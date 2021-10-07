На основе робота «Маркер» решили создать системы для освоения Луны

Научно-технический задел, сформированный в ходе создания роботехнической платформы «Маркер», может лечь в основу при создании техники для использования на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы», – цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, сейчас разработано пять роботизированных платформ «Маркер»: две на колесном шасси и три гусеничные. Также конструкторы уже отрабатывают возможность автономного движения как единичных платформ, так и платформ в группе.

Рогозин отметил, что роботехническая платформа «Маркер» в охранном исполнении в рамках тестирования привлечена к патрулированию космодрома Восточный.

«Научно-технический центр «Охрана» госкорпорации «Роскосмос» совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы «Маркер» <...> Мы видим применение данных комплексов в составе охранных структур как устройств, обеспечивающих безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности», – отметил Рогозин.

По его словам, сейчас «Маркер» работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Так, роботехническая платформа отрабатывает задачи автономного патрулирования наземной инфраструктуры по выделенным маршрутам. Кроме того, в ее задачи входит выявление нарушителей, их идентификация и перехват, а также противодействие террористическим актам, борьба с дронами.

Робототехническая платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Предполагается, что этот робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Ранее военные провели учения с боевым роботом «Маркер».