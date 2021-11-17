Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией

Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.

Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.

«ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.

Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.