Стало известно о риске цунами из-за извержения вулкана на Канарах

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах в северной Атлантике может вызвать цунами на побережье Европы, сообщил главный научный сотрудник Института физики Земли РАН и член Международной академии геоэкологии Самвел Акопян.

По мнению специалиста, обвал больших объемов горных пород в Атлантический океан в процессе извержения вулкана на Канарах может привести к появлению локального цунами в районе курортного архипелага, которое затронет и близлежащие побережья континентов, сообщил «Ридус».

«Это цунами может распространяться и на африканский континент, и на европейское побережье – в зависимости от того, с какой стороны вулкана произойдет такой обвал. Теоретически волна может дойти до Америки – но это уже зависит от масштаба извержения», – рассказал Акопян.

В некоторых соцсетях появились утверждения, что Кумбре-Вьеха, выбрасывая по 10-11 тыс. тонн диоксида серы SO2, может даже вызвать глобальное похолодание, хоть и небольшое и краткосрочное. Но заместитель директора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов это опроверг.

«Это очень маленькое извержение, пшик. Никаких последствий для климата от него не будет. Чтобы значительно изменить глобальный климат, масштабы извержения вулкана должны быть в сто раз больше, чем сейчас на Канарах», – сообщил Семенов.

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо на острове Пальма началось 19 сентября. Оно угрожало прибрежной зоне. Было эвакуировано более 6 тыс. человек, в результате действий стихии повреждено более 300 домов. Вулканологи заявили, что извержение вулкана продлится от 24 до 84 дней.