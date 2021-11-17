Молдавия назвала контракт по газу с Россией примером сотрудничества Лавров принял приглашение посетить Молдавию 17 ноября 2021, 14:23 Текст: Наталья Ануфриева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение заместителя премьер-министра, главы МИД Молдавии Николая Попеску посетить Кишинев, что сроки будут согласованы позднее. Лавров сообщил в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Попеску, что его пригласили посетить Кишинев с ответным визитом, «мы договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам», передает ТАСС. Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Россия спасла Молдавию в газовом вопросе.

Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от коронавируса 17 ноября 2021, 09:09

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус. «Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте... <...> Светлая память светлому человеку», – передает РИА «Новости» слова Черняевой. Телеведущая уточнила, что Асмаловская не прививалась от COVID-19. Кристина Асмаловская – мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки». Армения обратилась к России за защитой 16 ноября 2021, 15:19

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Кристина Коваленко

Власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение, заявил 16 ноября секретарь Совбеза Армен Григорян. «Так как нападение (со стороны Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», – цитирует Григоряна РИА «Новости». Он заявил, что Ереван ждет от России помощи, а также рассчитывает на то, что у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Григорян отметил, что Армения планирует активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. Ранее сообщалось, что в начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном. Полиция Армения начала задерживать участников акции 11 ноября. Люди хотели войти в здание правительства и получить прямой ответ сразу от премьера. Задержанными оказались около 100 человек. Во время установления таможенного и паспортного контроля на дороге Горис – Капан, власти решили перенаправить транспортный поток по объездной дороге Капан – Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр. Немецкий депутат объяснил опасность отсрочек по «Северному потоку 2» 16 ноября 2021, 18:14

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Кристина Коваленко

Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток 2». Комментируя решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток 2» Эрнст отметил, что немецкие домохозяйства с низким и средним доходом уже жалуются на растущие цены на энергетику. «Светофорная коалиция должна доказать, что она не слепа в отношении вопросов социальной и климатической политики», – сказал депутат, отметив, что необходимо активно выступать за ввод в эксплуатацию «Северного потока 2», передает РИА «Новости». Ранее сообщалось о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG пока не будет создана немецкая «дочка», которая снова подаст заявку. В минэнергетики Германии заявили, что приостановка сертификации – вопрос регулярный, который не отразится на энергоснабжении страны. Тем временем в «Нафтогазе Украины» попросили США наложить санкции на «дочку», создаваемую в Германии, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2». В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2» 17 ноября 2021, 08:47

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер. Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости». «Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он. При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта». Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2». Шойгу рассказал о «ювелирно» сбитом советском спутнике 16 ноября 2021, 16:11 Текст: Вера Басилая

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области заявил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют. Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора. Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник. Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны. Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе. Стали известны подробности ранения школьника на уроке в Петербурге 16 ноября 2021, 17:02

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В одной из петербургских школ 15-летний ученик получил ножевое ранение на уроке, его увезли на скорой в больницу. Ранение нанес другой ученик, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса с непроникающим ранением. Директор учреждения Ирина Карпицкая сообщила, что атаковавший не планировал наносить ущерб однокласснику, он передавал канцелярский нож, который просил потерпевший для заточки карандаша. Подросток получил небольшое ранение, порядка одного сантиметра, но его все же решили госпитализировать и вызвали мать. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Происшествие случилось на глазах учителя, дисциплина в классе не была нарушена. В скором времени педсовет обсудит пробелы в технике безопасности, и, может быть, запретит приносить канцелярские ножи в школу. США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов 17 ноября 2021, 04:26

Фото: Daniel Radicevic/

imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В рамках переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, а также госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И Вашингтон предлагал Пекину высвободить часть нефти из стратегических резервов, сообщил источник. Источник South China Morning Post заявил, что энергоснабжение является «насущной проблемой» как для Китая, так и для США, сейчас «энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали». Сообщается, что Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай заявил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности. Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. Как пишет South China Morning Post, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о соответствующем шаге, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС. Тем временем в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената США выступил и. о. руководителя информационного управления при минэнерго страны Стивен Нэлли. Он заявил, что «масштабы влияния» такого решения «будут относительно кратковременными» и «зависеть от того, сколько задействуют» нефти. Нэлли полагает, что влияние может продлиться всего несколько месяцев. При высвобождении от 15 млн до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на 2 доллара за баррель и падению цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра). Напомним, резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. Средняя цена бензина в США превысила 3,4 доллара за галлон (порядка 0,9 доллара за литр) – это максимальные показатели с 2014 года. В Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией 17 ноября 2021, 07:25

Фото: Alex Edelman/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря. «Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (президента США Джо) Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания. Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ. Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания. «После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости». Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину». В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России 17 ноября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК. Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива. Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией. Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию. «Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO. Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93. Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период. Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений. В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония). Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%. Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год. Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов. Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа. Диетолог раскрыл опасные подвохи при питании в кафе и столовых 16 ноября 2021, 19:55

Фото: diego cervo/YAY/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Офисному работнику больше подходит молочно-растительное питание, а тем, кто занимается физическим трудом – мясо и другая пища с высоким содержанием белка, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если говорить о полезности, то лучше всего, конечно, брать обеды на работу из дома, потому что в кафе и столовых есть несколько встроенных подвохов. Например, первый подвох заключается в том, что в столовую или кафе мы идем уже проголодавшиеся, набираем аппетит, пока в очереди стоим и так далее, в результате чего берем больше, чем нам нужно для того, чтобы наесться. Из дома же мы обычно приносим столько, сколько нам надо – одну порцию, за счет чего не переедаем», – говорит Гинзбург. Второй подвох, продолжает диетолог, в том, что еда в столовой редко бывает рассчитана на тех, кто следит за весом или болен какими-то возрастными болезнями. Обычно еда там «посытнее» и «повкуснее». Достигается это тем, что туда заведомо закладывается больше жира, сахара и соли. Соответственно, столовская еда уже только по этим параметрам не является здоровой. «В-третьих, все понимают, что заработать можно двумя вещами: подороже продав и поменьше потратив. Поэтому у столовых и кафе есть еще и соблазн заложить в блюда не самые качественные продукты. Кроме того, чтобы привлечь потребителя, в столовой, а также кафе и ресторанах принято увеличивать размер порций, из-за чего человек также заведомо съедает больше обычного», – рассказывает собеседник. Также немаловажно, какие на работе у человека бытовые условия – наличие холодильника, плиты или микроволновой печи. Однако даже при их отсутствии все равно можно найти выход и питаться более правильно, домашней пищей, уверен врач. «Для самого крайнего варианта на обед хорошо подходят мюсли, кисломолочные напитки. Также можно делать себе на работу здоровые бутерброды, взяв грубый хлеб, нежирное мясо и листья салата или овощи. Решить эту проблему можно. Кроме того, сейчас достаточно много сервисов, которые привозят готовую домашнюю еду, рассчитанную из необходимых человеку калорий. Даже диетические наборы есть, так что такой вариант тоже подходит. Его можно брать на работу, если, конечно, хороший и полезный состав, нужно смотреть по факту», – рассуждает Гинзбург. Однако ни в какой приготовленной вне дома еде нельзя быть уверенным на сто процентов, поэтому диетолог все-таки настоятельно рекомендует собирать обеды на работу самостоятельно. Также он отмечает, что обеды обычного офисного работника и того, кто зарабатывает на жизнь физическим трудом, должны отличаться. «Для офисного работника, например, лучше всего подойдет молочно-растительное питание: овощи, фрукты (один–два за прием пищи), кисломолочные напитки, злаковые, грубый хлеб. Для того, кто занимается физическим трудом, необходим упор на мясо и другие содержащие белок и более калорийные продукты», – советует специалист. В зимнее время диетолог менять рацион не рекомендует, поскольку человек в зависимости от сезона не увеличивает расход энергии. Если на улице холодает, человек одевается теплее, двигательная активность сокращается. Поэтому не стоит следовать инстинктивным желаниям и увеличивать порции, их калорийность, поскольку в таком случае есть риск набрать за зиму пять–шесть лишних килограммов. Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, чем кормят в столовой Госдумы. Позже пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова отметила, что меню в буфетах и столовых комбината питания «Кремлевский» одинаковы везде – и в Администрации президента, и в Совете Федерации с Госдумой. Российских пассажиров хотят полностью сканировать 16 ноября 2021, 21:05

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Досмотр пассажиров на транспортных узлах, на вокзалах и в аэропортах должен проводиться без участия наших сотрудников, а сканерами в коридорах, по которым будут идти пассажиры. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД представитель Ространснадзора Владимир Черток на полях международного форума «Транспорт России». «Международная организация гражданской авиации оценивает ситуацию в мире по безопасности на транспорте как сложную. Большинство стран на фоне террористических и экстремистских угроз усиливают меры безопасности», – пояснил советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Черток на полях международного форума «Транспорт России» в Москве. По словам собеседника, один из приоритетов российских властей в этом направлении – развивать дистанционные, бесконтактные методы. «Тенденция такая, что нужно сократить участие человека в сложных процессах и минимизировать воздействие на них человеческого фактора. Например, средствами досмотра во всех местах скопления людей должны быть коридоры, в которых пассажир будет полностью сканироваться», – сказал Черток. «Россия добилась лидерства в сфере транспортной безопасности на мировом уровне – это не просто голословное утверждение: нас проверяют аудиторские комиссии Международная организация гражданской авиации, Контртеррористический комитет Совбеза ООН. Они подтверждают высочайший уровень наших разработок», – указал собеседник. «Российские разработчики создают средства для борьбы с киберугрозами, которыми интересуются представители многих развитых стран, например к нам постоянно обращаются китайские специалисты», – добавляет Черток. Во вторник в рамках международного форума «Транспорт России» председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин подписали соглашение о совместном усилении безопасности на железнодорожном транспорте. Стороны договорились об обмене данными с использованием современных информационных систем, совместной разработке законопроектов и технических документов по безопасности. Днем ранее президент Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам заседания президиума Госсовета, среди которых: утвердить Транспортную стратегию страны до 2030 года. «Президент России поручил выделить дополнительные 500 млрд рублей – по итогам заседания президиума Госсовета в рамках программы создания инфраструктурных проектов в регионах. Эти средства пойдут на возведение транспортной инфраструктуры, что, кроме прямой выгоды, дает огромное приращение количества рабочих мест, продвижение новых технологических решений, развитие науки. Главная задача, стоящая сейчас перед нашей страной в плане инфраструктуры, – улучшение связанности регионов между собой и сокращение времени доставки грузов и пассажиров. А улучшение транспортной инфраструктуры в итоге дает прирост ВВП», – добавил советник главы Ространснадзора. Названа возможная дата назначения нового канцлера Германии 16 ноября 2021, 17:15 Текст: Кристина Коваленко

Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и свободные демократы считают, что нового канцлера Германии могут назначить до 12 декабря и у нового кабмина появится возможность приступить к работе «как можно скорее», заявил генсек социал-демократов Ларс Клингбайль. «У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря – прим. ВЗГЛЯД.), рассчитываем, что новое правительство сразу сможет начать работу», – цитирует генсека РИА «Новости». Он отметил, что перед правительством сейчас стоит множество вызовов, их не стало меньше. Говоря о конкретном дне избрания нового канцлера, Клингбайль сказал, что точной даты пока нет, но все рассчитывают на промежуток в семь дней с 6 декабря. СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия начали переговоры о формировании нового правительства после выборов в бундестаг 26 сентября. Новым канцлером может стать социал-демократ Олаф Шольц, новый канцлер займет место Ангелы Меркель, которая правила партией на протяжении 16 лет. Белоруссия ограничила прокачку нефти в Польшу по «Дружбе» 17 ноября 2021, 12:33

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Прокачка нефти в направлении Польши по нефтепроводу «Дружба» ограничена на три дня из-за внепланового ремонта, проводимого «Гомельтранснефтью» на одной из веток, сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. Демин сообщил, что «со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток МН «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», передает РИА «Новости». Ранее в сентябре Польша ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт. Стало известно о планах США устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае 16 ноября 2021, 19:09

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Текст: Алексей Дегтярев

Американская администрация намеревается провести дипломатический бойкот зимней Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Пекине, пишут СМИ со ссылкой на источники. Ни один из представителей властей США не посетит соревнования в Китае, заявил источник Washington Post, передает ТАСС. При этом окончательное решение еще не принято, но президенту США Джо Байдену поступили соответствующие рекомендации, с которым он планирует согласиться. Одобрение должно поступить до конца 2021 года. В мае спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления перед американскими законодателями выразила мнение, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду. Китай обещал завершить в срок подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем США собираются испортить Пекину спортивный праздник. Летней Олимпиаде в Москве в 1980 году объявили бойкот сразу 65 стран, инициаторами бойкота стали США, Британия и Канада. Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984 году уже бойкотировал Советский Союз и все страны социалистического лагеря, кроме Румынии, Югославии и КНР. В 2014 году некоторые международные организации также объявили бойкот зимней Олимпиаде в российском Сочи из-за запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В числе стран бойкотировала соревнования Грузия из-за отсутствия дипломатических отношений с Россией. Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения после разговора с Шойгу 16 ноября 2021, 21:51

Фото: mil.am

Текст: Кристина Коваленко

Главы Минобороны Азербайджана и Армении стабилизировали обстановку на границе между странами после беседы с министром обороны России Сергеем Шойгу, ситуация в районе горы Килисали нормализовалась, заявили в российском военном ведомстве. «В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе. В минобороны Армении 16 ноября заявили, что азербайджанские ВС предприняли попытку атаки на восточном направлении. В результате есть погибшие и раненые. Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти обратились к России с просьбой защитить территориальную целостность страны. В Азербайджане отметили, что военные действия во вторник стали ответом на провокацию с армянской стороны.