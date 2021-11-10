Суд отказал россиянину в иске к Metallica

Арбитражный суд Орловской области решил не рассматривать иск от гражданина России Ивана Хохлова к американской группе Metallica на 1 млрд рублей.

Хохлов потребовал 1 млрд долларов и назначение пожизненного содержания с доходов продаж музыки, атрибутики, по его словам, именно он придумал все тексты, музыку группы, ее логотип и обложку альбомов, передает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Суд подчеркнул, что Хохлов не предоставил ни одного документа, в том числе об оплате госпошлины, уведомлении ответчика и соблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В самом исковом заявлении не изложены обстоятельства, на которых основываются требования, а также нет доказательств.

«Также, согласно ст. 35 АПК РФ, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика. Сведений о нахождении ответчика на территории Орловской области истцом не представлено, так же как и иной информации, позволяющей идентифицировать ответчика. Из всего изложенного следует, что неустановленное лицо обратилось в арбитражный суд с иском к неустановленному лицу без указания фактических обстоятельств дела, ссылок на нормы права и соответствующих доказательств, без конкретизации и обоснования заявленных требований и причин обращения в суд Орловской области... Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия искового заявления в целом к производству и необходимости его возвращении истцу», – добавили в суде.

Трэш-метал группа Metallica была образована в октябре 1981 года ритм-гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком датского происхождения Ларсом Ульрихом. Их альбомы считаются классикой жанра, они оказали значительное влияние на развитие всей музыкальной индустрии в целом. За 40 лет существования коллектив выпустил 10 студийных альбомов.