Афганское ополчение выразило надежду на помощь России в борьбе «Талибаном»

СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества

Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.

Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.

По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.

«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.

Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.

Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.

Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.

Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.

В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».

В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.

Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.

Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.

Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.

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