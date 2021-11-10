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Минск обвинил Брюссель в нежелании вести диалог
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Евросоюз не желает вести диалог с Белоруссией, он использует по отношению к республике только санкции, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
В отношении Белоруссии остаются только санкции, никаких попыток организовать диалог нет, желания не имеется», – сказал глава МИД Белоруссии в беседе с РИА «Новости».
Санкции, по мнению Макея, не должны быть инструментом для решения проблем, и не должны превалировать в международной политике.
«Они (ЕС – прим. ВЗГЛЯД) нам постоянно говорят о необходимости соблюдения верховенства права в нашей внутренней политике, межгосударственных отношениях, но сами откровенно попирают ногами этот принцип, вводя санкции против Белоруссии, не попытавшись даже разобраться в том, что произошло», – сказал белорусский министр.
Он привел в пример инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair после сообщения о минировании. «Мы сразу же предложили: приезжайте, посмотрите, что произошло, ознакомьтесь со всеми документами. Нет, буквально через полтора-два часа прозвучали заявления всех стран ЕС, введены санкции против «Белавиа». Попыток разобраться объективно не было», – заключил Макей.
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы.
В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано в ИКАО на 25 октября.
Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ
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«В коалиции по формированию нового правительства Германии «Северный поток – 2» уже не упоминается, а «Зеленые» махнули на него рукой, так что вряд ли что-то может помешать запуску проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее немецкие СМИ призвали новые власти Германии пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2».
«Пресса в Германии – это четвертая власть, которая порой выступает мощнее политиков. Некоторые СМИ в период переговоров коалиции по формированию правительства стремятся создать определенный фон и поддержать «Зеленых». В каком-то смысле они хотят, чтобы новое правительство ФРГ выстраивало более жесткие отношения с Россией, нежели это делала экс-канцлер Ангела Меркель. Поэтому сейчас они нарочно подливают масла в огонь», – считает германский политолог Александр Рар.
Он добавил, что автор статьи в Suddeutsche Zeitung, обозреватель Штефан Корнелиус придерживается «прозеленых и проатлантических взглядов, поэтому его позиция по «Северному потоку – 2» вполне понятна».
«Однако, насколько мне известно, в коалиционных переговорах «Северный поток – 2» уже не упоминается, – указал собеседник. – «Зеленые» махнули на запуск газопровода рукой, так как они прекрасно понимают, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не откажется от него. Процесс сертификации «Северного потока – 2», конечно, немного оттягивается, но больше по техническим и правовым моментам. Мне кажется, что политики сейчас не могут серьезно повлиять на него».
«Единственное, на что могут надеяться противники проекта, – это американские санкции. Есть небольшой риск того, что после ухода Меркель США могут «ударить» по новому немецкому правительству, показав, кто командир на палубе, но вопрос в том, захочет ли Вашингтон ввязываться в эту борьбу», – предположил политолог. Рар добавил, что окончания переговоров по формированию правительства ФРГ стоит ожидать к середине декабря. Также, по мнению эксперта, на процесс запуска газопровода не сможет повлиять ни Украина, ни обострение ситуации из-за мигрантов на белорусско-польской границе.
«Северный поток – 2» становится символом немецко-российской дружбы, поэтому вряд ли ситуация на границе Белоруссии с Польшей сможет все это сломать», – полагает Рар. «Миграционный конфликт касается все-таки в первую очередь Минска и Варшавы, поэтому для России и Германии этот вопрос не такой острый, как, например, ситуация с Навальным. Тогда отношениям Москвы и Берлина угрожало гораздо больше, нежели сейчас», – резюмировал политолог.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа». Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС.
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
Позже Bild написала о том, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как это делал прошлый канцлер, социал-демократ Шредер. По данным газеты, во внешней политике Шольц намерен опираться на «принцип деревенской дискотеки» – когда «танцуют с теми, кто в зале».
Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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ЕС составит список «недееспособных государств» у своих границ
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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом, сообщают СМИ со ссылкой на черновик документа.
Проект будет носить название «Стратегический компас ЕС», он похож по содержанию на разрабатываемую «Стратегическую концепцию НАТО», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В предисловии к черновику Боррель указал, что «НАТО под руководством США» останется главным ответственным за коллективную безопасность Евросоюза, при этом Европа «находится в опасности».
Какие угрозы Боррель имеет в виду, не уточняется. В документе содержатся конфиденциальные части с оценками угроз. При этом отмечается, что речь может идти о «недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда Евросоюзу может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан». Названия стран не указывается.
По данным агентства, Боррель намерен убедить еврокомиссаров, что этот документ – не просто декларация, отмечающая прошлые неудачи в оборонных вопросах.
«На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический контекст. Это требует более срочных действий», – говорится в предисловии к черновику
Рассмотрение проекта министрами иностранных дел и обороны стран ЕС будет проходить в четверг. Согласовать «компас» планируется в марте 2022 года.
Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».
В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Лукашенко: Запад закрывает глаза на идущих в ЕС через Украину мигрантов
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Нелегальные мигранты из Афганистана направляются в Евросоюз не только через Белоруссию, но и через Украину, однако Запад на это не реагирует, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Белоруссию и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) «своя», они пока помалкивают. Белоруссия – чужая, надо молотить», – передает его слова «БелТА».
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Россия и Белоруссия запустили регулярные полеты авиации для патрулирования границ
Со среды совместные полеты авиации Белоруссии и России вдоль границы республики будут выполняться на регулярной основе, заявили в минобороны Белоруссии.
«Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России... Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.
Уточняется, что «вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны».
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что все мигранты из числа проникших на территорию страны задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Напомним, власти Польши пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.
В Берлине потребовали от России не мириться с «торговлей людьми» Минском
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Россия не должна «мириться или даже поддерживать» использование властями Белоруссии нелегальных мигрантов, заявил внешнеполитический эксперт германского Христианско-демократический союза Норберт Реттген.
Реттген призвал ввести дополнительные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и «лишить» его «экономической базы». При этом, как заявил Реттген, «ЕС должен ясно дать понять Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит» действия Минска, передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Он также считает необходимым наказать страны, «из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС», если их авиакомпании не прекратят перевозить беженцев в Белоруссию. Реттген заявил, что Минск и авиакомпании участвуют в «торговле людьми», таким компаниям нужно запретить работать в ЕС.
Реттген призвал ЕС не поддаваться давлению, так как «именно этого добивается» Лукашенко, «используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу». По словам Реттгена, Лукашенко «хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное».
Напомним, Реттген считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС. Весной он заявил, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома. Тогда Реттген заявил, что «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет».
МИД Белоруссии заявил о стягивании к границе польской военной техники
Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевыми орудиями крупного калибра, заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
По словам министра, на границе Белоруссии с Польшей находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых женщины и дети.
«На линии границы находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра» – приводит слова Макея пресс-служба МИД республики во вторник, передает РИА «Новости».
Ранее минобороны Белоруссии вызвало польского атташе из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз, нападая на Белоруссию, хочет отвлечь внимание от своих собственных проблем.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Премьер Польши призвал Минск отправить мигрантов назад
Белорусские власти сами организовали наплыв мигрантов в страну, теперь они должны отправить нелегалов обратно, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).
Он заявил, что власти Белоруссии якобы намеренно стянули в республику тысячи мигрантов и заставили из массово выдвинуться на границу Евросоюза. По словам Моравецкого, «Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны», передает ТАСС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Стало известно, против кого могут быть направлены санкции ЕС в Белоруссии
Санкции Евросоюза против Белоруссии могут коснуться министра иностранных дел республики Владимира Макея, а также 30 юридических и физических лиц, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Ограничения ЕС, в том числе, могут затронуть и авиакомпанию «Белавиа», передает ТАСС.
ЕС намерен распространить санкции на официальных лиц, которые, по его мнению, ответственны за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества.
Решение о новых ограничениях может быть принято уже на следующей неделе.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В ООН призвали соблюдать права собравшихся на границе с Польшей беженцев
ООН призывает на фоне кризиса на границе Польши и Белоруссии соблюдать международное право, в том числе в контексте прав беженцев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он оценил идею поставить стену на польской границе. «Каждая страна имеет право на защиту своих границ. Но это не освобождает ее от обязанности соблюдать международное право, в особенности, если это касается беженцев, а также обязанности относиться к людям с уважением и достойно», – передает его слова РИА «Новости».
Дюжаррик добавил, что в ООН хотели бы видеть, что к людям, вынужденным искать лучшей жизни, относились достойно. «Мы не хотим, чтобы мужчины, женщины и дети были использованы в качестве пешек. Если есть политические различия, они должны разрешаться между странами или группами стран так, чтобы достоинство людей не ущемлялось», – сказал он.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Захарова назвала ложью заявления Запада о «гибридной операции» на границе Белоруссии
Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии – некая «гибридная операция» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, это ложь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Польша не исключила затягивания миграционного кризиса на годы
На ближайшем саммите ЕС Польша поднимет вопрос о расширении санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил, что Польша «предложит ужесточить санкции на ближайшем заседании Европейского совета». По его мнению, следует не ждать декабря, а провести видеоконференцию раньше. Речь идет не только об ужесточении политических санкций, но и о «далекоидущих экономических», передает ТАСС.
Кроме того, Польша намерена бороться с авиакомпаниями, «которых используют для трансфера людей с Ближнего Востока». Президент Польши Анджей Дуда «предложил немедленно довести до уровня остановки возможности полетов над европейским небом тех авиалиний, которые транспортируют мигрантов».
Моравецкий сказал, что Польша «готовится к долгим месяцам, долгим кварталам, возможно, и к долгим годам борьбы с этой провокацией Лукашенко».
Тем временем DPA сообщает, что правоохранительные органы Польши во вторник вечером задержали недалеко от границы с Белоруссией автобус с активистами движения Seebr cke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind, планировавшими оказать гуманитарную помощь мигрантам и переправить их в Германию. МВД Германии предупреждало, что подобные действия «могут иметь уголовные последствия». До задержания активисты передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Белорусские пограничники рассказали об избитых польскими силовиками беженцах
Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
В Telegram белорусского погранкомитета говорится, что «в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности», у всех «имелись различные травмы и следы применения физического насилия».
Пострадавшие сообщили, что их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам, поляки жестоко обращались с людьми и силой вытеснили их за колючее заграждение.
«Беженцам оказана необходимая помощь», – добавили в комитете.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.