В Чайковском открыли новую школу

В городе Чайковский в Пермском крае прошло открытие новой школы, это первое учреждение среднего образования, построенное в городе за последние 30 лет, сообщили в правительстве региона.

Учебный процесс в школе начнется уже на следующей неделе. Построенный трехэтажный корпус школы № 2 получил название «НьюТон». В честь открытия родителям будущих учеников и ребятам вместе с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной провели экскурсию по школе, сообщается на сайте правительства региона.

«Строительство новой школы позволило решить ряд проблем жителей микрорайона и создать комфортные условия для обучения наших ребят. Сейчас для школьников всегда доступны собственные спортивный и актовый залы, современные лаборатории и оборудованные кабинеты. Ученики начальной школы будут заниматься в шаговой доступности от дома. Прежде все это было невозможным», – отметила Кассина.

Благодаря новой школе в микрорайоне Сайгатский дети будут учиться в одну смену. Все учащиеся из старого корпуса школы № 2, который не соответствует современным требованиям, будут переведены в новый корпус «НьюТон».

В школе будут развивать профильные технологические навыки (физика, информатика, математика) и знания естественно-научного профиля (химия, биология). С оснащением кабинетов познакомились родители и ученики школы. Директор провела экскурсию по кабинетам робототехники, компьютерному классу, спортивным и актовому залам, библиотеке.

«Нам провели экскурсию и познакомили со школой. Мы с дочерью были в восторге от этих светлых, просторных коридоров. Три спортивных зала, библиотека, оборудование – здесь есть все, чтобы с успехом окончить школу. Я рада, что она будет выпускаться именно из новой школы. Кроме того, теперь у ребят будет возможность играть в футбол на пришкольном стадионе или в баскетбол в просторном спортивном зале», – рассказала мама десятиклассницы Любовь Долганова.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу поддерживать набранный темп строительства школ при неизменном качестве работ во всех аспектах, чтобы все ребята, независимо от места их проживания, имели равные возможности для полноценного развития.

По словам главы региона, краевые власти уделяют значительное внимание повышению качества образования в регионе. «Одно из важнейших направлений работы регионального Правительства – это создание комфортных и современных условий обучения на всех уровнях. Для этих целей в крае строят новые учреждения, а также переоснащают оборудованием детские сады, школы и техникумы. Благодаря чему, жители территорий могут чувствовать положительные изменения уже здесь и сейчас. Наш главный приоритет – обеспечить равными условиями образования молодое поколение, независимо от того, как далеко от краевой столицы они проживают», – отметил Махонин.

Напомним, всего в 2021-2023 годах в Пермском крае планируется построить 30 школ, из которых пять уже открыты для своих учеников. Строительство школ в крае ведется, в том числе, в рамках национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», утвержденных президентом России Владимиром Путиным, а также при участии концессионеров.