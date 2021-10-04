Экс-помощница Трампа объяснила подозрения относительно переводчицы Путина

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США.

Хилл поддержала версию о том, что Путин выбрал «привлекательную брюнетку», якобы желая отвлечь Трампа: «Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу».

Хилл полагает, что «отчасти» это связано с решением Трампа «пригласить Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве», саму Хилл и «другую переводчицу – тоже женщину», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

При этом Хилл подтвердила, что россиянка, в которой опознали сотрудницу департамента лингвистического обеспечения МИДа Дарью Боярскую, оказалась «отличной переводчицей». Однако, по словам американки, «это было явно призвано привлечь внимание». По ее словам, Путин «сделал на этом большой акцент, по сути представив президента Трампа переводчице, чего он обычно не делает».

Напомним, бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм, которая уже подверглась резкой критике его сторонников за попытку сделать деньги на имени прежнего начальника, утверждает, что российский президент якобы мог специально взять красивую переводчицу на встречу с американским лидером во время саммита G20 в 2019 году в Осаке, чтобы отвлечь внимание Трампа от переговоров. Она также сообщила, что подобнкую версию высказала именно Фиона Хилл, которую рекомендовали Трампу как чуть ли не главного англосаксонского специалиста по России и русским, несмотря на ее общеполитические взгляды, несовместимые со взглядами Трампа.