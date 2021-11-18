Китай возмутился представленным Christian Dior фото жительницы страны

Телеведущий Попов раскритиковал Диброва за слова о зрителях-идиотах

«Человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов, комментируя слова своего коллеги Дмитрия Диброва.

В интервью СМИ телеведущий Дмитрий Дибров высказался, что на сегодняшний день 80% всех телезрителей в России – идиоты, однако остальные 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить, подчеркнув, что «мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х».

«У нас в России прекрасная телеаудитория. Просто человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается. Прекрасные люди в России живут, смотрят телевизор», – говорит Попов.

Он отмечает, что российская телеаудитория разновозрастная. Более того, журналист уверяет, что абсолютно несправедлива и неправдива информация о том, что подавляющее количество телезрителей – это люди старшего возраста. По его словам, телевизионная аудитория молодеет, и тем более он не стал бы разделять телевизионную и интернет-аудиторию, так как большинство передач, которые показывают в телеэфире, уже давно перенесены на другие платформы.

«Все это – огромная аудитория, которая смотрит телевизионный продукт. Поэтому я бы назвал это высказывание глупостью, не связанной с реальностью абсолютно. А вообще, существуют ясные и конкретные статистические данные по поводу телевизионной аудитории, и они вдохновляют на дальнейшую работу, мягко скажем», – заключил собеседник.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин признался, что иногда его «берет оторопь» от того, что показывают в телеэфире, призвав ограничивать «из ряда вон выходящие вещи» на телевидении, учитывая при этом, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.