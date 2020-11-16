Традиционную детскую елку в Кремле отменили

Новогодних детских представлений в Кремле в этом году не будет, праздничный концерт будет записан без зрителей и показан по телевидению, сообщила советник управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

«В этом году от традиционных детских елок в Кремле пришлось отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать опасности здоровье ребят», – приводит ТАСС слова Крыловой. Она заверила, что праздничный концерт будет подготовлен, его можно будет посмотреть по телевидению.

Между тем представитель Управления делами президента РФ отметила, что пандемия коронавируса не скажется на другой кремлевской новогодней традиции. «9 декабря в Подмосковье планируется спилить живую ель, 11 декабря она будет доставлена в Кремль. Дерево, как обычно, установят на Соборной площади и украсят игрушками», – рассказала Крылова.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество.

Позднее первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что организации в Москве могут проводить новогодние корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23.00.