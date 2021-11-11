США пообещали «никогда» не признавать воссоединение Крыма с Россией

Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, говорится совместной американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве».

Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Вашингтон собирается обеспечивать «сохранение санкций в отношении России» и относящихся к ней рестрикций, а также применять «другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины» в пределах ее «международно-признанных границ». В связи с этим в хартии утверждается, что США якобы «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году, передает ТАСС.

Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.

В документе подтверждается, что «США поддерживают право Украины выбирать собственный будущий внешнеполитический курс» в обстановке, свободной от вмешательства со стороны других государств, в том числе применительно к стремлению Киева «присоединиться к НАТО».

Накануне США поддержали Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и пообещали работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.

В октябре президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также обратил внимание, что глава Пентагона Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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