции. Он просил взыскать уже 1,7 млн рублей. Суд ему отказал и мужчина дошел до ВС России.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что исполнительный лист он получил еще в 2000 году, но приставам он поступил только спустя 8 лет. ФССП ответила суду, что автоматизированная база ведется только с 2011 года и в ней нет решения о взыскании этого долга.

«Вступившие в законную силу судебные постановления ... являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Индексация выступает процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения до его реального исполнения и направлена на поддержание покупательской способности присужденных денежных сумм», – говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

В итоге он отменил решение суда, отказавшего в индексации, и направил дело на пересмотр.

Ранее сообщалось, что уральский фитнес-тренер решил вернуть все деньги, потраченные на бывшую возлюбленную, сумма иска составила 625 тыс. рублей.