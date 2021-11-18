Российский миллиардер рассказал, как обеспечить себя на пенсии

Наличие недвижимости – это главный инструмент сохранения сбережений и единственная возможность обеспечить себе хорошую пенсию, заявил президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, миллиардер Александр Шарапов.

«Есть термин «пенсионная однушка». Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», – заявил эксперт, отмечая, что других способов накопить и хоть как-то обеспечить себе старость нет.

При особом везении можно купить несколько однокомнатных квартир, обеспечив полную занятость родным, передает URA.RU со ссылкой на BN.ru.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков заявил, что копить россиянам следует начинать сразу с первой же зарплаты. Ранее сообщалось, что около 27% россиян хотели бы накопить к старости не менее 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали законопроект об отмене НДФЛ при продаже жилья для семей с детьми. Отмечается, что норма должна применяться в отношении доходов от продажи квартир, полученных после 1 января 2021 года.