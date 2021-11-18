ВЦИОМ выяснил отношение россиян к мигрантам

Почти половина опрошенных россиян (44%) считают, что мигранты осложняют ситуацию на рынке труда, «отнимая» работу у местных жителей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Мнение о том, что иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, разделяют 44% россиян», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ. Согласно данным центра, с 2005 года процент сторонников данной позиции снизился на 16% (60% в 2005 г.). Возросло количество несогласных с тем, что иммигранты создают препятствия на рынке труда для местных жителей – с 12% в 2005 г. до 37% в 2021 г.

Более половины респондентов (56%) отметили благоприятные стороны присутствия иммигрантов, поскольку они восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. С тем, что иммиграция в целом благоприятно влияет на экономику, согласны 28% (что на 8% больше, чем было в 2005 г.), отчасти с этим согласились 24%, а скорее не согласны 41% (в 2005 г. такого мнения придерживались 38% респондентов). «Последние десятилетия позволили укрепить в общественном сознании понимание, что в экономике страны есть ряд сфер, в которых восполнение потребности в трудовых ресурсах возможно преимущественно посредством привлечения иностранной рабочей силы – если в 2005 году индекс давления мигрантов на рынок труда составлял 68 п. п., то сегодня этот показатель снизился до 51 п. п. Речь идет прежде всего о низкоквалифицированных кадрах», – отметила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. Она также подчеркнула, что наиболее позитивное отношение к трудовым мигрантам наблюдается среди молодежи в возрасте 18-24 лет.

О том, что власти столицы начали реформу в строительной области, в рамках которой было предложено отказаться от использования труда мигрантов в строительстве, знают 34% респондентов, впервые слышат об этом 66%. Каждый пятый (20%) полностью поддерживает данный отказ, 34% - скорее поддерживает. Сомневаются в правильности таких мер 23% респондентов, каждый десятый (9%) их не поддерживает. В целом 60% опрошенных россиян нейтрально относятся к мигрантам, приезжающим на заработки, каждый четвертый (27%) видит в этом больше отрицательные стороны, каждый десятый (11%) - больше положительные. Более половины респондентов (57%) отметили, что иммигранты повышают уровень преступности. Также, по мнению 49% опрошенных, зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.

Напомним, руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.