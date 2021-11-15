«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украин»" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«Поздравляем решение Федерального Сетевого Агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператора gts Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГЦУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал он в Facebook.

По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и размышляли о тарифах из-за прекращения транзита».

«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают менее 50% проектной мощности. Мы тоже осознаем, что для Украины «Северный поток – 2» помимо энергоносителя и общей угрозы. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр войны, сертификация «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Витренко.

По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком многим. С сегодняшнего дня для транзита больших объемов газа в ЕС нет никаких препятствий. Мощная, неорганизованная, технически бездоганная (идеальная) украинская ГТС готова перевезти до 200 млн кубов. м газа за сутки, что за короткое время даже сложилась бы ситуация на газовом рынке Европы».

«Поэтому задача, стоящая сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, заключается в укреплении региональной энергетической безопасности и использовании всех имеющихся для нее инструментов. Можем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие? Извлечем ли мы уроки из сложившейся ситуации?» – написал он.

Ранее Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.