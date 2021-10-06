Путин призвал внедрять полезные экологии и экономике технологии Кремль анонсировал совещание Путина по развитию энергетики 6 октября 2021, 13:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во второй половине дня среды обсудит с федеральными министрами, руководителями регионов и главами крупных компаний и госкорпораций перспективы развития энергетики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня он (президент) продолжит во многом тему, которая вчера обсуждалась. Вчера говорилось о климатических изменениях, а сегодня речь пойдет о развитии энергетики, всего сектора, в том числе с учетом тех изменений, которые будут происходить. Совещание будет важное, ориентированное на долгосрочную перспективу» – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля уточнил, что в совещании примут участие вице-премьер Александр Новак, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель ФАС Максим Шаскольский. Кроме того, добавил Песков, в совещании примут участие главы регионов, в частности, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В обсуждении будут участвовать и представители бизнеса и госкорпораций: президент «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, глава «Роснефти» Игорь Сечин и др. «Вступительное слово Путина будет доступно вниманию», – сказал Песков. Кроме того, у президента на среду запланированы несколько рабочих встреч непубличного характера.

Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе 5 октября 2021, 17:29

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин. «Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин. По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире». «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент. Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. «Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства. Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса». Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров. Путин случайно «подслушал» совещание министров 3 октября 2021, 17:36

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» онлайн-совещание членов правительства. Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось совещание премьера-министра Михаила Мишустина и его заместителей, проходившее в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Министры не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента. «Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – сказал Путин с улыбкой. Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики. В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры» 4 октября 2021, 13:55

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости». «Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков. Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Выпускники «школы губернаторов» назначены главами двух регионов 4 октября 2021, 17:05

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС,

Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. Также врио главы Владимирской области стал еще один выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев. «Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», – говорится в распоряжении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также Путин назначил выпускника первого потока в «школе губернаторов» Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области. «Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области», – говорится на сайте Кремля. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Егоров в 2016-2018 годах был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С 2018 года работает в Минстрое, с декабря 2018 года – в должности заместителя министра. Авдеев в последние пять лет был депутатом Госдумы от «Единой России». До этого он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. В ЦИК сообщили, что выборы новых глав регионов пройдут в сентябре 2022 года, как это предусмотрено законом. Путин рассказал об ожиданиях от «разбюрокрачивания» работы учителей 5 октября 2021, 15:24 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты Госдумы доведут до конца задачу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Во время встречи с участниками конкурса «Учитель года – 2021» глава государства напомнил, что во время подготовки к выборам депутатов Государственной Думы он встречался с некоторыми кандидатами, с людьми, которые принимали активное участие в избирательной кампании, передает РИА «Новости». «И там руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Владимировна (Шмелева) говорила об этой как раз бюрократической нагрузке, и мы договорились о том, что она, безусловно, там, где она абсолютно не оправдана, должна быть сокращена. И надеюсь, что депутаты Госдумы, правительство не только обратят на это внимание в ходе избирательной кампании, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от не свойственной по сути им функции и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», – сказал Путин. Путин также затронул тему сопряжения образовательных стандартов и творческого подхода в учительской работе, заметив, что это «две вещи, которые, на первый взгляд, исключают друг друга», «но это не так абсолютно». Глава государства отметил, что необходимо стремиться совмещать в процессе обучения детей следование образовательным стандартам и творческий подход. «Нужно добиваться того, чтобы фундаментальные знания по каждой дисциплине были доведены до потребителя, если позволено так сказать, до детей, учащихся школ», – подчеркнул Путин, его слова приводит ТАСС. Он считает, что нужно это сделать качественно и на высоком профессиональном уровне. «Здесь должны сыграть свою роль стандарты, но творчество совершенно не исключается», – отметил Путин. «Составляющая творческой деятельности заключается в том, что кроме образовательных стандартов учитель может и должен передавать своим ученикам знания, которые, может быть, в стандарты не укладываются, но которые, как считает преподаватель, нужны для того, чтобы знания школьник, ребенок получил в полном объеме, и чтобы [он] формировался как личность», – подчеркнул президент. Также он добавил, что власти постараются сделать так, чтобы в большем количестве российских городов появились исторические парки, что поможет образованию. «Полностью поддерживаю по поводу парков исторических... Постараемся сделать так, чтобы они появлялись как можно в большем количестве регионов, городов», – рассказал президент. Путин считает, что историю лучше изучать не только по учебникам, сидя за партой, но и используя в том числе мультимедийные возможности, пользоваться всем арсеналом, чтобы «научить человека думать». Также, по его словам, изучению истории поможет и программа «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди могут посещать музеи. Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Анонсировано совещание Путина с кабмином по энергетике 3 октября 2021, 14:58 Текст: Елена Мирошниченко

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года». Ожидается, что президент начнет серию встреч с руководителями парламентских партий, передает РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли. В Кремле назвали «театром абсурда» ситуацию вокруг Саакашвили 5 октября 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом является «театром абсурда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Саакашвили о том, что он является «личным узником Путина». «Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины. Он назвал себя «личным узником президента России Владимира Путина». Накануне стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьера Японии 4 октября 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, в телеграмме глава России подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. «Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах несомненно отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии. Путин назвал лучшую мотивацию для человека 5 октября 2021, 15:09 Текст: Евгения Шестак

Наилучшей мотивацией для человека служит успех, которого он начинает добиваться в определенном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Он обратил внимание на слова победителя конкурса, преподавателя физики из Тюмени Екатерины Костылевой о том, что важно давать ребенку проявлять себя, передает РИА «Новости». «Думаю, что это чрезвычайно важно и для того, чтобы добиться другой цели, о которой вы тоже упомянули, – мотивации. Когда любой из нас, и ребенок прежде всего, добивается успеха, это самая лучшая мотивация. Он начинает верить в свои силы, и это начинает ему нравиться – то, чем он занимается, та область, где он добивается успеха», – считает глава государства. Также, по его мнению, формула Костылевой «трех педагогических «П», которая состоит из «проводника, погружения и персоны», является находкой. Президент отметил, что роль учителя как проводника – отнюдь «не теоретическая». «Это человек, который работает со смыслом и сам погружен в профессию, погружен в предмет», – указал он. Глава государства отметил, что День учителя «всегда наполнен радостными, положительными эмоциями, добрыми словами», улыбками учеников и их родителей, искренними чувствами благодарности за благородный труд учителей, за то, что они делают для страны и ее будущего, передает ТАСС. По его мнению, труд учителей невозможно переоценить, поскольку они формируют мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливают связь между поколениями, побуждают думать и пробуждают интерес к отечественной истории и культуре, помогают определить свои способности и таланты. Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, а тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь. «А судьбы наших детей – это и есть судьба России, ее будущее. Именно им, сегодняшним детям, подросткам, строить, развивать, вести вперед родную страну. И роль учителя в подготовке грамотных, ответственных отечественных ученых, политиков, граждан нашей родины поистине огромна, неоценима», – подытожил Путин. Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 85% россиян уверены в том, что учителям нужно дарить цветы. Во вторник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил надежду, что Год педагога поможет улучшить качество образования и доступность обучения учителей, а денежные средства в первую очередь будут вложены в человеческий капитал. Путин рассчитывает, что не заболеет COVID-19 в будущем 5 октября 2021, 16:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. «Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими (ковидом) сотрудниками, и, слава Богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится», – сказал Путин руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с правительством во вторник, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров. Путин отметил особое место истории в школьной программе 4 октября 2021, 12:35 Текст: Наталья Ануфриева

Изучение истории во многом формирует мировоззрение молодых людей и играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории. Текст обращения на открытии конгресса в Москве в понедельник зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко, передает ТАСС. «История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе. И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить», – отметил Путин. Президент выразил уверенность, что конгресс пройдет в творческом и конструктивном ключе, будет способствовать консолидации профессионального сообщества и обмену лучшими практиками. В свою очередь председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, выступая на конгрессе, что общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, передает РИА «Новости». «Прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права», – отметил он. Оценка тех или иных событий истории зачастую становится предметом дискуссии, однако эти обсуждения надо вести сугубо в научном поле, с историческими источниками на руках. Недопустимо политизировать исторические споры и использовать прошлое для воспитания новых поколений в ненависти друг к другу, подчеркнул он. «Полагаю, все присутствующие в этом зале разделяют нашу озабоченность в отношении участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы. Профессиональное историческое сообщество, ученые и педагоги всего мира не должны проявлять малодушие, закрывать глаза на подобные прецеденты», – сказал Нарышкин. Ранее сообщалось, что Минпросвещения решило обновить систему преподавания истории в школах. В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с депутатами Госдумы 4 октября 2021, 15:12 Текст: Наталья Ануфриева

Встреча президента России Владимира Путина с депутатами нового созыва Госдумы готовится на 12 октября в Георгиевском зале Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков утвердительно ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о подготовке встречи в Кремле, отметив, что она состоится в Георгиевском зале, передает РИА «Новости». На вопрос, будет ли это в первый день работы нового созыва Госдумы, он сказал, что «такая подготовка ведется». Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин на предстоящей неделе начнет серию отдельных встреч с главами парламентских фракций Госдумы VIII созыва, передает ТАСС. Напомним, выборы в России проходили 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы нового созыва 12 октября. В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения 5 октября 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Насколько мне известно, у него (Путина) есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Песков добавил, что президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник». «Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», – отметил пресс-секретарь. Он пояснил, что у главы государства «сейчас уже нет такой особой самоизоляции», на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении. 7 октября Путину исполнится 69 лет. Ранее Песков затруднился с ответом на вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей. Путин расчитывает видеть советников по воспитанию в каждой школе России 5 октября 2021, 16:03 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в каждой школе появятся советники по воспитанию детей. Он подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься специалисты, разбирающиеся в детской психологии. Путин сказал на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», что «решение принято, мы это будем развивать дальше, и надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе», передает ТАСС. Говоря о советниках по воспитанию, президент подчеркнул, что «люди должны этим заниматься профессионально». «Наверное, прежде всего психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки», – сказал он. Глава государства отметил, что «в современном мире, таком бурном, напряженном, требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких профессиональных людей». Ранее Путин поручил создать цифровую платформу для оказания психологической помощи детям. Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре, выступившая с инициативой создания такой платформы, в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснила, что «дети замыкаются в себе, что потом выливается и в депрессии, и в расстройства, и в испорченные отношения», а при наличии платформы у них будет возможность анонимно пообщаться с психологом. Путин призвал поддерживать сельские школы 5 октября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Необходимо поддерживать малокомплектные школы и в целом обеспечивать доступность и качество школ в селах, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Учитель года-2021». «На селе сохраняется глубинная корневая культура наших народов. Чрезвычайно важна здесь и роль школы. Можете не сомневаться, что мы будем делать все, чтобы школа развивалась и была полноценной. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, детали и во все сложности этой ситуации, связанной с малокомплектными школами, сколько это стоит. Вы сами знаете наверняка», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, территория России самая большая в мире, и государству «надо за это заплатить», поскольку невозможно сосредоточить все население страны в нескольких мегаполисах. Также президент отметил, что государство должно платить за малокомплектность школ. «Там, где есть возможность, нужно укрупнять, давать полноценное образование, обеспечить транспортом и автобусами. Дороги хорошие создать, где обосновано содержание малокомплектных школ, и там нужно обеспечить качество и доступность, и их сохранять», – подчеркнул Путин. Ранее Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы доведут до конца задачу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Во вторник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить.