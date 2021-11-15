Мурашко оценил эффективность QR-кодов в ситуации с коронавирусом

Авиаэксперты поддержали введение проверки QR-кодов на транспорте

«Реализация этой инициативы приведет к локализации распространения новых штаммов вируса и в целом улучшит эпидемиологическую обстановку в стране», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя законопроект, предполагающий введение системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте.

«Требование предъявить QR-код на транспорте – это все-таки некоторое ограничение свободы, поэтому оно должно быть введено на уровне федерального закона, чтобы это были не какие-то временные конструкции, а полновесная правовая основа для введения непопулярной, но важной меры», – считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, введение QR-кодов будет достаточно эффективным решением для прерывания цепочек распространения коронавируса между странами и регионами. «Мы отлично понимаем, что наибольшую роль в распространении вируса по миру сыграло активное перемещение граждан как внутри страны, так и между странами. Соответственно, такая мера позволит не допустить в транспорт человека, болеющего коронавирусом бессимптомно, – пояснил эксперт. – Это должно локализовать распространение новых штаммов вируса, и в целом улучшить эпидемиологическую обстановку как в стране, так и в мире».

«Что касается внедрения этой инициативы, то в подавляющем большинстве случаев осуществление контроля QR-кодов на этапе покупки билетов или при посадке в транспорт технологически не должно вызывать серьезных проблем, – уверен Пантелеев. – Когда есть распечатанный документ, отсканировать QR-код и подтвердить его достоверность по электронной базе – это вопрос, который не требует ни дорогостоящего оборудования, ни мощной IT-инфраструктуры. Для этого достаточно обычного смартфона с доступом в интернет».

«Конечно, могут быть определенные нюансы в том случае, если нужно будет проверить наличие QR-кода у пассажира, отправляющегося из глухой деревни, в которой нет ни интернета, ни аэропорта, а есть только вертолетная площадка, – предположил собеседник. – Как технологически будет решаться этот вопрос, сейчас сказать затруднительно, но механизм в любом случае будет найден. При этом численность пассажиров, путешествующих в таком формате, очень мала».

Эксперт также уверен, что расходная составляющая авиакомпаний для реализации соответствующих мер никоим образом не повлияет на стоимость билетов. «Более того, для вакцинированных пассажиров с действующими QR-кодами ничего не изменится. А люди, которым нужно будет до 1 февраля либо сделать прививку, либо получить справку о медотводе, действительно могут на какое-то время отказаться от полетов, – считает Пантелеев. При этом оценить, насколько значительно сократится пассажиропоток, сейчас довольно затруднительно. Но полагаю, что не существенно».

«Наиболее важная для авиакомпаний аудитория – деловые путешественники и часто летающие люди либо уже вакцинировались, либо переболели и имеют на руках все необходимые документы. Поэтому надеюсь, что драматического влияния на доходы авиакомпаний реализация этой инициативы не окажет. Тем более, что действие соответствующих требований будет временным. Пока речь идет о том, что требовать QR-коды перестанут летом, но в случае улучшения эпидемиологической обстановки это может произойти и раньше», – подытожил авиаэксперт.

В свою очередь пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова считает, что «транспорт так же, как и другие общественные пространства, является местом массового скопления людей и соответственно, там может распространяться вирус». «Руководство аэропорта Внуково принимает все необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в аэровокзальном комплексе. В том числе сегодня уже более 70% сотрудников аэропорта сделали прививки от COVID-19», – рассказала она.

«Однако, к сожалению, ухудшающаяся ситуация с пандемией заставляет нас задуматься о новых решениях по противостоянию инфекции. Если Госдума примет закон о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, мы совместно с авиакомпаниями-партнерами обязательно примем необходимые меры для его реализации», – заключила Соколова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. В этот же день депутат Госдумы Виктор Селиверстов сообщил, что «Единая Россия» поддержит внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Напомним, в минувшую пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.

Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.

Ранее председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин сказал газете ВЗГЛЯД, что ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Хубезов считает, что «введение QR-кодов на транспорте усилит борьбу с COVID сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинацию и поможет разрывам цепочек заражения». А эксперт в сфере транспорта Олег Покусаев счел введение QR-кодов на транспорте вынужденной мерой.

В то же время в Минтрансе заявили, что из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты. При этом ведомство разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей,

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.

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