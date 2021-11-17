Мосгорсуд признал законным решение не пускать в школы не сдавших тест на коронавирус

Мосгорсуд считает законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус и запрет депздрава столицы на посещение занятий не сдавшими такой тест, сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», – сообщили РИА «Новости» в суде.

В суде пояснили, что истец считал тестирование медицинским вмешательством, которое и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.

«Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа № 997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.