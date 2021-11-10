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Депутат показала меню столовой Госдумы
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Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы.
Авксентьева выложила ролик в Instagram.
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«Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – отметила парламентарий.
Она показала витрину буфета возле основного зала для пленарных заседаний, на которой видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и множество других блюд.
В подписи к видео депутат добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала.
Напомним, в 2018 году сообщалось о планах перестроить столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию в Госдуме.
Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге
Боец СОБРа Росгвардии погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников в Санкт-Петербурге, сообщают правоохранительные органы.
«Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Мужчина скончался от полученных травм на месте. Водителя задержали сотрудники полиции после объявления в городе плана «Перехват».
Как стало известно «Фонтанке», телефонные мошенники, которых задерживала полиция, обманывали горожан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду.
Один из подозреваемых, который дежурил у дома, сбил сотрудника СОБРа и переехал мужчину. Спецназовец скончался.
В Германии призвали к готовности заморозить «Северный поток – 2»
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Новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа», пишут немецкие СМИ.
Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС. Корнелиус отмечает, что России нужны немецкие деньги, а Германии нужен российский газ, пишет «Московский комсомолец».
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации. Заявления российских властей о том, что «Северный поток – 2» избавит Европу от дефицита газа Корнелиус считает чуть ли не шантажом.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
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Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Задержанные за драку в Новых Ватутинках назвали причину конфликта
Один из задержанных за драку с отцом с ребенком в Новой Москве заявил, что причиной конфликта стали 10 рублей, а сама потасовка началась не по вине компании, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Трое вину не признают, а четвертый – не говорит по-русски.
«По словам одного из арестованных, драка началась из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие, а затем ударили его младшего брата бутылкой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комиссию.
В ОНК добавили, что жалоб на условия содержания от мужчин не поступало, телесных повреждений у них нет.
Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки, когда четверо парней избили мужчину на глазах у его ребенка. Видеозапись позже попала в Сеть.
Отец ребенка утверждал, что драка началась по вине агрессивной компании, а один из нападавших еще и ударил ребенка по щеке. Задержанные же называют потерпевшего зачинщиком. Сначала по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но по требованию главы СК Александра Бастрыкина статью изменили на «Покушение на убийство».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в этом инциденте.
Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ
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«Американцы собрали группировку кораблей для провокаций. Это демонстрация Украине: «Мы вас всегда поддержим». Но с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море.
«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Далее – эсминец Porter типа «Арли Берк», который способен нести наступательные вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк» и противоракетную систему «Иджис». Этот корабль способен выполнять оборонительные и наступательные задачи, – указал собеседник. – Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».
Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков. Но, подчеркнул он, «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.
В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Добавим, что, как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ЗРК средней дальности «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – подчеркнул Леонков.
Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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Белорусское ТВ показало стрельбу польского силовика из автомата по беженцам
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Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока, которые находятся на территории Белоруссии.
«На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ.
В ролике запечатлено, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение на границе.
Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к месту поляки стянули различную технику, в том числе боевую, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
Нескольким беженцам стало плохо после применения польской стороной слезоточивого газа.
«Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – указали в белорусском ведомстве.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В российских консервах начали подменять сайру
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В продающихся на полках российских магазинах консервах сайры начали массово подкладывать другую рыбу, подмену обнаружили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (НЦБРП).
«Всего с начала года лаборатория исследовала 90 проб консервов из сайры. По результатам исследования была выявлена 35-процентная подмена наименований: 30% подмена сайры сардиной иваси (Sardinops melanostictus) и 5% – сельдью тихоокеанской (Clupea pallasii)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что для таких исследований теперь используются молекулярно-диагностические методы анализа пищевой продукции, которые вычисляют вид животных с помощью генетических признаков – видоспецифичной последовательности ДНК.
Ранее Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии и кишечную палочку. Организация порекомендовала подвергать такие изделия температурной обработке.
Немецкие СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко привозить мигрантов к границам ЕС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности.
«За последние шесть недель более шести тысяч беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей», – приводит перевод InoPressa.
Как пишет немецкий таблоид, «Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву... Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем – иногда под дулами автоматов – заставить их пересечь границы ЕС».
«Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию», – пишет Bild.
Эту информацию таблоиду подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац.
В статье сообщается, что белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталью несколько раз в неделю, но это направление якобы «не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Сообщалось, что до марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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СМИ сообщили о нападении экс-зампреда правительства Ингушетии на врачей в Москве
Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев якобы напал на главврача НИИ глазных болезней в Москве, сообщают СМИ.
Инцидент произошел днем 9 ноября, Цолоев обращался в больницу за помощью, он якобы ударил несколько раз своего лечащего доктора и главного врача, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что экс-чиновнику что-то не понравилось в поведении врачей. Сейчас инцидентом занимается полиция.
Информацию о том, что нападавшим на врачей оказался Цолоев, также подтвердил источник РЕН-ТВ. По этим данным, подозреваемый является пациентом медицинского учреждения.
Эрдоган объявил о планах строительства двух новых АЭС в Турции
Турция запланировала вслед за проектом АЭС «Аккую», разработанным в Росатоме, построить еще две атомные электростанции, заявил турецкий президент Таийп Эрдоган.
«Посетив АЭС «Аккую», я лично убедился, на каком уровне находится ситуация с атомной энергетикой в нашей стране. Работы на станции продолжается. Первый блок мы планируем ввести в строй в 2023 году. Таким образом Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. После «Аккую» мы начнем работу над второй и даже над третьей АЭС», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Он подчеркнул, что власти Турции решительно настроены завершить проект АЭС, как бы сильно ни критиковали ее под предлогом защиты окружающей среды. По его словам, АЭС поможет устранить дефицит электричества и внесет вклад в предотвращение изменений климата.
В конце октября российская госкорпорация Росатом получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции.
Строительство первого энергоблока АЭС с участием «Росатома» началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 млрд долларов.
Возбуждено дело после поцелуя в телеэфире комика Дениса Дорохова с мужчиной
МВД России возбудило дело из-за поцелуя в эфире канала ТНТ комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина в одном из выпусков комедийного шоу.
В официальном заявлении отмечается, что дело возбуждено уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), передает «Московский комсомолец».
Во время программы комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха. Вскоре о намерении обратиться в прокуратуру заявили депутаты Госдумы.
Ранее в России предложили запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Эксперты объяснили вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине
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«Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний.
«Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Тем более сейчас, когда из-за американских санкций Минск нуждается в валюте. Однако ситуацию осложняет политический фактор – сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог, экономист Иван Лизан.
«С другими украинскими президентами у Лукашенко была хоть какая-то химия, поскольку они друг друга немного знали, а Зеленский просто уничтожил двусторонние отношения, да еще и ввел целый пакет санкций против Белоруссии», – пояснил эксперт.
«В этой связи заявление главы Белоруссии о готовности посетить Крым в ходе подписания интеграционных программ на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства с лидером России Владимиром Путиным можно рассматривать как намек Зеленскому на необходимость отмены санкций. Для усиления этого эффекта Лукашенко мог использовать поставки электроэнергии как рычаг давления», – предположил Лизан.
«Еще одна проблема кроется и в инфраструктурных моментах, – добавил политолог. – Украина уже не первый год говорит, что хочет выйти из общей энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской энергосети. Это означает, что линии электропередач со стороны Украины не поддерживаются в надлежащем состоянии. А на различные регламентные ремонтные работы требуются деньги, которые могли просто не выделяться. Исходя из этого, белорусский регулятор мог принять решение о прекращении поставок электроэнергии, пока не получит гарантии от Киева по проведению экстренного ремонта на ЛЭП».
При этом директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич счел решение Минска политически мотивированным. «Белорусские власти, видимо, решили намекнуть украинским, что государство, занимающее недружественную позицию, столкнется с проблемами, – предполагает Марунич. – Однако Минск не полностью прекратил поставки электроэнергии, иначе бы Украина столкнулась с крайне сложной ситуацией из-за дефицита энергоресурсов».
Он также указал, что Белоруссия остановила поставки электроэнергии не всем украинским компаниям, а только государственным. «Вчера электроэнергию получал только один частный трейдер Украины, – пояснил он. – Что же касается ремонта ЛЭП, то сейчас импорт все еще идет, и ничего, судя по всему, ремонтировать не нужно».
Ранее компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 до 400 МВт·ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт·ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
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Лукашенко назвал условие вовлечения России в пограничный кризис Минска и ЕС
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Если Белоруссия допустит ошибку, это сразу же вовлечет Россию в «водоворот» событий на белорусско-польской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главреду «Национальной обороны» Игорю Коротченко.
«Мы не задираемся <…>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», – приводит фрагмент интервью БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия – «это крупнейшая ядерная держава». «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <…>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем», – добавил Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
В ФРГ подтвердили заполнение Газпромом европейских хранилищ
Заявление Газпрома о выполнении плана закачки газа в европейские хранилища выполняется: уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщил газете «Хандельсблат» исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.
«Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа «Газпром», повышается с 6 ноября», – передает его слова ТАСС.
Блешке добавил, что это «может быть свидетельством того, что заявление о закачке теперь оперативно выполняется».
Во вторник Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.
Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.