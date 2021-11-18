В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднюю елку

Детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки, но праздничная сказка будет показана по телевидению, а новогоднюю ель установят на Соборной площади Кремля, сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет. Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале «Карусель». Запись спектакля будет также проходить без зрителей», – приводит РИА «Новости» слова Крыловой.

«Формат аналогичный прошлому году. На сегодняшний день у нас уже... утвержден... сам сценарий. Будет он называться «Волшебная сказка стеклодува». Во-вторых, сейчас подобрана труппа артистов, написана музыка, утверждены полностью все картинки... то есть презентация спектакля», – рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Сообщается, что главная новогодняя ель все же будет установлена на Соборной площади Кремля. Это будет 90-летнее дерево из Щелковского района высотой около 28 метров. Доставка ели на Соборную площадь планируется в середине декабря.

Напомним, в прошлом году в Кремле также не проводилась традиционная новогодняя елка, концерт показывали по телевизору.

Между тем, за минувшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.

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