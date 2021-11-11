В России начали создавать электрический купол для защиты от дронов

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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту
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Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете.
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Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром.
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Слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский. Вот где по-настоящему актуальное значение для нас сегодня Достоевского.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В России начали создавать электрический купол для защиты от дронов
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Российские военные ученые из Общевойсковой академии ВС России разрабатывают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов, который представляет из себя электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники.
В документе, размещенном на сайте Роспатента, указывается, что данное устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.
Система предназначается для охраны критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ от группового нападения беспилотников. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения, на основе которых будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.
Предусмотрено три режима работы «электрического купола»: охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением БПЛА-нарушителя).
Целесообразность данного изобретения заключается в экономичности его эксплуатации – при групповом нападении малоразмерных дронов применение традиционных комплексов защиты, предусматривающих поражение беспилотников боеприпасами, является затратным, при этом вероятность попадания по таким целям значительно снижается.
В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ
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«В коалиции по формированию нового правительства Германии «Северный поток – 2» уже не упоминается, а «Зеленые» махнули на него рукой, так что вряд ли что-то может помешать запуску проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее немецкие СМИ призвали новые власти Германии пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2».
«Пресса в Германии – это четвертая власть, которая порой выступает мощнее политиков. Некоторые СМИ в период переговоров коалиции по формированию правительства стремятся создать определенный фон и поддержать «Зеленых». В каком-то смысле они хотят, чтобы новое правительство ФРГ выстраивало более жесткие отношения с Россией, нежели это делала экс-канцлер Ангела Меркель. Поэтому сейчас они нарочно подливают масла в огонь», – считает германский политолог Александр Рар.
Он добавил, что автор статьи в Suddeutsche Zeitung, обозреватель Штефан Корнелиус придерживается «прозеленых и проатлантических взглядов, поэтому его позиция по «Северному потоку – 2» вполне понятна».
«Однако, насколько мне известно, в коалиционных переговорах «Северный поток – 2» уже не упоминается, – указал собеседник. – «Зеленые» махнули на запуск газопровода рукой, так как они прекрасно понимают, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не откажется от него. Процесс сертификации «Северного потока – 2», конечно, немного оттягивается, но больше по техническим и правовым моментам. Мне кажется, что политики сейчас не могут серьезно повлиять на него».
«Единственное, на что могут надеяться противники проекта, – это американские санкции. Есть небольшой риск того, что после ухода Меркель США могут «ударить» по новому немецкому правительству, показав, кто командир на палубе, но вопрос в том, захочет ли Вашингтон ввязываться в эту борьбу», – предположил политолог. Рар добавил, что окончания переговоров по формированию правительства ФРГ стоит ожидать к середине декабря. Также, по мнению эксперта, на процесс запуска газопровода не сможет повлиять ни Украина, ни обострение ситуации из-за мигрантов на белорусско-польской границе.
«Северный поток – 2» становится символом немецко-российской дружбы, поэтому вряд ли ситуация на границе Белоруссии с Польшей сможет все это сломать», – полагает Рар. «Миграционный конфликт касается все-таки в первую очередь Минска и Варшавы, поэтому для России и Германии этот вопрос не такой острый, как, например, ситуация с Навальным. Тогда отношениям Москвы и Берлина угрожало гораздо больше, нежели сейчас», – резюмировал политолог.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа». Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС.
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
Позже Bild написала о том, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как это делал прошлый канцлер, социал-демократ Шредер. По данным газеты, во внешней политике Шольц намерен опираться на «принцип деревенской дискотеки» – когда «танцуют с теми, кто в зале».
Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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ЕС составит список «недееспособных государств» у своих границ
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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом, сообщают СМИ со ссылкой на черновик документа.
Проект будет носить название «Стратегический компас ЕС», он похож по содержанию на разрабатываемую «Стратегическую концепцию НАТО», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В предисловии к черновику Боррель указал, что «НАТО под руководством США» останется главным ответственным за коллективную безопасность Евросоюза, при этом Европа «находится в опасности».
Какие угрозы Боррель имеет в виду, не уточняется. В документе содержатся конфиденциальные части с оценками угроз. При этом отмечается, что речь может идти о «недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда Евросоюзу может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан». Названия стран не указывается.
По данным агентства, Боррель намерен убедить еврокомиссаров, что этот документ – не просто декларация, отмечающая прошлые неудачи в оборонных вопросах.
«На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический контекст. Это требует более срочных действий», – говорится в предисловии к черновику
Рассмотрение проекта министрами иностранных дел и обороны стран ЕС будет проходить в четверг. Согласовать «компас» планируется в марте 2022 года.
В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.
Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».
В ЕС сочли недостаточными поставки Газпрома в ПХГ Европы
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Газпром, начавший наращивание запасов газа в подземных хранилищах Германии и Австрии, до конца года может поставить на рынок Европы около 2 млрд кубометров газа, но этого не хватит, если зима окажется суровой, заявила аналитик по рынку газа Rystad Energy Эмили Макклейн.
«Возобновление потоков российского газа в Германию через точку Mallnow и появление небольших объемов закачки в немецкое ПХГ «Реден» успокоили трейдеров и цены после недельной волатильности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Макклейн.
По ее словам, до сих пор не ясно, сколько сможет поставить газа российская компания, основываясь на данных за период октября–ноября. Европейские страны рассчитывают на 2 млрд кубометров газа. Макклейн подчеркнула, что этого будет недостаточно для слишком холодной зимы.
Также она указала на заявление экспертов о падении температуры воздуха ниже нормы в северо-западной Европе в следующие пару недель. Учитывая запасы газа, это может спровоцировать рост цен, если поставки топлива из России окажутся неустойчивыми. Риск можно снизить, увеличив объемы поставок газа, отметила аналитик.
Ранее сообщалось, что в ФРГ подтвердили закачку газа Газпромом в европейские хранилища. Уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщает газета «Хандельсблат».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Ярош выступил с призывом о готовности к украинским националистам
Командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош выступил с экстренным обращением к личному составу УДА и заявил, что уже в ближайшее время Украине может потребоваться весь ее потенциал на фоне якобы новой «волны агрессии» со стороны России.
В статье для «Укринформ» Ярош заявил, что Россия якобы наращивает военную активность около границ Украины. На своей странице в Facebook он обратился к личному составу добровольческой армии. «Не исключено, что скоро, ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова, понадобятся нашей Матери-Украине!» – написал Ярош.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала ранее заявил, что наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Украина решила передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское
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Кабинет министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Черного моря в Азовское, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат также опубликовал документ, в котором говорится, что в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».
На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа «Айленд» – «Славянск» и «Старобельск».
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».
В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Названы выгоды России от решения Франции возобновить строительство АЭС
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«Несмотря на споры в Европе по поводу того, считать ли атомную генерацию «зеленой», решение Макрона выгодно России, потому что в стремлении развивать атомную энергетику мы являемся союзниками», – сказал газете ВЗГЛЯД атомщик Александр Уваров. Ранее президент Франции заявил о намерении возобновить строительство ядерных реакторов в стране.
«Заявление Макрона о строительстве АЭС было ожидаемым. Проблема в том, что во Франции многие энергоблоки были построены достаточно давно, еще в прошлом веке. Поэтому сейчас необходимо думать о замене наиболее старых из них», – отметил президент АНО «АтомИнфо-центр» Александр Уваров.
По его словам, в стране уже готовились к большой программе по строительству порядка шести энергоблоков с реакторами нового поколения. «А Макрон лишь подтвердил тезис о том, что Франция не откажется от атомной энергетики в XXI веке», – констатировал Уваров.
При этом речь вряд ли идет о расширении доли атомной энергетики. «Во Франции она и так большая – атомная энергетика занимает порядка 75% генерации всей энергии. Скорее всего там рассчитывают сохранить имеющийся уровень или не очень сильно сократить его», – пояснил собеседник.
«В последние годы в мире стало популярным развитие малой атомной энергетики, то есть строительство реакторов небольшой мощности. Предполагается, что такие реакторы более безопасны для окружающей среды. Они могут работать в том числе вместе с сетями возобновляемой энергетики и в отдаленных районах. В России есть такой реактор – плавучая АЭС на Чукотке, – отметил Уваров. – Во Франции также рассматривают возможность строительства атомных станций малой мощности. Но из заявления Макрона непонятно, пойдут ли французы по этой модной тематике или все-таки сконцентрируются на традиционном подходе».
«Что касается интересов России, то финансово во французской программе по строительству АЭС Росатом участвовать не сможет, поскольку французский энергетический рынок для нас закрыт. У них есть свои проекты, заводы, конструкторы, инженеры и строители. Но в этом нет ничего удивительного, Россия тоже не допускает к строительству АЭС французов», – считает собеседник. «Однако в целом позиция Франции выгодна России», – отметил он.
В условиях, когда атомная энергетика вызывает в Европе споры на фоне «зеленой повестки», приятно видеть, что развитая страна с большими научно-техническими и культурными традициями поддерживает развитие атомной энергетики. В этом плане мы являемся союзниками по продвижению данной идеи. С другой стороны, мы еще и конкуренты. Если французы будут развивать новые проекты, то наши интересы будут сталкиваться. Но такова жизнь», – резюмировал Уваров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны намерены «впервые за десятилетия» возобновить строительство ядерных реакторов во Франции. В обращении к нации Макрон сказал, что нужно «экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику», чтобы «гарантировать энергетическую независимость» государства. При этом президент отметил, что руководство страны намерено «продолжить развитие возобновляемых источников энергии».
СМИ сообщали, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Также десять стран ЕС во главе с Францией считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен на энергорынке.
Напомним, в Европе разразился энергетический кризис, вызванный тем, что Еврокомиссия настояла на уходе от долгосрочных контрактов на поставку газа и создание биржевой торговли газом, запретила российским газопроводам качать газ на полную мощность даже при физическом отсутствии альтернативного поставщика газа. Кроме того, кризис связан с попыткой ЕС провести слишком быстрый искусственный переход на ветряную и солнечную генерацию при отказе от резервных энергетических мощностей, в первую очередь угольной и атомной генерации.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Турция меняет российский газ на атом.
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Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе, сообщил неназванный чиновник ЕС Bloomberg.
В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока не известно, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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Эксперт: США и Украина хотят унизить власти Франции и Германии
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«Из моего Ивано-Франковска на днях выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками и БТР. Все это – открыто, на глазах у горожан», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский правозащитник Руслан Коцаба, комментируя рост военной активности США и Украины вокруг Крыма и Донбасса. По его мнению, так Киев намерен избавиться от обязательств в рамках «нормандского формата».
«Обратите внимание на то, что произошло в акватории Черного моря в последние дни. Там появились два американских боевых корабля, один из которых заправляет другие корабли. Понятно, что ожидается долгосрочное пребывание этих кораблей», – пояснил украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба.
«То, что самолет ВВС США летал по самому краю разрешенной зоны, провоцируя тем самым силы ПВО в Крыму. Все эти жесты говорят не только о желании США устроить военную провокацию на границах Украины. Одновременно Соединенные Штаты хотят тем самым унизить власти Франции и Германии, доказывая бесполезность любых попыток действовать в «нормандском формате», тщетность минских мирных переговоров», – добавил эксперт.
По мнению Коцабы, за активизацией действий ВСУ на линии фронта в Донбассе также стоят США. «Выходит, что третьей стороне, которая находится вне Украины, выгоден бардак, который усиливается в нашей республике», – предположил Коцаба. «Армия Украины в последнее время демонстративно усилила свою активность. На днях из моего Ивано-Франковска выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками и БТР. Все это – открыто, на глазах у горожан. Такое показное бряцание оружием вызывает у меня беспокойство», – отметил украинский правозащитник.
По его мнению, кризис с беженцами на границе Польши и Белоруссии следует рассматривать как звено той же цепи событий. Он полагает, что в перспективе кризис может очень скоро перекинуться и на границу Польши с Украиной, если мигранты направятся на юг.
«В итоге, как мне кажется, в последние дни мы оказались на грани большого конфликта. Причем он уже не будет украинским – это будет геополитический конфликт. Не хочу оказаться пророком смерти в своем отечестве, но из-за всех этих провокаций в Донбассе и на границе с Польшей может начаться горячая фаза новой мировой войны. Постучим, конечно, по дереву», – оговорился эксперт.
Как сообщили в среду в Минобороны России, разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ нашей страны в Черноморском регионе. «В прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета», – заявили в министерстве. Там добавили, что речь идет об отправившемся с Крита стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, который приблизился к нашей границе на 30 км; о взлетевшем с авиабазы на Сицилии базовом патрульном самолете P-8А «Посейдон» ВМС США, приближавшемся к границе на 70 км; вылетевшем с авиабазы в Румынии самолете-разведчике С-160G «Габриэль» ВКС Франции, который подлетел к границе тоже на 30 км.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в этом году по сути утроила интенсивность полетов над акваторией Черного моря.
Захарова резко ответила на обвинения Польши в миграционном кризисе
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Обвинения Польши в якобы причастности России к миграционному кризису на границе с Белоруссией уже переходят всякие границы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», – сказала она в программе «Соловьев Live».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в том, что происходящие на польско-белорусской границе события – часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году
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Тбилисский городской суд отменил арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам, заявил прокурор Джарджи Циклаури.
«На сегодняшнем процессе обвиняемому Саакашвили была отменена мера пресечения в виде ареста. Суд на данном этапе посчитал, что нет необходимости в этой мере, и отменил ее... Отмена не меняет фактическую ситуацию, так как он продолжит отбывать наказание в тюрьме по другим делам, по которым он осужден», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам прокурора, он ходатайствовал суду о возможности подключить Саакашвили к судебному разбирательству по его делу: провести заседание в самом пенитенциарном учреждении или дистанционно. Адвокаты Саакашвили отказались.
«Мы ходатайствовали, чтобы дать возможность Саакашвили принять участие в процессе, для этого были готовы провести процесс в пенитенциарном учреждении и даже дать возможность трансляции в прямом эфире... Во время видеотрансляции он мог бы иметь возможность зафиксировать свою позицию и сделать обращение... Сторона защиты отказалась по непонятным для нас причинам», – заявил прокурор.
По мнению Циклаури, адвокаты не согласились на предложения, так как их целью является устроить «показуху» и политические спекуляции.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы ввиду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покидает Руставскую тюрьму. Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».
В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России в миграционном кризисе
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Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который возложил на Россию ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе, безответственны и неприемлемы, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Европа не показывает приверженность идеалам гуманизма касательно ситуации на границе Белоруссии и Польши. Песков отметил, что европейцы «демонстрировали эту приверженность в отношении разных стран, беженцев из разных стран, говоря о высших идеалах гуманизма, но на этот раз такого желания у них нет».
«Вместе с тем, главное, наверное, во всей этой истории чрезвычайно напряженной – это судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей. Мы действительно в этой связи обеспокоены», – подчеркнул он.
В Кремле считают, что пока никаких рисков для России ситуация на границе Белоруссии и Польши не несет.
«В настоящий момент никаких рисков не возникает. Осуществляется взаимодействие, естественно, принимаются необходимые меры, но еще раз заявляю, что белорусские миграционные власти в этом плане занимают очень ответственную позицию», – сказал Песков.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в том, что происходящие на польско-белорусской границе события – часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Грызлов объяснил цель Киева по нагнетанию напряженности в Донбассе
Нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса, заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.
Он рассказал, что киевская делегация продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра Минских соглашений с целью замены одной из его сторон, передает ТАСС.
«Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака». Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», – сказал Грызлов.
Он также отметил, что нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса.
По мнению Грызлова, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Украиной Минских соглашений.
«Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и Минских соглашений в целом», – отметил он.
Грызлов считает, что «Украина пытается увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта – ключевого вопроса о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса».
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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