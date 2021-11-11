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Нафтогаз нашел «преимущества» ГТС Украины перед «Северным потоком – 2»
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Украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в статье для портала NV.ua.
«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока – 2», где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод», – приводит мнение Витренко РИА «Новости».
Глава Нафтогаза также выразил мнение, что газотранспортная система Украины «выигрывает» у «Северного потока – 2» с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировки. «Например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, она (ГТС Украины) значительно удобнее российской», – заявил украинский чиновник.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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На Украине назвали условие для поставок газа из России
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Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ
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«В коалиции по формированию нового правительства Германии «Северный поток – 2» уже не упоминается, а «Зеленые» махнули на него рукой, так что вряд ли что-то может помешать запуску проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее немецкие СМИ призвали новые власти Германии пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2».
«Пресса в Германии – это четвертая власть, которая порой выступает мощнее политиков. Некоторые СМИ в период переговоров коалиции по формированию правительства стремятся создать определенный фон и поддержать «Зеленых». В каком-то смысле они хотят, чтобы новое правительство ФРГ выстраивало более жесткие отношения с Россией, нежели это делала экс-канцлер Ангела Меркель. Поэтому сейчас они нарочно подливают масла в огонь», – считает германский политолог Александр Рар.
Он добавил, что автор статьи в Suddeutsche Zeitung, обозреватель Штефан Корнелиус придерживается «прозеленых и проатлантических взглядов, поэтому его позиция по «Северному потоку – 2» вполне понятна».
«Однако, насколько мне известно, в коалиционных переговорах «Северный поток – 2» уже не упоминается, – указал собеседник. – «Зеленые» махнули на запуск газопровода рукой, так как они прекрасно понимают, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не откажется от него. Процесс сертификации «Северного потока – 2», конечно, немного оттягивается, но больше по техническим и правовым моментам. Мне кажется, что политики сейчас не могут серьезно повлиять на него».
«Единственное, на что могут надеяться противники проекта, – это американские санкции. Есть небольшой риск того, что после ухода Меркель США могут «ударить» по новому немецкому правительству, показав, кто командир на палубе, но вопрос в том, захочет ли Вашингтон ввязываться в эту борьбу», – предположил политолог. Рар добавил, что окончания переговоров по формированию правительства ФРГ стоит ожидать к середине декабря. Также, по мнению эксперта, на процесс запуска газопровода не сможет повлиять ни Украина, ни обострение ситуации из-за мигрантов на белорусско-польской границе.
«Северный поток – 2» становится символом немецко-российской дружбы, поэтому вряд ли ситуация на границе Белоруссии с Польшей сможет все это сломать», – полагает Рар. «Миграционный конфликт касается все-таки в первую очередь Минска и Варшавы, поэтому для России и Германии этот вопрос не такой острый, как, например, ситуация с Навальным. Тогда отношениям Москвы и Берлина угрожало гораздо больше, нежели сейчас», – резюмировал политолог.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа». Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС.
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
Позже Bild написала о том, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как это делал прошлый канцлер, социал-демократ Шредер. По данным газеты, во внешней политике Шольц намерен опираться на «принцип деревенской дискотеки» – когда «танцуют с теми, кто в зале».
Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
В ЕС сочли недостаточными поставки Газпрома в ПХГ Европы
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Газпром, начавший наращивание запасов газа в подземных хранилищах Германии и Австрии, до конца года может поставить на рынок Европы около 2 млрд кубометров газа, но этого не хватит, если зима окажется суровой, заявила аналитик по рынку газа Rystad Energy Эмили Макклейн.
«Возобновление потоков российского газа в Германию через точку Mallnow и появление небольших объемов закачки в немецкое ПХГ «Реден» успокоили трейдеров и цены после недельной волатильности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Макклейн.
По ее словам, до сих пор не ясно, сколько сможет поставить газа российская компания, основываясь на данных за период октября–ноября. Европейские страны рассчитывают на 2 млрд кубометров газа. Макклейн подчеркнула, что этого будет недостаточно для слишком холодной зимы.
Также она указала на заявление экспертов о падении температуры воздуха ниже нормы в северо-западной Европе в следующие пару недель. Учитывая запасы газа, это может спровоцировать рост цен, если поставки топлива из России окажутся неустойчивыми. Риск можно снизить, увеличив объемы поставок газа, отметила аналитик.
Ранее сообщалось, что в ФРГ подтвердили закачку газа Газпромом в европейские хранилища. Уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщает газета «Хандельсблат».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Ярош выступил с призывом о готовности к украинским националистам
Командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош выступил с экстренным обращением к личному составу УДА и заявил, что уже в ближайшее время Украине может потребоваться весь ее потенциал на фоне якобы новой «волны агрессии» со стороны России.
В статье для «Укринформ» Ярош заявил, что Россия якобы наращивает военную активность около границ Украины. На своей странице в Facebook он обратился к личному составу добровольческой армии. «Не исключено, что скоро, ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова, понадобятся нашей Матери-Украине!» – написал Ярош.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала ранее заявил, что наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Украина решила передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское
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Кабинет министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Черного моря в Азовское, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат также опубликовал документ, в котором говорится, что в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».
На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа «Айленд» – «Славянск» и «Старобельск».
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Анонсированы переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции по Украине
На полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщил французский МИД.
Встреча пройдет 12 ноября. МИД Франции сообщил, что «Сергея Лаврова и Сергея Шойгу примут в Париже в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности». На переговорах планируется обсуждение ситуации на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Также стороны хотят обсудить «совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе» и «тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД», передает РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж
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«Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.
«Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому Россия будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.
По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую
деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.
Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.
Ломенко 48 лет. Он стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его выдвинула Партия регионов после того, как был убит его предшественник на этом посту мэра Кирилл Костенко. Несколько лет назад Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».
Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
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Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»
Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – очень ранимый человек, таким он стал уже после вступления в должность.
«Что о нем говорят – для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», – сказал он в интервью украинской журналистке Алесе Бацман на YouTube-канале.
Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» известно, рассказала пресс-секретарь президента.
Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».
Ранее жена Зеленского Елена заявила, что президент Украины очень хочет принести мир в Донбасс.
Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину
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Соединенные Штаты используют все доступные средства для пролонгации соглашений о транзите российского газа через Украину, ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», – приводит РИА «Новости» слова Блинкена по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Напомним, в понедельник оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд кубометров, сократившись по сравнению с тем же периодом 2020 года почти на 22%.
В тот же день глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины с начала ноября увеличился на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше оплачиваемых Газпромом показателей.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
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Киев пообещал «жесткий ответ» на возможный «энергетический терроризм» Москвы
Украинская сторона готова ответить в случае «энергетического терроризма» со стороны российской, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией «энергетического терроризма» в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны», – цитирует Данилова РИА «Новости».
Ранее аналитик Александр Кочетков заявил, что Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму. Москва, по его словам, намерена «задушить» Киев энергетической удавкой.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты»
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США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве».
Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стороны нацелены на «углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность на Черном море, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией <…>», передает ТАСС.
Хартия также провозглашает, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» ее народа. При этом в хартии утверждается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, а США с Украиной планируют этому противостоять.
Наконец, в документе содержится заверение в том, что «США привержены энергетической безопасности» Украины. Вашингтон собирается «поддерживать усилия Украины, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой», перейти на «чистую» экономику, осуществить дерегуляцию энергетического сектора, диверсифицировать источники энергии, произвести интеграцию в электросеть Европы, модернизировать ядерный сектор, справедливым образом отказаться от угля и предотвратить использование Кремлем энергоресурсов в качестве геополитического оружия», пишут составители хартии.
Они также подчеркивают, что США сохраняют стремление «оказывать Украине содействие в реализации продолжающихся реформ в сферах обороны и безопасности», обучении личного состава вооруженных сил, организации военных учений. «Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины, нацеленные на то, чтобы придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями в целях повышения оперативной совместимости [войск сторон]», – говорится в тексте.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на ожидании поставок
Цена газа в Европе на открытии торгов в среду опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне ожидания роста поставок топлива из России, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 791,6 доллара за тысячу кубометров – до 66 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее утром прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» выросла почти на четверть по сравнению с показателями накануне.
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