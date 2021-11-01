В Севастополе объявили о снятии блокпостов

Эксперты оценили «штурм» ТЦ в Улан-Удэ пенсионерками без QR-кодов

В Улан-Уде граждане ворвались в торговый центр без средств защиты и QR-кодов потому, что устали от пандемии коронавируса и всех связанных с ней ограничений и мер, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.

«Я бы не сказала, что это был штурм. По моему личному мнению, это локальный конфликт, который назрел потому, что люди, все-таки, уже не выдерживают. Это затяжная история: с коронавирусом, локдаунами, ограничениями. И потом, как было замечено в комментариях под видеороликом, в основном участниками были пожилые люди. Здесь тоже можно понять, что не все пожилые люди умеют пользоваться современными гаджетами, чтобы получить QR-код, необходимый для прохода в общественные места, многие просто боятся ставить прививки, кто-то по показаниям не может ее поставить. Поэтому, мне кажется, что сказывается общая усталость людей», – говорит главный редактор бурятской газеты «Номер один» Оксана Сажинова.

Она подчеркивает, что в данной ситуации также можно понять действия охраны, которые в Сети также активно обсуждали. По ее мнению, сотрудники торгового центра просто выполняли свои обязательства.

«Вообще, в городе достаточно пристально следят за соблюдениями мер. Буквально вчера я со своим ребенком заходила в два магазина, на входе стоит охрана, спрашивают QR-коды, документ, удостоверяющий личность, все проходило абсолютно спокойно. В кафе также спокойно все проверяют. Но хочу отметить, что сейчас в магазинах заметно меньше людей. В поликлинику лично я не ходила, но говорят, что появились очереди на прививку», – рассказывает собеседник.

Каких-то конфликтов касательно соблюдения мер главред вокруг не замечала, однако в Сети люди пишут, что устали и недовольны ситуацией. Тем не менее, она делится, что есть мнение, которое также озвучил и глава республики Алексей Цыденов, что если выбирать между полным локдауном и пропуском по QR-кодам, то выбор очевидно падает на второе, что и применили местные власти.

«С товарами, которые можно приобрести на вынос, вообще проблем нет: зашел, купил, пошел дальше. Сложнее с вещами: на нас наступает зима, регион все-таки не южный, предстоят заморозки, и люди, конечно, кинулись приобретать детям теплую верхнюю одежду, обувь, но это не тот товар, который можно примерить на улице или попросить, чтобы тебе его продавец вынес. Поэтому здесь, конечно, столкнулись интересы родителей без QR-кодов, которым нужно одеть тепло ребенка, но они не успели сделать это до 31 числа. То есть, помимо усталости есть еще и такие безвыходные ситуации», – считает Сажинова.

К соблюдению мер, как власти, так и граждане в целом относятся достаточно серьезно, убеждена собеседник. Их проверяют на входе в общественные места, при отсутствии маски или QR-кодов граждан просто не пускают. Более того, всем известно, что в регионе работают мобильные бригады, которые штрафуют за нахождение в общественных местах без основных средств защиты.

Юрист Дмитрий Королев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что проникновение на объект без QR-кода и защитной маски могут регламентироваться исключительно местными властями, в административном кодексе РФ (КоАП) наказания за подобные нарушения не предусмотрены.

«Единственное, что в этой ситуации могут сделать, это подать заявление на ворвавшихся граждан о том, что они без масок. Это может сделать сотрудник полиции, любое уполномоченное лицо, сотрудники на транспорте и так далее. Составляется протокол об отсутствии маски и суд выносит штраф. Поскольку законодательно предусмотрена видеосъемка, она может послужить доказательством, как и показания свидетелей», – объясняет эксперт.

Соответственно, если подобный инцидент произойдет в любом другом регионе, в том числе и в Москве, то как минимум участникам инцидента грозит штраф об административном правонарушении – нахождение в общественном месте без средств защиты.

Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.

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