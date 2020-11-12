Власти Москвы разъяснили правила проведения новогодних корпоративов

Организации в Москве могут проводить новогодние корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23.00, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

«Работодатели могут организовывать и проводить корпоративные мероприятия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: не более 50 гостей, соблюдение социальной дистанции, а также завершение мероприятия не позднее 23:00. Эти требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организаций. Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат», – передает ТАСС слова Немерюка.

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ранее сообщали, что заведения, где проводятся корпоративы, и участники таких мероприятий могут быть оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, в среду мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что в Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество.