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Пассажирский автобус с людьми упал с перевала под Магаданом
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В Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«По предварительным данным, на перевале Дедушкина Лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили. Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что к проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми совместно с прокуратурой в настоящее время проводится осмотр места аварии.
От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве. По словам очевидцев, после ДТП водитель автобуса поднялся на перевал и стал звать на помощь. Вскоре подъехал вахтовый автобус, который забрал пассажиров и отвез их в район поселка Атка, передает Vesma.today.
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Ранее под Новороссийском автобус с более чем 40 пассажирами сорвался с обрыва, погибли три человека.
Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Путин также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине
Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.
Титаренко заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».
В России же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.
Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из России на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».
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Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
На Украине назвали области, которые могут перейти России
Несколько украинских областей якобы могут перейти в состав России, заявил бывший руководитель Закарпатской областной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.
Заявления украинского руководства о том, что «все хорошо, все спокойно» не соответствуют действительности, заявил Москаль в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
«Под угрозой проекта «Новороссия» <...> – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», – отметил он.
По его словам, в этих регионах сильны пророссийские настроения.
Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что пять российских регионов явяляются исконно украинскими землями.
В конце августа бывший замглавы Генштаба украинских ВС Игорь Романенко заявлял о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.
Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160
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Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.
Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».
Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.
Под Нижним Новгородом обнаружили «берег мертвецов»
В Нижегородской области из-за размыва Горьковского водохранилища на поверхности открылись старинные захоронения у села Покров-Валы, сообщил исследователь Дмитрий Учаев.
«Это зрелище не для слабонервных. По берегу разбросаны кости, черепа с зубами. На фоне красивого водохранилища такой ужас. Здесь же можно увидеть огромные валуны, кирпичи», – рассказал Учаев ФАН.
Несколько веков назад там была расположена Покровская церковь, которую закрыли в 30-е, и снесли в 50-е годы XX века.
«Так получилось, что вода в Горьковской ГЭС поднялась и начала размывать старые захоронения», – объяснил он.
После этого на поверхности земли появился такой «берег мертвецов», сказал исследователь.
Он также попросил посетителей этих мест не трогать кости усопших.
Новейший российский истребитель Checkmate решили необычно прорекламировать
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Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации «Ростех».
По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.
В ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолета Checkmate плавно перетекают вдоль контура черного шахматного коня. Полноразмерный флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.
«Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики – очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», – заявили в Ростехе.
Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Жена миллиардера написала заявление в прокуратуру на Собчак
Супруга миллиардера Кирилла Шамалова Жанна заявила на телеведущую Ксению Собчак в прокуратуру, она обвинила ведущую в раскрытии личной информации.
Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых, передает Ura.ru.
Также телеведущая представила запись разговора гостьи с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским.
Шамалова хочет узнать, откуда Собчак получила доступ к этим данным. По этим обвинениям ведущей грозит до четырех лет лишения свободы.
В октябре Собчак оказалась в центре другого скандала. Она была в автомобиле, который устроил смертельное ДТП в Сочи.
Полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах.
WSJ заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США
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У российской стороны есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении, заявил обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.
Дженкинс провел анализ действий руководителя ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости».
По его словам, Коми якобы руководствовался российскими разведданными, дискредитировавшими демократов и администрацию Барака Обамы.
«Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», – указал журналист.
Автор отметил, что все тезисы в так называемом рашагейте на самом деле оказываются не такими, как на первый взгляд. Отношения России и США в ходе правления Трампа не улучшались, а это приводилось в качестве аргумента в причастности Москвы к результатам американских выборов.
Все американские президенты – вне зависимости от партий – пытались наладить диалог с российской стороной.
«Не обязательно любить Трампа или (одобрять) то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – подчеркнул он.
Дженкинс заявил, что у России якобы есть на всю властную систему США «опасный компромат». По его утверждению, Москва может перевернуть всю американскую политическую элиту при помощи публикации таких сведений.
«Вся эта неразбериха дает администрации [действующего президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках. <...> Информационная игра между США и Россией – столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», – отметил автор.
Журналист уверен, что либо демократическая администрация могла скрыть известную России информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели Трампа к власти.
«Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми», – заключил Дженкинс.
Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
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Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Стали известны подробности поножовщины возле хинкальной в Москве
Около хинкальной в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения, материалы проверки переданы в СК, сообщили в прокуратуре столицы.
«По предварительной информации, в ночь на 13 ноября около кафе в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения. Мужчинам 1980, 1996 и 1997 г.р. потребовалась медицинская помощь, здоровью одному из них причинен тяжкий вред. Со слов пострадавших ножевые ранения им причинил 36-летний мужчина, который установлен полицейскими», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По решению Тверского межрайонного прокурора материал процессуальной проверки по факту инцидента у кафе на ул. Неглинной передан в территориальный отдел столичного управления СК.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что в результате драки в хинкальной на Неглинной улице в Москве два человека оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция.
Японскую журналистку удивили чеченские традиции
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Японскую журналистку Асуку Токуяму удивило отсутствие на свадебном торжестве в Чечне жениха и невесты, а также традиция выходить замуж только за соплеменников.
По ее словам, из Москвы в Грозный она добралась через Махачкалу: билет на самолет до столицы Дагестана стоил дешевле. Однако по прибытии женщина обнаружила, что на общественном транспорте до Грозного добраться не получится, пришлось ехать автостопом, поскольку журналистка спешила на свадьбу. До Грозного она добралась за три часа.
«И тут обнаружился шокирующий факт: невесты на завтрашней свадьбе не будет», – поделилась Токуяма. Как оказалось, двоюродный брат невесты накануне попал в аварию, из-за чего девушка не могла гулять на свадьбе.
«У чеченцев очень прочны семейные узы. Двоюродные братья и сестры здесь гораздо более близки друг другу, чем в Японии, почти, как и родные. Считается, что у них одни родители», – приводит РИА «Новости» слова японки.
При этом отменять мероприятие тоже нельзя – гости на нее съехались со всей страны и даже из-за границы. Токуяму на торжество пригласил жених, поэтому она решила прийти на праздник, чтобы поздравить его.
«Позже выяснилось, что это была моя большая ошибка», – добавила она.
В день мероприятия журналистка оделась по местным обычаям и пришла на церемонию, где ее посадили вместе с родственницами жениха по материнской линии – в Чечне мужчины и женщины не сидят за одним столом. Гости приступили к трапезе до начала церемонии, затем вступительное слово произнес тамада, после чего певица исполнила народную песню. При этом зал был заполнен примерно на четверть, даже через полчаса после начала торжества. Как оказалось, по чеченским обычаям не обязательно приходить на событие вовремя.
Токуяма сравнила чеченскую и русскую свадьбу. Кавказское торжество она назвала простым: не было тостов, поздравительных речей, зато были национальные танцы. Мужчины и женщины парами выходили на круглую площадку под красивую музыку. На танец мужчины приглашают женщин, некоторые танцуют много раз, другие – только один.
«Мужчины танцуют яростно и ритмично, а женщины изящно и плавно, при этом используют в основном только руки. Некоторые танцуют с улыбающимися поднятыми лицами, а некоторые – с опущенными глазами», – отметила журналистка.
По ее наблюдениям, у мужчин очень сложные движения, и, по их собственному признанию, практически все умеют их делать.
«Танец у чеченцев в крови. У меня много родственников, поэтому, даже если поначалу я не умел танцевать, я почти каждую неделю бываю на чьей-то свадьбе и быстро осваиваю танец», – объяснил один из гостей.
Зал постепенно заполнялся. В какой-то момент японка увидела «второй этаж», где обычно находится невеста. Она не участвует в церемонии, как и ее родные. За все торжество она танцует только один раз, если ее пригласит пожилой родственник со стороны жениха. Также Токуяма рассказала еще об одной традиции: чеченки могут выходить замуж только за соплеменников, мужчины же могут брать в жены девушек любой национальности.
Японку удивило, что жених не появляется на торжестве, он скрывается в незаметном месте внутри помещения, где проходит празднование, чтобы не попадаться на глаза гостям. Как объяснили местные, чеченцы считают некрасивым появление на собственной свадьбе. При этом японка отметила, что, например, в соседнем Дагестане жених и невеста празднуют вместе со всеми и танцуют во время торжества.
Токуяма призналась, что ей очень не хватает знаний чеченской культуры, чтобы лучше понять обычаи этого народа. Также она подчеркнула, что понять Россию можно только путешествуя по ней.
Ранее американская журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае.
Захарова уличила НАТО и ЕС в продолжении работы с «Новичком»
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Работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях стран НАТО и Евросоюза. При этом они обвиняют Россию в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и международных договоренностей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах «берлинского пациента» оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком». Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза, включая вышеупомянутые государства. В США же зарегистрировано порядка 140 патентов, связанных с боевым применением пресловутых «Новичков» и защитой от них. Все это – непреложные факты», – приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.
По ее словам, в последнее время США стали более активно продвигать на международных площадках и в медиапространстве тему своей якобы приверженности выполнению обязательств по КЗХО.
«При этом, однако, официальные власти в Вашингтоне, а также тесно взаимодействующие с ними аналитики из СМИ не особенно акцентируют то обстоятельство, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, то есть с нарушением изначально установленных по КЗХО сроков более чем на 10 лет. И это несмотря на то, что американская сторона в полном объеме располагает всеми финансовыми и техническими возможностями для скорейшей ликвидации остающегося у нее военно-технического потенциала», – подчеркивается в комментарии.
Она указала, что страны, «повязанные евроатлантической солидарностью», стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР на площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН.
«Непрекращающиеся антироссийские инсинуации на Западе выглядят особенно нелепо на фоне того, что Россия еще в сентябре 2017 года завершила уничтожение доставшегося ей «в наследство» от СССР военно-химического арсенала (порядка 40 тыс. тонн) под строгим международным контролем», – заявила Захарова.
По ее словам, призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика.
«В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация ОЗХО превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств», – подытожила дипломат.
Ранее в МИД отметили, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины
Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости».
По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение.
В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики.
«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис.
США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.
Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.