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Аксенов сообщил о расследовании против министра культуры Крыма Новосельской
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В отношении крымского министра культуры Арины Новосельской начаты следственные мероприятия, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, правоохранительные органы разберутся в ситуации, установят все факты и обстоятельства, и сделают выводы в соответствии с законом.
Напомним, в марте на совещании у Аксенова министр культуры республики Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире.
Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
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Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.
«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.
Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.
Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».
Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов.
С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций.
Эрдоган сфотографировался у «карты тюркского мира» с регионами России
Лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «карту тюркского мира», в который вошли регионы России от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.
Момент передачи карты запечатлен на фото, которое было опубликовано в Twitter партии националистического движения Турции (МНР).
В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.
На прошлой неделе Эрдоган провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».
Польша нашла аргумент для отмены запуска «Северного потока – 2»
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Северный поток – 2» должен быть остановлен», заявил он.
По его мнению, немецкой стороне следует прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого в интервью газете Bild.
Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.
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В Польше предложили разделить «Северный поток – 2»
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Россия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части, заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.
Аналитик обратил внимание на «слабость» обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии, отметил он.
«Податель заявки намекает, что газопровод следует «разделить» на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)», – передает РИА «Новости» слова Кардася в беседе с Defence 24.
По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит «Газпрому» и его партнерам эксплуатировать «Северный поток – 2» на более выгодных условиях. «Большая часть «Северного потока – 2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», – подчеркнул эксперт.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2».
В Генштабе назвали срок разгрома инфраструктуры ВМС Украины при нападении на Крым
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В случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов, заявил высокопоставленный источник в Генштабе ВС России.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке
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Ближайшие несколько лет решат, одержат ли США победу в соревновании с другими государствами за лидерство в XXI веке, заявил американский президент Джо Байден.
Байден полагает, что «через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент». «Именно здесь мы сейчас находимся», – приводит его слова ТАСС.
Президент США задался вопросом о том, кто, если не Вашингтон, станет решать стоящие перед миром проблемы: «Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?». Он заявил, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».
Напомним, Байден заявлял, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США.
Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев»
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Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась, говорится в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, который раскрыл детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера».
Киев намеревался посадить самолет с «вагенровцами» при помощи фейковых сообщений о готовящемся теракте на борту.
То есть Киев хотел сделать то, что позже удалось сделать Минску с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем на борту.
По данным Bellingcat, операция провалилась из-за ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, который был в курсе деталей операции и одобрил ее. После этого «вагнеровцев» задержали в Минске.
Отмечается, что подготовленный Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, передает «Интерфакс Украина».
Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
При этом телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии
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В МИД России представили дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», – цитирует заявление российского дипведомства ТАСС.
Отмечается, что в последнее время позиция России и ее роль в подходах к проведению министерской встречи в «нормандском формате» искажены.
Ранее сообщалось, что главы МИД Франции и ФРГ согласились
сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Сейчас стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
На Украине признали провал водной блокады Крыма
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Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма.
В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер».
«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов.
Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы.
«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
«Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин.
Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».
Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом.
В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник
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Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Сатановский: Турки считают русских терпилами и лохами
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«Реализуя экономические проекты с Турцией, нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, это мы уже и делаем», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сфотографировался с «картой тюркского мира», в который вошли ряд регионов России.
«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети – ученики девятых классов, насколько я помню, – учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», – прокомментировал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский снимок с Эрдоганом и картой.
«В турецких словарях для нас – жителей сначала Российской империи, потом СССР и теперь России – есть официальный термин: «московские гяуры». Вряд ли это что-то комплементарное («гяур» в переводе с турецкого – неверный – прим. ВЗГЛЯД). Справедливости ради, у турецких интеллигентов хватает совести покраснеть, когда их об этом спрашивают», – добавил собеседник.
По его словам, Россия на подобные выходки никак не отвечает, а всего лишь «балуется и играется». «Сейчас мы вкладываем в Турцию безумные деньги, – обратил внимание Сатановский. – Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, мы уже это делаем».
«С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи... Потому что все те, кто проводят эти проекты по взаимодействию с Турцией, заработают здесь и сейчас. Такова текущая реальность. И Эрдоган это понимает», – заключил он.
Накануне лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану «карту тюркского мира». По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят: часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана. В интернете также появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие эту карту вместе.
На прошлой неделе турецкий президент провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».
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Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым
Нападение на Крым будет нападением на Россию, на Украине это знают, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
На заседании Третьего комитета ГА ООН Кузьмин заявил, что «сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией». Он указал, что «в отличие от нынешней Украины» в Крыму «не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».
Кузьмин рассказал о том, что «творится в русскоязычных регионах» Донбасса – как свидетельствуют данные наблюдателей ОБСЕ, за две недели «количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», передает РИА «Новости».
«За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса», – сообщил зампостпреда России.
Он подчеркнул, что Украину «постоянно накачивают оружием западные спонсоры». Как заявил Кузьмин, «смерть, разрушения, унижение – это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины». «И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым – это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете», – сказал он.
Напомним, обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова», теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне». Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад».
Телеведущий Попов раскритиковал Диброва за слова о зрителях-идиотах
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«Человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов, комментируя слова своего коллеги Дмитрия Диброва.
В интервью СМИ телеведущий Дмитрий Дибров высказался, что на сегодняшний день 80% всех телезрителей в России – идиоты, однако остальные 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить, подчеркнув, что «мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х».
«У нас в России прекрасная телеаудитория. Просто человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается. Прекрасные люди в России живут, смотрят телевизор», – говорит Попов.
Он отмечает, что российская телеаудитория разновозрастная. Более того, журналист уверяет, что абсолютно несправедлива и неправдива информация о том, что подавляющее количество телезрителей – это люди старшего возраста. По его словам, телевизионная аудитория молодеет, и тем более он не стал бы разделять телевизионную и интернет-аудиторию, так как большинство передач, которые показывают в телеэфире, уже давно перенесены на другие платформы.
«Все это – огромная аудитория, которая смотрит телевизионный продукт. Поэтому я бы назвал это высказывание глупостью, не связанной с реальностью абсолютно. А вообще, существуют ясные и конкретные статистические данные по поводу телевизионной аудитории, и они вдохновляют на дальнейшую работу, мягко скажем», – заключил собеседник.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин признался, что иногда его «берет оторопь» от того, что показывают в телеэфире, призвав ограничивать «из ряда вон выходящие вещи» на телевидении, учитывая при этом, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.
Украинским военным выдали на учения по пять литров топлива на машину
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Одна из украинских бригад для маневра на полигоне получила по пять литров топлива для бронемашин, заявил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, занимающийся расследованиями в украинской армии.
По его словам, когда он об этом узнал, то не поверил, так как пять литров понадобится только для прогрева двигателя, передает ТАСС.
«Но оказалось все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке», – говорится в посте Бутусова в Facebook. Он ссылается на данные портала «Прозорро», где публикуют государственные и коммунальные закупки.
Бутусов сообщил, что на 28 октября заключено договоров лишь на 19% от плановых объемов закупок. Остальное либо в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно.
«Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам [Игорь – прим. ВЗГЛЯД] Халимон, по которому сейчас ГБР (Госбюро расследований – прим. ВЗГЛЯД) открыло дело за коррупцию», – заключил журналист.
Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
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Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.
Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.
«ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.