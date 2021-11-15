Модернизированному истребителю Су-30СМ решили дать улучшенное вооружение

Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

«Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели», – цитирует ТАСС Чемезова.

По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. «Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика», – уточнил Чемезов.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) – двухместный сверхманевренный истребитель поколения «4++». Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок – 3,5 часа.

По словам Чемезова, возможность поставок однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate в войска обсуждалась с Министерством обороны.

«Да, хотели взять, конечно. Мы недавно обсуждали с министром [обороны], что им нужно сформулировать свое ТЗ, в каком облике они хотят видеть этот самолет. Сейчас тот облик, который мы сделали – за собственные средства и за средства Минпромторга», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок Checkmate в Вооруженные силы России.

Чемезов также отметил, что российскому военному ведомству машина может быть предложена в беспилотном варианте. «Checkmate можно не только пилотировать, можно и беспилотным сделать. К беспилотникам интерес сейчас большой», – сказал он.

Ранее госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate.