Володин взял ситуацию в саратовской колонии на личный контроль

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, избранный в состав восьмого созыва, заявил, что взял на контроль ситуацию с пытками заключенных в межобластной туберкулезной больнице №1 УФСИН в Саратовской области.

«Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе», – цитирует Володина ТАСС.

Он подчеркнул, что подобная ситуация недопустима, все, кто был обязан, но не предпринял ничего для ее предотвращения, должны быть привлечены к ответственности.

В среду следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональный СУ СК возбуждал дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.